Prezident xavfsizligini kimlar qo‘riqlaydi? Bugun ular kasb bayramini nishonlamoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda har yili 11 noyabr sanasi Prezident Davlat xavfsizligi xizmati xodimlari kuni sifatida nishonlanadi.
- Ushbu xizmat vakillari davlat rahbari hayoti, sog‘lig‘i hamda muhim strategik obyektlar xavfsizligini ta’minlashdek mas’uliyatli vazifalarni bajaradi.
- Ularning faoliyati 2021 yil 6 iyulda qabul qilingan qonun bilan tartibga solinadi.
- Mazkur tuzilma 26 sentyabrda nishonlanadigan Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) organlaridan farqli ravishda alohida maqomga ega.
Har yili 11 noyabr sanasi O‘zbekiston Respublikasida mamlakat rahbariyati xavfsizligini ta’minlashdek mas’uliyatli va sharafli vazifani bajarib kelayotgan fidoyi xodimlarning kasb bayrami — O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Davlat xavfsizligi xizmati xodimlari kuni sifatida keng nishonlanadi. Ushbu sana yurtimizda tinchlik, osoyishtalik va davlatchilik asoslarini mustahkamlash yo‘lidagi xizmatlar e’tirof etiladigan muhim kunlardan biridir.
Xizmatning asosiy yo‘nalishlari va mas’uliyati
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Davlat xavfsizligi xizmati xodimlari o‘z zimmasiga o‘ta muhim va strategik vazifalarni olgan:
Davlat rahbari xavfsizligi: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining hayoti, sog‘lig‘i va xavfsizligini ta’minlash.
Qo‘riqlanadigan shaxslar va obyektlar: Qonun hujjatlari bilan belgilangan tartibda qo‘riqlanishi lozim bo‘lgan shaxslar hamda muhim davlat obyektlarining xavfsizligini sa’y-harakatlar bilan himoya qilish.
Yuqori intizom va professionalizm: O‘z xizmat burchini yuqori darajada, mas’uliyat va qat’iyat bilan bajarish.
Bayram va xizmat parametrlari
Asosiy ma’lumotlar va sanalar
Kasb bayrami sanasi
Har yili 11 noyabr kuni nishonlanadi
Qonunchilik asosi
2021 yil 6 iyuldagi «O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti davlat xavfsizlik xizmati to‘g‘risida»gi qonun
Asosiy faoliyat maqomi
Prezident va qo‘riqlanadigan shaxslar hamda obyektlar xavfsizligini ta’minlash
Muhim eslatma
Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) organlari xodimlari kuni alohida bayram bo‘lib, har yili 26 sentyabr kuni nishonlanadi
«Davlat rahbari va strategik obyektlar xavfsizligini ta’minlash — kundalik mashaqqatli mehnat, yuksak professionalizm hamda Vatanga sadoqatni talab etuvchi muqaddas burchdir».
Huquqiy asoslar va muhim farq
Mazkur maxsus xizmatning faoliyati, uning huquqiy maqomi va vakolatlari 2021 yil 6 iyulda qabul qilingan «O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti davlat xavfsizlik xizmati to‘g‘risida»gi qonun bilan qat’iy tartibga solinadi.
Shu bilan birga, keng jamoatchilik adashib ketmasligi muhim bo‘lgan jihat — ushbu xizmat ko‘pchilikka ma’lum bo‘lgan Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) organlaridan farq qiladi. Eslatib o‘tamiz, DXX organlari xodimlari kuni alohida sana sifatida har yili 26 sentyabr kuni nishonlanadi.
Kasb bayrami munosabati bilan mamlakatimiz tinchligi va xavfsizligi yo‘lida sidqidildan xizmat qilayotgan barcha soha xodimlarini chin qalbdan muborakbod etamiz!
Sizningcha, davlat xavfsizligi va rahbariyatni qo‘riqlash sohasida faoliyat yuritadigan xodimlarga qo‘yiladigan asosiy talablar qanday bo‘lishi kerak? Fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…