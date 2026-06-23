Davlat universitetlarida stipendiya miqdori oshirilmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
2026 yil 1 sentyabrdan boshlab davlat oliy ta’lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar stipendiyasi 7 foizga oshiriladi.
O‘zgarishdan so‘ng bazaviy stipendiya miqdori hozirgi 569 670 so‘mdan 609 547 so‘mga yetadi. A’lo baholarga o‘qiydigan talabalar uchun belgilangan stipendiya esa 683 604 so‘mdan 731 456 so‘mga oshiriladi.
Yangi miqdorlar 2026/2027 o‘quv yili boshidan, ya’ni 1 sentyabrdan amal qiladi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…