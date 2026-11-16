Ayanchli hodisa: Toshkentda ikki nafar voyaga yetmagan qiziga nisbatan jinsiy zo‘ravonlikda gumonlangan ota hibsga olindi

1 daqiqa o'qish3
Ayanchli hodisa: Toshkentda ikki nafar voyaga yetmagan qiziga nisbatan jinsiy zo‘ravonlikda gumonlangan ota hibsga olindi

Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanida ikki nafar voyaga yetmagan qiziga nisbatan jinsiy tajovuz sodir etganlikda gumonlanayotgan erkak hibsga olindi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsutdinov Batafsil.uz nashriga ma’lum qilgan.

Qayd etilishicha, mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 129-moddasi 3-qismi hamda 228-moddasi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Hozirda tergov doirasida jabrlanuvchilarning ko‘rsatmalari tekshirilmoqda. Shuningdek, sud-psixiatriya va sud-psixologik ekspertizalari tayinlangan. Ekspertiza xulosalari olingach, ishni sudga yuborish masalasi bo‘yicha tergov harakatlari davom ettiriladi.

Eslatib o‘tamiz, avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda ikki nafar voyaga yetmagan qizning onasi turmush o‘rtog‘ini farzandlariga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik sodir etganlikda gumon qilayotgani haqida murojaat e’lon qilingan edi. Ayolning bildirishicha, u bu holatdan 2026 yil 25 iyul kuni xabar topgan va shu munosabat bilan prokuraturaga ariza bilan murojaat qilgan.

Bolalar ombudsmani vakili ham mazkur ishni nazoratga olganini ma’lum qilgan. Unga ko‘ra, tergov davomida voyaga yetmaganlarning huquqlari va qonuniy manfaatlari ta’minlanishi kuzatib borilmoqda.

Ayni paytda ish yuzasidan tergov davom etmoqda. Gumon qilinayotgan shaxsning aybi sud tomonidan tasdiqlanmaguncha u aybsiz hisoblanadi.

Maqola sizga yoqdimi?
Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Jamiyat yangiliklari