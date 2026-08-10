11-sinf bitiruvchilari uchun texnikumlarga qabul boshlandi
O‘zbekistonda 11-sinf bitiruvchilari uchun texnikumlarga hujjat topshirish jarayoni boshlandi. Abituriyentlar arizalarini 10 avgustdan 10 sentyabrgacha my.edu.uz platformasi orqali onlayn yuborishi mumkin. Qabul uchun ID-karta yoki tug‘ilganlik to‘g‘risidagi guvohnoma, fotosurat va 11-sinfni tamomlaganlik haqidagi elektron attestat ma’lumotlari talab etiladi.
O‘zbekistonda 11-sinfni tamomlagan yoshlar uchun texnikumlarga hujjat topshirish jarayoni boshlandi. Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, abituriyentlar 10 avgustdan 10 sentyabrga qadar arizalarini onlayn tarzda yuborishi mumkin.
Eng muhimi, qabul jarayoni to‘liq raqamlashtirilgan: hujjatlar my.edu.uz platformasi orqali qabul qilinadi. Bu esa abituriyentlarga ta’lim muassasasiga shaxsan borib navbat kutish zaruratini kamaytiradi.
Arizalar bir oy davomida qabul qilinadi
Texnikumlarga qabul uchun onlayn ro‘yxatdan o‘tish 10 avgustda boshlandi va 10 sentyabrga qadar davom etadi.
Shu muddat ichida 11-sinf bitiruvchilari platformadan foydalanib, zarur ma’lumotlarni kiritishi va arizasini rasmiylashtirishi mumkin.
Qabul muddatini o‘tkazib yubormaslik uchun hujjatlarni oxirgi kunlarga qoldirmasdan topshirish maqsadga muvofiq.
Ariza topshirish uchun nima kerak?
Hujjat topshirish jarayonida abituriyentdan asosan shaxsini va maktabni bitirganini tasdiqlovchi ma’lumotlar talab etiladi.
Jumladan:
ID-karta yoki tug‘ilganlik to‘g‘risidagi guvohnoma ma’lumotlari;
abituriyentning fotosurati;
11-sinfni tamomlaganlik haqidagi elektron attestat ma’lumotlari.
Agar tegishli ma’lumotlar elektron bazalarda mavjud bo‘lsa, qabul jarayoni yanada tezlashishi mumkin.
Hujjatlar qayerdan topshiriladi?
Barcha arizalar my.edu.uz platformasi orqali onlayn qabul qilinadi.
Abituriyent tizimga kirib, shaxsiy ma’lumotlarini tekshirishi, kerakli hujjatlarni rasmiylashtirishi va tanlangan texnikum bo‘yicha ariza yuborishi mumkin.
Bu format ayniqsa hududlarda yashovchi yoshlar uchun qulay: hujjat topshirish uchun boshqa shahar yoki tumanga borish shart emas.
Kimlar ariza bera oladi?
Qabul aynan 11-sinf bitiruvchilari uchun mo‘ljallangan.
Texnikumlar kasbiy va amaliy ta’lim olishni istagan yoshlar uchun muhim yo‘nalishlardan biri bo‘lib, o‘quvchilarni muayyan kasb va mutaxassislik bo‘yicha tayyorlaydi.
Shuning uchun oliy ta’limdan tashqari amaliy kasb egallashni rejalashtirayotgan bitiruvchilar uchun bu qabul jarayoni alohida ahamiyatga ega.
Eng muhim sana — 10 sentyabr
Abituriyentlar uchun asosiy muddat aniq: arizalar 10 sentyabrga qadar qabul qilinadi.
Shu sabab shaxsiy hujjatlar va elektron attestat ma’lumotlarini oldindan tekshirib qo‘yish tavsiya etiladi.
Texnikumga kirishni rejalashtirayotgan 11-sinf bitiruvchilari uchun esa hozirgi eng muhim qadam — qabul muddatini o‘tkazib yubormasdan my.edu.uz orqali ariza topshirish.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…