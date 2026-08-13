Ahad Qayum: “Men shu qizlarning muxlisiman”
Ahad Qayum bugungi kunda professional aktrisalar sifatida Shahnoza Shakirova, Aysanem Yusupova va Mahliyo Asqaraliyevani alohida tilga oldi. U bu yosh san'atkorlar o'z kasbini sevib, ijodiga mas'uliyat bilan yondashayotganini ta'kidladi. Ahad Qayum ularning kelajakda Dilnoza Kubayeva, Ra'no Shodiyeva va Yulduz Rajabova darajasiga, hatto undan ham yuqoriga ko'tarilish imkoniyatini yuqori baholadi. Uning fikrlari ijtimoiy tarmoqlarda turlicha munosabatlarga sabab bo'ldi.
Aktyor, rejissyor va shoir Ahad Qayum “Daryo Lifestyle” dasturiga bergan intervyusida bugungi kunda professional aktrisa sifatida kimlarni ko‘rishini aytib o‘tdi.
Undan “Bugungi kunda haqiqatdan professional aktrisa deb bilganingiz kim?” deya so‘ralgan. Ahad Qayum javobida so‘nggi avlod vakillari orasidan Shahnoza Shakirova, Aysanem Yusupova va Mahliyo Asqaraliyevani alohida tilga olgan.
Uning ta’kidlashicha, ushbu aktrisalar o‘z kasbini chin dildan sevib, ijodiga mas’uliyat bilan yondashadigan yosh san’atkorlar qatoridan joy oladi. Ahad Qayum ularning kelajakda Dilnoza Kubayeva, Ra’no Shodiyeva va Yulduz Rajabova kabi taniqli aktrisalar darajasiga, hatto undan ham yuqoriga ko‘tarilish imkoniyatini yuqori baholagan.
“Men o‘zim shu qizlarning muxlisiman”, deya qo‘shimcha qilgan ijodkor.
Uning fikrlari ijtimoiy tarmoqlarda ham turli munosabatlarga sabab bo‘ldi. Ayrim kuzatuvchilar Ahad Qayumning tanlovini qo‘llab-quvvatlagan bo‘lsa, boshqalar esa uning fikriga qo‘shilmadi.
Sizningcha, bugungi kunda qaysi aktrisalarni haqiqiy professional deb hisoblaysiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.
…