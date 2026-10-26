Chilonzorda 4 mlrd so‘mdan ortiq soliq qarzdorligi undirildi

·43·Iqtisodiyot
Chilonzorda 4 mlrd so‘mdan ortiq soliq qarzdorligi undirildi

Majburiy ijro byurosi Chilonzor tuman bo‘limi ish yurituviga Toshkent shahar soliq boshqarmasi boshlig‘ining birinchi o‘rinbosari qaroriga asosan, «S.E.G.E» MCHJdan davlat foydasiga 4 mlrd 68 mln 656 ming so‘m soliq qarzdorligini undirish to‘g‘risidagi ijro hujjati kelib tushgan.

Mazkur ijro hujjati bo‘yicha davlat ijrochisi tomonidan ijro ishini yuritishni qo‘zg‘atish to‘g‘risida qaror qabul qilinib, qarzdorga belgilangan tartibda tegishli ogohlantirish berilgan.

Ijro harakatlari davomida qarzdor korxonaga ijro hujjatida ko‘rsatilgan talablarni ixtiyoriy ravishda bajarish uchun 10 kunlik muddat belgilangan.

Biroq qarzdor MCHJ tomonidan belgilangan muddatda soliq qarzdorligi ixtiyoriy ravishda qoplanmagan. Shu sababli davlat ijrochisi tomonidan qonunchilikda belgilangan tartibda majburiy ijro choralari qo‘llanilib, qarzdor korxonaning bank hisobvarag‘iga band solingan.

Olib borilgan majburiy ijro harakatlari natijasida davlat foydasiga 4 mlrd 68 mln 656 ming so‘m soliq qarzdorligi to‘liq undirilib, ijro hujjati ijrosi amalda ta’minlandi.

Soliq qarzdorliklarini o‘z vaqtida bartaraf etish davlat oldidagi majburiyatlarning bajarilishi va qonun ustuvorligini ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Majburiy ijro byurosiSoliq qarzdorligiChilonzor tumaniS.E.G.E MCHJ
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

500 million so‘mlik soliq qarzi evaziga korxona mol-mulklari xatlovga olindi500 million so‘mlik soliq qarzi evaziga korxona mol-mulklari xatlovga olindi17 oktabr 11:18Fuqaro foydasiga 171 mln. so‘m qarzdorlik sabab avtotransport vositasi xatlandiFuqaro foydasiga 171 mln. so‘m qarzdorlik sabab avtotransport vositasi xatlandi24 oktabr 10:42MIB orqali ona farzandlari bilan birga o‘z xonadoniga kiritildiMIB orqali ona farzandlari bilan birga o‘z xonadoniga kiritildi19 oktabr 22:19O‘zbekiston xalqaro zaxiralari sentyabrda 5,55 mlrd dollarga kamaydiO‘zbekiston xalqaro zaxiralari sentyabrda 5,55 mlrd dollarga kamaydi11 oktabr 19:13O‘zbekiston zaxiralari bir oyda 7,7 foizga qisqardiO‘zbekiston zaxiralari bir oyda 7,7 foizga qisqardi8 oktabr 15:18Apple va Google kabi xorijiy kompaniyalar O‘zbekistonga qancha soliq to‘ladi?Apple va Google kabi xorijiy kompaniyalar O‘zbekistonga qancha soliq to‘ladi?31 iyul 22:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

O‘zbekistonda 1 mln so‘mlik banknota paydo bo‘ldimi? Markaziy bank javob berdi
O‘zbekistonda 1 mln so‘mlik banknota paydo bo‘ldimi? Markaziy bank javob berdi
22 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
16 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
16 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2027 yildan kredit qarzini undirish tartibi o‘zgaradi
2027 yildan kredit qarzini undirish tartibi o‘zgaradi