Durdona Qurbonova o‘ziga o‘zi orzu qilgan kamyob rangdagi iPhone xarid qildi! (video)
Aktrisa Durdona Qurbonova uzoq vaqtdan beri xohlagan yashil rangdagi iPhone telefonini xarid qildi. U ijtimoiy tarmoqlarda yangi telefonini ko'rsatgan videoni ulashib, “Eng yaxshi ko'rgan rangimda endi telefonim bor”, deya izoh qoldirdi. Uning yaqinlari va muxlislari xaridni tabriklab, yashil rang juda chiroyli ekanini yozishdi.
Aktrisa Durdona Qurbonova ijtimoiy tarmoqlarida o‘zi uzoqdan beri xohlagan rangdagi iPhone telefonini xarid qilgani aks etgan videoni ulashdi.
“Eng yaxshi ko‘rgan rangimda”
Aktrisa video ostiga:
“Eng yaxshi ko‘rgan rangimda endi telefonim bor ”— deya izoh qoldirdi.
Durdona Qurbonovaning tanlovi yashil rangdagi iPhone bo‘ldi. Video ostida uning yaqinlari va muxlislari yangi telefonini tabriklab, yashil rang juda chiroyli ekanini yozishmoqda.
Muxlislar e’tiborida
Yashil rangdagi ayrim iPhone modellari va maxsus versiyalari har doim ham keng miqyosda ishlab chiqarilmaydi. Shu sababli bunday rangdagi qurilmalar muxlislar orasida ham alohida qiziqish uyg‘otdi.
Aktrisaning yangi xaridi uning kuzatuvchilari tomonidan iliq kutib olindi.
Sizga yashil rangdagi iPhone yoqadimi? Fikringizni izohlarda yozing va xabarni yaqinlaringiz bilan ulashing.
…