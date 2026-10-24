Fuqaro foydasiga 171 mln. so‘m qarzdorlik sabab avtotransport vositasi xatlandi

·46·Jamiyat
Fuqaro foydasiga 171 mln. so‘m qarzdorlik sabab avtotransport vositasi xatlandi

Majburiy ijro byurosi Chilonzor tuman bo‘limi ish yurituviga notariusning ijro xatiga asosan qarzdor A.N.dan undiruvchi A.D. foydasiga 170 911 ming so‘m qarzdorlikni undirish to‘g‘risidagi ijro hujjati kelib tushgan.

Mazkur ijro hujjati bo‘yicha davlat ijrochisi tomonidan ijro ishi qo‘zg‘atilib, taraflarga qonunchilikda belgilangan tartibda tegishli ogohlantirishlar berilgan.

Shuningdek, qarzdorga ijro ishi qo‘zg‘atilgan kundan e’tiboran ijro hujjatida ko‘rsatilgan talablarni ixtiyoriy ravishda bajarish uchun 15 kunlik muddat berilgan.

Biroq qarzdor tomonidan belgilangan ixtiyoriy muddatda qarzdorlik bartaraf etilmaganligi sababli, davlat ijrochisi tomonidan qonunchilikda belgilangan tartibda majburiy ijro choralari ko‘rilgan. Xususan, qarzdor nomiga rasmiylashtirilgan avtotransport vositasiga nisbatan qidiruv e’lon qilingan.

Olib borilgan qidiruv tadbirlari natijasida Yo‘l-patrul xizmati xodimlari tomonidan qidiruvda bo‘lgan avtotransport vositasi aniqlanib, jarima maydonchasiga joylashtirilgan. Keyinchalik mazkur avtotransport vositasi davlat ijrochisi tomonidan xatlanib, qarzdorlikni qoplash maqsadida elektron onlayn-auksion savdolariga chiqarish choralari ko‘rilmoqda.

Majburiy ijro choralari qarzdorliklarni qonunchilikda belgilangan tartibda undirish, undiruvchilarning qonuniy manfaatlarini himoya qilish hamda ijro hujjatlari ijrosini ta’minlashga qaratilgan.

Majburiy ijro byurosiChilonzor tumaniijro hujjatiE-auksion
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Davlat mulkini ijaraga berish bo‘yicha muhim reglament tasdiqlandiDavlat mulkini ijaraga berish bo‘yicha muhim reglament tasdiqlandi10 oktabr 18:45MIB orqali ona farzandlari bilan birga o‘z xonadoniga kiritildiMIB orqali ona farzandlari bilan birga o‘z xonadoniga kiritildi19 oktabr 22:19Kredit qarzdorligi avtotransport vositasi hisobidan undiriladiKredit qarzdorligi avtotransport vositasi hisobidan undiriladi7 oktabr 11:53Fuqaroning bank oldidagi qarzdorligi to‘liq bartaraf etildiFuqaroning bank oldidagi qarzdorligi to‘liq bartaraf etildi20 oktabr 17:47Mirzo Ulug‘bek tumanida yer savdosi bilan bog‘liq yirik firibgarlik ishi qo‘zg‘atildiMirzo Ulug‘bek tumanida yer savdosi bilan bog‘liq yirik firibgarlik ishi qo‘zg‘atildi4 avgust 10:10APK ortidagi tuzoq: 21 kishi 336 million so‘midan ayrildiAPK ortidagi tuzoq: 21 kishi 336 million so‘midan ayrildi10 iyul 09:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi