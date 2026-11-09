Bankdan olingan kredit qarzi evaziga Malibu auksionda sotildi

·23·Jamiyat
Bankdan olingan kredit qarzi evaziga Malibu auksionda sotildi

Hashamatli avtomobil minish, albatta, yaxshi. Ammo bankdan olingan mablag‘ evaziga xarid qilingan mulk yoki moliyaviy majburiyatlar o‘z vaqtida bajarilmasa, buning oqibati ham bo‘ladi. Bank oldidagi qarzdorlik sabab navbatdagi Malibu avtomobili ham auksion savdosida sotildi.

Fuqarolik ishlari bo‘yicha Nukus tumanlararo sudining qaroriga asosan, qarzdor M.A.dan undiruvchi Kapitalbank bank foydasiga 298.9 mln so‘m asosiy qarz, undirish belgilangan.

Ushbu sud qarori bo‘yicha chiqarilgan ijro hujjati Byuroning Qoraqalpog‘iston Respublikasi Boshqarmasiga kelib tushib, ijro hujjati ijrosini ta’minlash uchun 15 kunlik ixtiyoriy muddat berilib, sud qarorining ijrosini ta’minlamaslik oqibatlari tushuntirilgan.

Shunga qaramasdan, qarzdor tomonidan ijro hujjati talabi bajarilmaganligi sababli, M.A.ga tegishli bo‘lgan Malibu avtotransporti davlat ijrochisi tomonidan tegishli tartibda xatlovga olindi hamda 216.6 mln so‘mga elektron onlayn-auksion savdo maydonchasi orqali sotildi.

KapitalbankMajburiy ijro byurosiE-auksionNukus
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oqdaryoda elektr energiyasi qarzdorligi uchun transformatorlar auksionga chiqarilmoqdaOqdaryoda elektr energiyasi qarzdorligi uchun transformatorlar auksionga chiqarilmoqda31 oktabr 13:45Fuqaro foydasiga 171 mln. so‘m qarzdorlik sabab avtotransport vositasi xatlandiFuqaro foydasiga 171 mln. so‘m qarzdorlik sabab avtotransport vositasi xatlandi24 oktabr 10:42Davlat mulkini ijaraga berish bo‘yicha muhim reglament tasdiqlandiDavlat mulkini ijaraga berish bo‘yicha muhim reglament tasdiqlandi10 oktabr 18:45Kredit qarzdorligi avtotransport vositasi hisobidan undiriladiKredit qarzdorligi avtotransport vositasi hisobidan undiriladi7 oktabr 11:53Bank oldidagi qarzdorlik sababli ko‘chmas mulk auksionga chiqarildiBank oldidagi qarzdorlik sababli ko‘chmas mulk auksionga chiqarildi5 noyabr 12:19Kredit qarzi evaziga garov mulki xatlandiKredit qarzi evaziga garov mulki xatlandi14 oktabr 11:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Erini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildi
Erini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi