11-sinf bitiruvchilari uchun texnikumlarga qabul boshlandi

·44·O‘zbekiston
11-sinf bitiruvchilari uchun texnikumlarga qabul boshlandi
Qisqacha

O‘zbekistonda 11-sinf bitiruvchilari uchun texnikumlarga hujjat topshirish jarayoni boshlandi. Abituriyentlar arizalarini 10 avgustdan 10 sentyabrgacha my.edu.uz platformasi orqali onlayn yuborishi mumkin. Qabul uchun ID-karta yoki tug‘ilganlik to‘g‘risidagi guvohnoma, fotosurat va 11-sinfni tamomlaganlik haqidagi elektron attestat ma’lumotlari talab etiladi.

O‘zbekistonda 11-sinfni tamomlagan yoshlar uchun texnikumlarga hujjat topshirish jarayoni boshlandi. Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, abituriyentlar 10 avgustdan 10 sentyabrga qadar arizalarini onlayn tarzda yuborishi mumkin.

Eng muhimi, qabul jarayoni to‘liq raqamlashtirilgan: hujjatlar my.edu.uz platformasi orqali qabul qilinadi. Bu esa abituriyentlarga ta’lim muassasasiga shaxsan borib navbat kutish zaruratini kamaytiradi.

Arizalar bir oy davomida qabul qilinadi

Texnikumlarga qabul uchun onlayn ro‘yxatdan o‘tish 10 avgustda boshlandi va 10 sentyabrga qadar davom etadi.

Shu muddat ichida 11-sinf bitiruvchilari platformadan foydalanib, zarur ma’lumotlarni kiritishi va arizasini rasmiylashtirishi mumkin.

Qabul muddatini o‘tkazib yubormaslik uchun hujjatlarni oxirgi kunlarga qoldirmasdan topshirish maqsadga muvofiq.

Ariza topshirish uchun nima kerak?

Hujjat topshirish jarayonida abituriyentdan asosan shaxsini va maktabni bitirganini tasdiqlovchi ma’lumotlar talab etiladi.

Jumladan:

  • ID-karta yoki tug‘ilganlik to‘g‘risidagi guvohnoma ma’lumotlari;

  • abituriyentning fotosurati;

  • 11-sinfni tamomlaganlik haqidagi elektron attestat ma’lumotlari.

Agar tegishli ma’lumotlar elektron bazalarda mavjud bo‘lsa, qabul jarayoni yanada tezlashishi mumkin.

Hujjatlar qayerdan topshiriladi?

Barcha arizalar my.edu.uz platformasi orqali onlayn qabul qilinadi.

Abituriyent tizimga kirib, shaxsiy ma’lumotlarini tekshirishi, kerakli hujjatlarni rasmiylashtirishi va tanlangan texnikum bo‘yicha ariza yuborishi mumkin.

Bu format ayniqsa hududlarda yashovchi yoshlar uchun qulay: hujjat topshirish uchun boshqa shahar yoki tumanga borish shart emas.

Kimlar ariza bera oladi?

Qabul aynan 11-sinf bitiruvchilari uchun mo‘ljallangan.

Texnikumlar kasbiy va amaliy ta’lim olishni istagan yoshlar uchun muhim yo‘nalishlardan biri bo‘lib, o‘quvchilarni muayyan kasb va mutaxassislik bo‘yicha tayyorlaydi.

Shuning uchun oliy ta’limdan tashqari amaliy kasb egallashni rejalashtirayotgan bitiruvchilar uchun bu qabul jarayoni alohida ahamiyatga ega.

Eng muhim sana — 10 sentyabr

Abituriyentlar uchun asosiy muddat aniq: arizalar 10 sentyabrga qadar qabul qilinadi.

Shu sabab shaxsiy hujjatlar va elektron attestat ma’lumotlarini oldindan tekshirib qo‘yish tavsiya etiladi.

Texnikumga kirishni rejalashtirayotgan 11-sinf bitiruvchilari uchun esa hozirgi eng muhim qadam — qabul muddatini o‘tkazib yubormasdan my.edu.uz orqali ariza topshirish.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

ЎзбекистонОлий таълим, фан ва инновациялар вазирлигиmy.edu.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Markaziy Osiyo turizmi dunyoda rekord o‘rnatdi: O‘zbekiston mintaqada yetakchiMarkaziy Osiyo turizmi dunyoda rekord o‘rnatdi: O‘zbekiston mintaqada yetakchiBugun, 18:42Toshkent viloyatida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi mumkinToshkent viloyatida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi mumkinBugun, 12:197,5 ming kishi javobgarlikka tortildi, 2,9 trln so‘m zarar: dahshatli raqamlar ochiqlandi7,5 ming kishi javobgarlikka tortildi, 2,9 trln so‘m zarar: dahshatli raqamlar ochiqlandiBugun, 09:18Bugun O‘zbekistonda «Avtomobilsiz kun»: Amaldorlarga mashina haydash taqiqlanadi!Bugun O‘zbekistonda «Avtomobilsiz kun»: Amaldorlarga mashina haydash taqiqlanadi!Bugun, 09:13O‘zbekistonda o‘zidan katta ayolga uylangan erkaklar soni 11 mingdan oshdiO‘zbekistonda o‘zidan katta ayolga uylangan erkaklar soni 11 mingdan oshdiBugun, 05:45Qonun Konstitutsiyaga zid bo‘lsa, sud ishi to‘xtaydi — yangi tartibQonun Konstitutsiyaga zid bo‘lsa, sud ishi to‘xtaydi — yangi tartibKecha, 15:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi