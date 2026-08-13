Durdona Qurbonova o‘ziga o‘zi orzu qilgan kamyob rangdagi iPhone xarid qildi! (video)

·58·Madaniyat
Durdona Qurbonova o‘ziga o‘zi orzu qilgan kamyob rangdagi iPhone xarid qildi! (video)
Qisqacha

Aktrisa Durdona Qurbonova uzoq vaqtdan beri xohlagan yashil rangdagi iPhone telefonini xarid qildi. U ijtimoiy tarmoqlarda yangi telefonini ko'rsatgan videoni ulashib, “Eng yaxshi ko'rgan rangimda endi telefonim bor”, deya izoh qoldirdi. Uning yaqinlari va muxlislari xaridni tabriklab, yashil rang juda chiroyli ekanini yozishdi.

Aktrisa Durdona Qurbonova ijtimoiy tarmoqlarida o‘zi uzoqdan beri xohlagan rangdagi iPhone telefonini xarid qilgani aks etgan videoni ulashdi.

“Eng yaxshi ko‘rgan rangimda”

Aktrisa video ostiga:

“Eng yaxshi ko‘rgan rangimda endi telefonim bor ”— deya izoh qoldirdi.

Durdona Qurbonovaning tanlovi yashil rangdagi iPhone bo‘ldi. Video ostida uning yaqinlari va muxlislari yangi telefonini tabriklab, yashil rang juda chiroyli ekanini yozishmoqda.

Muxlislar e’tiborida

Yashil rangdagi ayrim iPhone modellari va maxsus versiyalari har doim ham keng miqyosda ishlab chiqarilmaydi. Shu sababli bunday rangdagi qurilmalar muxlislar orasida ham alohida qiziqish uyg‘otdi.

Aktrisaning yangi xaridi uning kuzatuvchilari tomonidan iliq kutib olindi.

Sizga yashil rangdagi iPhone yoqadimi? Fikringizni izohlarda yozing va xabarni yaqinlaringiz bilan ulashing.

Durdona QurbonovaiPhone
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ahad Qayum: “Men shu qizlarning muxlisiman”Ahad Qayum: “Men shu qizlarning muxlisiman”Bugun, 15:04Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdiRa’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdiBugun, 14:202 yoshli qiz kuylay boshladi — ko‘chadagilar hayratdan to‘xtab qoldi (video)2 yoshli qiz kuylay boshladi — ko‘chadagilar hayratdan to‘xtab qoldi (video)Bugun, 13:13JONY muxlisining to‘yiga kutilmaganda kirib borib, uni hayratda qoldirdiJONY muxlisining to‘yiga kutilmaganda kirib borib, uni hayratda qoldirdiBugun, 09:06Ronaldu va Jorjinaning to‘yi: e’tiborni tortgan tafsilotlarRonaldu va Jorjinaning to‘yi: e’tiborni tortgan tafsilotlarKecha, 15:31Ra’no Shodiyeva 47 yoshni qarshi oldi (video)Ra’no Shodiyeva 47 yoshni qarshi oldi (video)Kecha, 14:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Durdona Qurbonova yangi klipda mol sog‘moqchi edi, ammo hammasi rejadagidek ketmadi!
Durdona Qurbonova yangi klipda mol sog‘moqchi edi, ammo hammasi rejadagidek ketmadi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
“Sevgi iztirobi” yulduzlari yana bir serialda jam bo‘ladi
“Sevgi iztirobi” yulduzlari yana bir serialda jam bo‘ladi