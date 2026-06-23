Davlat universitetlarida stipendiya miqdori oshirilmoqda

·63·O‘zbekiston
Davlat universitetlarida stipendiya miqdori oshirilmoqda

2026 yil 1 sentyabrdan boshlab davlat oliy ta’lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar stipendiyasi 7 foizga oshiriladi.

O‘zgarishdan so‘ng bazaviy stipendiya miqdori hozirgi 569 670 so‘mdan 609 547 so‘mga yetadi. A’lo baholarga o‘qiydigan talabalar uchun belgilangan stipendiya esa 683 604 so‘mdan 731 456 so‘mga oshiriladi.

Yangi miqdorlar 2026/2027 o‘quv yili boshidan, ya’ni 1 sentyabrdan amal qiladi.

O'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashliO‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashliBugun, 19:27Mahallalar budjetiga qo‘shimcha 300 mlrd so‘m yo‘naltiriladiMahallalar budjetiga qo‘shimcha 300 mlrd so‘m yo‘naltiriladiBugun, 17:41Maktab va shifoxonalar yaqinidagi AYOQSHlar xavfsiz hududlarga ko‘chirilishi mumkinMaktab va shifoxonalar yaqinidagi AYOQSHlar xavfsiz hududlarga ko‘chirilishi mumkinBugun, 15:12Vetnamga boruvchi o‘zbekistonliklar uchun yangi talab joriy etildiVetnamga boruvchi o‘zbekistonliklar uchun yangi talab joriy etildiBugun, 14:59Namangan aeroportida 175 million dollarlik yangi terminal qurilmoqdaNamangan aeroportida 175 million dollarlik yangi terminal qurilmoqdaBugun, 12:52Bu hafta qaysi hududlarda yomg‘ir yog‘adi?Bu hafta qaysi hududlarda yomg‘ir yog‘adi?Bugun, 11:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
O‘zbekistonda alkogol savdosiga yangi qoida kiritiladi
O‘zbekistonda alkogol savdosiga yangi qoida kiritiladi
Bayram arafasida 9 hududda sel kelishi mumkin
Bayram arafasida 9 hududda sel kelishi mumkin