Xabib Nurmagomedov Nyu-Djersidagi uchrashuvda shov-shuvli bayonot berdi...

·76·Sport
Xabib Nurmagomedov Nyu-Djersidagi uchrashuvda shov-shuvli bayonot berdi...
Qisqacha

Xabib Nurmagomedov Isroil va Falastin mojarosida Falastin xalqini qo'llab-quvvatlagani sababli o'zi va jamoadoshlari yirik homiylik shartnomalaridan mahrum bo'lganini aytdi. 37 yoshli sportchi bu haqda AQSHning Nyu-Djersi shtatida muxlislar bilan uchrashuvda ma'lum qildi. U mashhur sportchilar va jamoat arboblarini adolatsizlikka qarshi sukut saqlamaslikka chaqirib, odamlarning 90 foizi bu siyosatni genotsid deb bilishini ta'kidladi.

UFC Shon-shuhrat zali a’zosi, yengil vaznda sobiq jahon chempioni Xabib Nurmagomedov Isroil va Falastin mojarosida Falastin xalqini ochiq-oshkor qo‘llab-quvvatlagani sababli o‘zi va jamoadoshlari yirik homiylik shartnomalaridan mahrum bo‘lganini bildirdi. 37 yoshli afsonaviy sportchi bu haqda AQSHning Nyu-Djersi shtatida muxlislar bilan o‘tkazilgan samimiy uchrashuv davomida aytib o‘tdi.

Nurmagomedovning ta’kidlashicha, moliyaviy yo‘qotishlarga qaramay, inson hayoti va haqiqatni so‘zlash har qanday boylik hamda puldan ustundir.

«Jim turmang — odamlarning 90 foizi genotsid ekanini biladi»

Afsonaviy jangchi dunyodagi mashhur sportchilar va mashhur shaxslar adolatsizlikka qarshi sukut saqlamasliklari zarurligini alohida uqtirdi:

«Odamlarning 90 foizi Isroilning Falastin xalqiga nisbatan siyosati genotsid ekanligini biladi. Eng katta mas’uliyat — hech bo‘lmaganda bu haqda odamlarga so‘zlab berish. Yaxshi, balki siz jarayonni to‘xtatish uchun hech narsa qila olmassiz, lekin jim turmang. Men buni sportchi nuqtayi nazaridan aytyapman», — dedi Xabib.

«Islom Maxachev, Usmon va men ko‘p pul yo‘qotdik»

Nurmagomedov sport dunyosidagi yirik kompaniyalar va homiylarning siyosiy pozitsiyalarga qanday munosabat bildirishi haqida gapirib, o‘z jamoasi duch kelgan moliyaviy bosimlarni oshkor qildi:

«Tasavvur qiling, siz bu haqda tarmoqlarda post joylasangiz yoki ommaga gapirsangiz, shartnomalaringizdan va million dollarlik homiyliklardan mahrum bo‘lasiz. Ko‘pgina homiylar Falastinni qo‘llab-quvvatlaydigan sportchilar bilan ishlashni istamaydi. Pozitsiyangizni qo‘llab-quvvatlashni unuting — ular shunchaki shartnomalarni bir tomonlama bekor qilishadi.

Men bilan bunday bo‘lmagan deb o‘ylaysizmi? Yoki Islom Maxachev yoki Usmon Nurmagomedov bilan-chi? Bizda ham aynan shunday bo‘ldi. Biz juda katta miqdordagi pullarni yo‘qotdik», — deya qo‘shimcha qildi sobiq chempion.

«Inson hayoti oldida pul hech narsa emas»

Shunga qaramay, Nurmagomedov moddiy manfaatlar deb o‘z vijdoni va insoniy prinsiplaridan voz kechmasligini, inson qadri har qanday moliyaviy shartnomadan yuqori turishini ta’kidlab so‘zini yakunladi:

«Ammo inson hayoti va uning qadri bilan solishtirganda, ishoning, pul hech narsa emas».

Xabib va uning jamoadoshlari — amaldagi UFC chempioni Islom Maxachev hamda Bellator chempioni Usmon Nurmagomedovlar xalqaro arenalarda va ijtimoiy tarmoqlarda Falastin xalqini muntazam ravishda qo‘llab-quvvatlab kelishmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Khabib NurmagomedovNew JerseyIslam MakhachevUFCUsman Nurmagomedov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Paxtakor»ning Elit OCHLdagi imkoniyatlari qanday? Raqib bosh murabbiyi tan oldi«Paxtakor»ning Elit OCHLdagi imkoniyatlari qanday? Raqib bosh murabbiyi tan oldiBugun, 05:58Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiThiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiBugun, 03:11Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiJoze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiBugun, 02:56Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakLiverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakBugun, 02:54Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiJoze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiBugun, 02:30Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaLamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaBugun, 01:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi