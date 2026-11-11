Prezident xavfsizligini kimlar qo‘riqlaydi? Bugun ular kasb bayramini nishonlamoqda

2 daqiqa o'qish80
Prezident xavfsizligini kimlar qo‘riqlaydi? Bugun ular kasb bayramini nishonlamoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda har yili 11 noyabr sanasi Prezident Davlat xavfsizligi xizmati xodimlari kuni sifatida nishonlanadi.
  • Ushbu xizmat vakillari davlat rahbari hayoti, sog‘lig‘i hamda muhim strategik obyektlar xavfsizligini ta’minlashdek mas’uliyatli vazifalarni bajaradi.
  • Ularning faoliyati 2021 yil 6 iyulda qabul qilingan qonun bilan tartibga solinadi.
  • Mazkur tuzilma 26 sentyabrda nishonlanadigan Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) organlaridan farqli ravishda alohida maqomga ega.

Har yili 11 noyabr sanasi O‘zbekiston Respublikasida mamlakat rahbariyati xavfsizligini ta’minlashdek mas’uliyatli va sharafli vazifani bajarib kelayotgan fidoyi xodimlarning kasb bayrami — O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Davlat xavfsizligi xizmati xodimlari kuni sifatida keng nishonlanadi. Ushbu sana yurtimizda tinchlik, osoyishtalik va davlatchilik asoslarini mustahkamlash yo‘lidagi xizmatlar e’tirof etiladigan muhim kunlardan biridir.

Xizmatning asosiy yo‘nalishlari va mas’uliyati

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Davlat xavfsizligi xizmati xodimlari o‘z zimmasiga o‘ta muhim va strategik vazifalarni olgan:

  • Davlat rahbari xavfsizligi: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining hayoti, sog‘lig‘i va xavfsizligini ta’minlash.

  • Qo‘riqlanadigan shaxslar va obyektlar: Qonun hujjatlari bilan belgilangan tartibda qo‘riqlanishi lozim bo‘lgan shaxslar hamda muhim davlat obyektlarining xavfsizligini sa’y-harakatlar bilan himoya qilish.

  • Yuqori intizom va professionalizm: O‘z xizmat burchini yuqori darajada, mas’uliyat va qat’iyat bilan bajarish.

Bayram va xizmat parametrlari

Asosiy ma’lumotlar va sanalar

Kasb bayrami sanasi

Har yili 11 noyabr kuni nishonlanadi

Qonunchilik asosi

2021 yil 6 iyuldagi «O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti davlat xavfsizlik xizmati to‘g‘risida»gi qonun

Asosiy faoliyat maqomi

Prezident va qo‘riqlanadigan shaxslar hamda obyektlar xavfsizligini ta’minlash

Muhim eslatma

Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) organlari xodimlari kuni alohida bayram bo‘lib, har yili 26 sentyabr kuni nishonlanadi

«Davlat rahbari va strategik obyektlar xavfsizligini ta’minlash — kundalik mashaqqatli mehnat, yuksak professionalizm hamda Vatanga sadoqatni talab etuvchi muqaddas burchdir».

Huquqiy asoslar va muhim farq

Mazkur maxsus xizmatning faoliyati, uning huquqiy maqomi va vakolatlari 2021 yil 6 iyulda qabul qilingan «O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti davlat xavfsizlik xizmati to‘g‘risida»gi qonun bilan qat’iy tartibga solinadi.

Shu bilan birga, keng jamoatchilik adashib ketmasligi muhim bo‘lgan jihat — ushbu xizmat ko‘pchilikka ma’lum bo‘lgan Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) organlaridan farq qiladi. Eslatib o‘tamiz, DXX organlari xodimlari kuni alohida sana sifatida har yili 26 sentyabr kuni nishonlanadi.

Kasb bayrami munosabati bilan mamlakatimiz tinchligi va xavfsizligi yo‘lida sidqidildan xizmat qilayotgan barcha soha xodimlarini chin qalbdan muborakbod etamiz!

Sizningcha, davlat xavfsizligi va rahbariyatni qo‘riqlash sohasida faoliyat yuritadigan xodimlarga qo‘yiladigan asosiy talablar qanday bo‘lishi kerak? Fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Jamiyat yangiliklari