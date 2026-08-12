Xabib Nurmagomedov Nyu-Djersidagi uchrashuvda shov-shuvli bayonot berdi...
Xabib Nurmagomedov Isroil va Falastin mojarosida Falastin xalqini qo'llab-quvvatlagani sababli o'zi va jamoadoshlari yirik homiylik shartnomalaridan mahrum bo'lganini aytdi. 37 yoshli sportchi bu haqda AQSHning Nyu-Djersi shtatida muxlislar bilan uchrashuvda ma'lum qildi. U mashhur sportchilar va jamoat arboblarini adolatsizlikka qarshi sukut saqlamaslikka chaqirib, odamlarning 90 foizi bu siyosatni genotsid deb bilishini ta'kidladi.
UFC Shon-shuhrat zali a’zosi, yengil vaznda sobiq jahon chempioni Xabib Nurmagomedov Isroil va Falastin mojarosida Falastin xalqini ochiq-oshkor qo‘llab-quvvatlagani sababli o‘zi va jamoadoshlari yirik homiylik shartnomalaridan mahrum bo‘lganini bildirdi. 37 yoshli afsonaviy sportchi bu haqda AQSHning Nyu-Djersi shtatida muxlislar bilan o‘tkazilgan samimiy uchrashuv davomida aytib o‘tdi.
Nurmagomedovning ta’kidlashicha, moliyaviy yo‘qotishlarga qaramay, inson hayoti va haqiqatni so‘zlash har qanday boylik hamda puldan ustundir.
«Jim turmang — odamlarning 90 foizi genotsid ekanini biladi»
Afsonaviy jangchi dunyodagi mashhur sportchilar va mashhur shaxslar adolatsizlikka qarshi sukut saqlamasliklari zarurligini alohida uqtirdi:
«Odamlarning 90 foizi Isroilning Falastin xalqiga nisbatan siyosati genotsid ekanligini biladi. Eng katta mas’uliyat — hech bo‘lmaganda bu haqda odamlarga so‘zlab berish. Yaxshi, balki siz jarayonni to‘xtatish uchun hech narsa qila olmassiz, lekin jim turmang. Men buni sportchi nuqtayi nazaridan aytyapman», — dedi Xabib.
«Islom Maxachev, Usmon va men ko‘p pul yo‘qotdik»
Nurmagomedov sport dunyosidagi yirik kompaniyalar va homiylarning siyosiy pozitsiyalarga qanday munosabat bildirishi haqida gapirib, o‘z jamoasi duch kelgan moliyaviy bosimlarni oshkor qildi:
«Tasavvur qiling, siz bu haqda tarmoqlarda post joylasangiz yoki ommaga gapirsangiz, shartnomalaringizdan va million dollarlik homiyliklardan mahrum bo‘lasiz. Ko‘pgina homiylar Falastinni qo‘llab-quvvatlaydigan sportchilar bilan ishlashni istamaydi. Pozitsiyangizni qo‘llab-quvvatlashni unuting — ular shunchaki shartnomalarni bir tomonlama bekor qilishadi.
Men bilan bunday bo‘lmagan deb o‘ylaysizmi? Yoki Islom Maxachev yoki Usmon Nurmagomedov bilan-chi? Bizda ham aynan shunday bo‘ldi. Biz juda katta miqdordagi pullarni yo‘qotdik», — deya qo‘shimcha qildi sobiq chempion.
«Inson hayoti oldida pul hech narsa emas»
Shunga qaramay, Nurmagomedov moddiy manfaatlar deb o‘z vijdoni va insoniy prinsiplaridan voz kechmasligini, inson qadri har qanday moliyaviy shartnomadan yuqori turishini ta’kidlab so‘zini yakunladi:
«Ammo inson hayoti va uning qadri bilan solishtirganda, ishoning, pul hech narsa emas».
Xabib va uning jamoadoshlari — amaldagi UFC chempioni Islom Maxachev hamda Bellator chempioni Usmon Nurmagomedovlar xalqaro arenalarda va ijtimoiy tarmoqlarda Falastin xalqini muntazam ravishda qo‘llab-quvvatlab kelishmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…