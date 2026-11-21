MrBeast videolarini ko‘rganlarga pul va’da qilinmoqda: yangi firibgarlik fosh etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O'zbekistonda mashhur bloger MrBeast videolarini tomosha qilganlik uchun pul to'lashni va'da qilayotgan Telegram botlari va shubhali saytlar firibgarlik sxemasi ekani aniqlandi.
- Kiberxavfsizlik markazi foydalanuvchilarni bunday havolalarga kirmaslik va shaxsiy ma'lumotlarni, jumladan bank kartasi rekvizitlarini begona platformalarga kiritmaslikka chaqirdi.
Mashhur bloger MrBeast videolarini oxirigacha tomosha qilganlik uchun pul to‘lash va’dasiga ishonib qolmang. O‘zbekistonda Telegram botlari va shubhali veb-saytlar orqali tarqatilayotgan ushbu taklif ortida firibgarlik sxemasi turgani haqida ogohlantirildi. Kiberxavfsizlik markazi foydalanuvchilarni bunday havolalarga kirmaslik va shaxsiy ma’lumotlarini oshkor qilmaslikka chaqirdi.
Har bir ko‘rilgan daqiqa uchun pul va’da qilinmoqda
So‘nggi vaqtlarda Telegram botlari va turli internet-saytlarda mashhur amerikalik bloger MrBeast videolarini tomosha qilganlik uchun pul ishlash mumkinligi haqidagi takliflar paydo bo‘lmoqda.
Ushbu sxemada foydalanuvchilarga oddiy shart taklif etiladi: MrBeast videosini tanlash, uni oxirigacha ko‘rish va buning evaziga pul olish.
Go‘yoki tomoshabin video ko‘rishga sarflagan har bir daqiqa uchun uning hisob raqamiga muayyan miqdorda mablag‘ o‘tkaziladi. Bunday takliflar ayniqsa internet orqali qo‘shimcha daromad topishni istagan foydalanuvchilarning e’tiborini tortishi mumkin.
Biroq va’da qilinayotgan daromad haqidagi xabarlar haqiqatga to‘g‘ri kelmaydi.
Kiberxavfsizlik markazi firibgarlikdan ogohlantirdi
Kiberxavfsizlik markazi ushbu takliflar firibgarlik ekanini ma’lum qildi. Ya’ni foydalanuvchilar videolarni qancha vaqt tomosha qilmasin, buning uchun ularga pul to‘lanmaydi.
Bunday saytlardan foydalanish esa shaxsiy ma’lumotlar va akkauntlar xavfsizligiga tahdid tug‘dirishi mumkin. Ayniqsa, shubhali platformalarda telefon raqami, parol, bank kartasi ma’lumotlari yoki SMS orqali kelgan tasdiqlash kodlarini kiritish jiddiy xavflarga olib kelishi ehtimoldan xoli emas.
Bunday firibgarlikdan qanday himoyalanish kerak?
Internetda oson va tez pul ishlashni va’da qiluvchi har qanday taklifga ehtiyotkorlik bilan yondashish zarur. Mutaxassislar quyidagi xavfsizlik qoidalariga amal qilishni tavsiya etadi:
Notanish Telegram botlari va shubhali veb-saytlardagi havolalarni ochmang.
Videolarni tomosha qilish evaziga pul va’da qilayotgan platformalarga ishonmang.
Shaxsiy ma’lumotlar, bank kartasi rekvizitlari va parollarni begona saytlarga kiritmang.
SMS orqali kelgan tasdiqlash kodlarini hech kimga bermang.
Shubhali takliflarni do‘stlaringizga yubormang va boshqa foydalanuvchilarni ham ogohlantiring.
Eng muhimi, internetda «oson pul» va’dasi ortida qanday maqsad turganini tekshirmasdan turib, shaxsiy ma’lumotlaringizni taqdim etmang. Bir necha daqiqada daromad olish istagi akkaunt yoki bank mablag‘laridan ayrilishga sabab bo‘lishi mumkin.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…