O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?

·124·O‘zbekiston
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Qisqacha

2026 yilgi Mustaqillik bayramida 5 kunlik ish haftasida ishlaydigan fuqarolar 29 avgustdan 1 sentyabrgacha ketma-ket 4 kun dam oladi. 31 avgust barcha xodimlar uchun qo‘shimcha ishlanmaydigan kun, 1 sentyabr esa Mustaqillik kuni sifatida belgilangan. 6 kunlik ish haftasida ishlaydiganlar uchun 29 avgust qisqartirilgan ish kuni bo‘lib, 30 avgust–1 sentyabr kunlari dam olish kunlari hisoblanadi. 2 sentyabrdan odatiy ish jarayoni qayta boshlanadi.

O‘zbekistonliklar 2026 yilgi Mustaqillik bayrami munosabati bilan ketma-ket bir necha kun dam olish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Bu haqda Prezidentning “2026 yilda rasmiy sanalarni nishonlash davrida qo‘shimcha ishlanmaydigan kunlarni belgilash va dam olish kunlarini ko‘chirish to‘g‘risida”gi farmonida belgilangan.

Farmonga ko‘ra, 5 kunlik ish haftasi asosida mehnat qiladigan xodimlar uchun avgust oyining oxiri va sentyabr oyining boshida ketma-ket 4 kun dam olish kuni belgilangan.

Jumladan:

  • 29 avgust, shanba — odatiy dam olish kuni;

  • 30 avgust, yakshanba — odatiy dam olish kuni;

  • 31 avgust, dushanba — barcha xodimlar uchun qo‘shimcha ishlanmaydigan kun;

  • 1 sentyabr, seshanba — O‘zbekiston Respublikasi Mustaqillik kuni, rasmiy bayram va ishlanmaydigan kun.

Shu tariqa, 5 kunlik ish tartibida ishlaydigan fuqarolar 29 avgustdan 1 sentyabrga qadar 4 kun uzluksiz dam oladi.

6 kunlik ish haftasida dam olish kunlari qanday bo‘ladi?

6 kunlik ish tartibida mehnat qiladigan xodimlar uchun esa shanba ish kuni hisoblangani sababli dam olish kunlari tartibi biroz farq qiladi.

Ularga quyidagi kunlar tegishli:

  • 29 avgust, shanba — bayram oldidan qisqartirilgan ish kuni;

  • 30 avgust, yakshanba — odatiy dam olish kuni;

  • 31 avgust, dushanba — barcha xodimlar uchun belgilangan qo‘shimcha dam olish kuni;

  • 1 sentyabr, seshanba — Mustaqillik kuni va rasmiy ishlanmaydigan bayram kuni.

2 sentyabr, chorshanba kunidan esa barcha uchun odatiy ish jarayoni qayta boshlanadi.

Shunday qilib, 5 kunlik ish haftasida — 4 kun, 6 kunlik ish tartibida esa 29 avgustdagi qisqartirilgan ish kunini hisobga olgan holda 30 avgust–1 sentyabr kunlari dam olish imkoniyati bo‘ladi.

O'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Berlin arxivlaridan O‘zbekiston tarixiga oid noyob hujjatlar topildiBerlin arxivlaridan O‘zbekiston tarixiga oid noyob hujjatlar topildiKecha, 05:56Markaziy Osiyo turizmi dunyoda rekord o‘rnatdi: O‘zbekiston mintaqada yetakchiMarkaziy Osiyo turizmi dunyoda rekord o‘rnatdi: O‘zbekiston mintaqada yetakchi10.08, 18:4211-sinf bitiruvchilari uchun texnikumlarga qabul boshlandi11-sinf bitiruvchilari uchun texnikumlarga qabul boshlandi10.08, 18:29Toshkent viloyatida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi mumkinToshkent viloyatida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi mumkin10.08, 12:197,5 ming kishi javobgarlikka tortildi, 2,9 trln so‘m zarar: dahshatli raqamlar ochiqlandi7,5 ming kishi javobgarlikka tortildi, 2,9 trln so‘m zarar: dahshatli raqamlar ochiqlandi10.08, 09:18Bugun O‘zbekistonda «Avtomobilsiz kun»: Amaldorlarga mashina haydash taqiqlanadi!Bugun O‘zbekistonda «Avtomobilsiz kun»: Amaldorlarga mashina haydash taqiqlanadi!10.08, 09:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan