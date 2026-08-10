Markaziy Osiyo turizmi dunyoda rekord o‘rnatdi: O‘zbekiston mintaqada yetakchi
2025 yil yakunlariga ko'ra, Markaziy Osiyo turizmning iqtisodiy o'sishi va eksport ko'rsatkichlari bo'yicha dunyoda birinchi o'rinni egalladi. Mintaqada turizmning YAIMga umumiy hissasi real hisobda 17,7 foizga, to'g'ridan to'g'ri hissasi 19,6 foizga oshib, turizm xizmatlari eksporti 9,9 milliard dollarni tashkil etdi va 26,4 foizga o'sdi.
Markaziy Osiyoda turizm sohasi misli ko‘rilmagan darajada shiddat bilan rivojlanmoqda. 2025 yil yakunlariga ko‘ra, mintaqa turizmning iqtisodiy o‘sish va eksport ko‘rsatkichlari bo‘yicha dunyoda birinchi o‘rinni egalladi. Ushbu tarixiy zafarning markazida esa O‘zbekiston turibdi.
Bu haqda Butunjahon turizm va sayohat kengashi (WTTC) tomonidan «Oxford Economics» tadqiqot markazi bilan hamkorlikda tayyorlangan nufuzli hisobotda ma’lum qilindi.
Global rekord va milliardlab eksport
Hisobot ma’lumotlariga ko‘ra, 2025 yilda turizm sohasining Markaziy Osiyo mamlakatlari yalpi ichki mahsulotiga (YAIM) qo‘shgan umumiy hissasi real hisobda 17,7 foizga, to‘g‘ridan to‘g‘ri hissasi esa 19,6 foizga oshgan.
Eng quvonarlisi, mintaqada turizm xizmatlari eksporti 9,9 milliard dollarni tashkil etib, o‘sish ko‘rsatkichi 26,4 foizga yetdi. Mazkur uchta muhim ko‘rsatkich bo‘yicha Markaziy Osiyo sayyohlik sohasida o‘sish sur’atlari bo‘yicha jahonda mutlaq yetakchiga aylandi.
Turizm eksportining teng yarmi O‘zbekiston hissasiga to‘g‘ri kelmoqda
Markaziy Osiyoga tashrif buyurayotgan xorijiy sayyohlarning asosiy oqimi aynan O‘zbekistonga to‘g‘ri kelmoqda. Mintaqadagi umumiy turizm eksportining deyarli yarmi (50% ga yaqini) aynan mamlakatimiz hissasiga to‘g‘ri keldi.
Shuningdek, O‘zbekiston mintaqa aholisi uchun eng mashhur va jozibador sayohat yo‘nalishi sifatida e’tirof etildi:
O‘zbekiston — barcha sayyohlik sayohatlarining 25 foizi;
Qozog‘iston — 23 foiz;
Qirg‘iziston — 18 foiz;
Rossiya — 16 foiz;
Turkiya — 6 foiz.
Xorijiy sayyohlar xarajati va porloq kelajak prognozi
2025 yilgi tahlillarga ko‘ra, sohadagi barcha moliyaviy xarajatlarning 64,3 foizi xorijiy sayyohlar, 35,7 foizi esa ichki turizm hissasiga to‘g‘ri kelgan. Xalqaro sayyohlar tomonidan qilingan xarajatlarning a’zam qismi — 84,5 foizi bevosita dam olish va hordiq chiqarish, 15,5 foizi esa xizmat safarlari hamda biznes-turizm bilan bog‘liqdir.
WTTC tomonidan taqdim etilgan uzoq muddatli prognozga ko‘ra, 2036 yilga borib turizm sohasining Markaziy Osiyo iqtisodiyotiga qo‘shadigan umumiy hissasi 29,7 milliard dollarga yetadi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…