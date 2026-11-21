Ish haqidan ushlanmagan qarzdorlik to‘liq qoplandi
Fuqarolik ishlari bo‘yicha Shayxontohur tumanlararo sudining 2024 yil 20 noyabrdagi ijro varaqasiga asosan qarzdor K.Sh.dan undiruvchi bank foydasiga 148 536,4 ming so‘m kredit qarzdorligini undirish belgilangan.
Mazkur ijro hujjati bo‘yicha qarzdorning ish haqidan 2026 yil davomida belgilangan tartibda ushlanmalar amalga oshirilmaganligi sababli, qarzdorning ish joyidagi buxgalteriya faoliyati o‘rganildi.
O‘rganish davomida buxgalteriyaga ijro hujjati bo‘yicha tegishli talabnoma kelib tushganligi, biroq mas’ul hisobchi tomonidan qarzdorning ish haqidan belgilangan tartibda ushlanmalar amalga oshirilmaganligi aniqlandi va ushbu holat yuzasidan mas’ul hisobchidan tushuntirish xati olindi.
Shuningdek, o‘rganish ishlari olib borilganidan so‘ng qarzdor ayol kredit qarzdorligini undiruvchi bank foydasiga to‘liq qopladi.
Natijada, undiruvchining arizasiga asosan ijro ishi belgilangan tartibda tamomlandi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…