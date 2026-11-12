Qo‘qonlik tabib Jaloliddin Masharipovni “davoladi”mi? (video)
O‘zbekiston milliy terma jamoasi futbolchisi Jaloliddin Masharipov bilan qo‘qonlik tabib Iqbol Soliyev o‘rtasidagi uchrashuv aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.
Lavhada tabib futbolchining boshi va yelka qismiga qo‘llari bilan ta’sir o‘tkazayotgani ko‘rinadi. Seansdan so‘ng Masharipov o‘zini biroz yaxshiroq his qilayotganini bildirgan.
Eslatib o‘tamiz, futbolchi 2026 yilgi Jahon chempionati arafasida bel qismidagi muammolar sabab milliy terma jamoaning yakuniy tarkibidan chiqarilgan edi. O‘FA ma’lumotiga ko‘ra, MRT tekshiruvida unda umurtqalararo disk churrasi qayta zo‘raygani aniqlangan.
Masharipov avvalroq ushbu muammo 5–6 yildan beri borligini aytgan. U 2026 yil iyun oyida o‘zini yaxshi his qilayotganini va tiklanish jarayoni davom etayotganini bildirgan.
Ta’kidlash joizki, tabib bilan o‘tkazilgan seans futbolchining umurtqalararo disk churrasi davolanganini anglatmaydi. Muolajaning samarasi yoki futbolchining sog‘lig‘idagi o‘zgarishlar haqida hozircha tibbiy xulosa e’lon qilinmagan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…