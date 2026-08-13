Zebo Raximova “Student”ning 2-fasli uchun noodatiy taklifnomalar tarqatdi

·51·Madaniyat
Zebo Raximova “Student”ning 2-fasli uchun noodatiy taklifnomalar tarqatdi
Qisqacha

Aktrisa va bloger Zebo Raximova san’atkorlarga “Student 2” komedik serialining yopiq premyerasi uchun qizil diplom ko‘rinishidagi noodatiy taklifnomalarni tarqatdi. “Student” serialining 2-fasli 14 avgust kuni soat 18:00 da namoyish etiladi. Serialning 1- va 2-qismlari shu vaqtda YouTube’da, keyingi qismlari esa ITV kanalida e’lon qilinadi.

Aktrisa va bloger Zebo Raximovaning san’atkorlarga yangi “Student 2” komedik seriali yopiq premerasiga noodatiy qizil diplom ko‘rinishidagi taklifnomalarni topshirayotgani aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalmoqda.

Ma’lum qilinishicha, “Student” serialining 2-fasli 14 avgust kuni soat 18:00 da premera qilinadi. Zebo Raximova serialni tomosha qilishni istaganlar uchun uning ilk qismlari aynan shu vaqtda YouTube platformasida ham namoyish etilishini ta’kidlagan.

Serialning 1- va 2-qismlari YouTube'da e’lon qilinadi. Keyingi qismlar esa ITV kanalida namoyish etilishi aytilgan.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan taklifnoma topshirish jarayoni esa tomoshabinlarda serialning yangi mavsumiga nisbatan qiziqishni yanada oshirdi.

Zebo RaximovaYouTubeITV
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ahad Qayum: “Men shu qizlarning muxlisiman”Ahad Qayum: “Men shu qizlarning muxlisiman”Bugun, 15:04Durdona Qurbonova o‘ziga o‘zi orzu qilgan kamyob rangdagi iPhone xarid qildi! (video)Durdona Qurbonova o‘ziga o‘zi orzu qilgan kamyob rangdagi iPhone xarid qildi! (video)Bugun, 14:43Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdiRa’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdiBugun, 14:202 yoshli qiz kuylay boshladi — ko‘chadagilar hayratdan to‘xtab qoldi (video)2 yoshli qiz kuylay boshladi — ko‘chadagilar hayratdan to‘xtab qoldi (video)Bugun, 13:13JONY muxlisining to‘yiga kutilmaganda kirib borib, uni hayratda qoldirdiJONY muxlisining to‘yiga kutilmaganda kirib borib, uni hayratda qoldirdiBugun, 09:06Ronaldu va Jorjinaning to‘yi: e’tiborni tortgan tafsilotlarRonaldu va Jorjinaning to‘yi: e’tiborni tortgan tafsilotlarKecha, 15:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Durdona Qurbonova yangi klipda mol sog‘moqchi edi, ammo hammasi rejadagidek ketmadi!
Durdona Qurbonova yangi klipda mol sog‘moqchi edi, ammo hammasi rejadagidek ketmadi!
“Sevgi iztirobi” yulduzlari yana bir serialda jam bo‘ladi
“Sevgi iztirobi” yulduzlari yana bir serialda jam bo‘ladi