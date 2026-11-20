Qanotlarini yoygan laylak videosi millionlab tomosha yig‘di: Qush nega bunday holatda turadi?
2026 yil noyabr oyi o‘rtalarida beton elektr ustuni tepasida qanotlarini keng yoygan holda qimirlamay turgan laylak aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda — Instagram, YouTube va Facebook platformalarida virus kabi tarqalib, millionlab tomoshalar yig‘di.
Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari qushning bunday sirli, xotirjam va salobatli turishini internet slengi bilan «aura farming» (o‘ziga xos salobat va ishonch namoyish etish) deb atab, ushbu kadrlarni hazil tariqasida mashhur kino qahramonlarining sahnalariga qiyoslashmoqda.
Ornitologlar nima deydi?
Foydalanuvchilar nazdida «kino qahramonidek» ko‘ringan ushbu holat aslida qushlar olamidagi tabiiy xatti-harakat — qanotlarni yozish (wing-spreading) hisoblanadi. Mutaxassislar buning bir nechta amaliy sabablarini qayd etadi:
Muvozanatni saqlash: Ustunning ingichka yuqori qismida turganda shamol esganda yoki harakat paytida yiqilib tushmaslik uchun yoyilgan qanotlar tabiiy balansir vazifasini bajaradi.
Patlarni quritish: Yomg‘ir, suv yoki ertalabki shudring sabab namlangan patlarni quyosh va shamol yordamida tezroq quritish uchun qush shu holatga o‘tadi.
Tana haroratini boshqarish: Qush qanotlarini keng ochish orqali quyosh nurida badanini ilitadi yoki issiq havoda ortiqcha issiqlikni chiqarib, tanasini sovutadi.
Kuzatish jihati
Ma’lumot
Tarqalish vaqti va platformalar
2026 yil noyabr o‘rtalari; Instagram, YouTube, Facebook
Internetdagi talqin
«Aura farming» slengi, kino qahramonlari bilan hazil qiyoslashlar
Qushning taxminiy turi
Oq laylak yoki Osiyo ochiq tumshuqli laylagi
Tasvirga olingan davlat
Rasman tasdiqlanmagan
Kadrdagi qush va tasvir tafsilotlari
Videoning aynan qaysi davlatda tasvirga olingani rasman tasdiqlanmagan. Biroq tarqalgan kadrlardagi qush tashqi ko‘rinishidan oq laylak yoki Osiyo ochiq tumshuqli laylagiga o‘xshashi qayd etilgan. Baland ustun uchida qimirlamay turgan tasvir tabiatdagi oddiy moslashuv jarayoni qanday qilib internetda yangi memga aylanishi mumkinligini yana bir bor ko‘rsatdi.
Sizningcha, oddiy tabiat kadrlarining ijtimoiy tarmoqlarda bu qadar tez virusga aylanishiga ko‘proq nima sabab bo‘ladi — qushning salobatli holatimi yoki foydalanuvchilarning hazilomuz talqinlari? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…