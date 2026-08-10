Toshkent viloyatida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi mumkin

·73·O‘zbekiston
Toshkent viloyatida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi mumkin
Qisqacha

10 avgust kuni O'zbekistonda havo harorati ko'tarilib, ayrim hududlarda 42 darajagacha yetadi. Kunning ikkinchi yarmida Toshkent viloyatining ayrim joylari va Toshkent shahrida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi hamda momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Hududlarda shamol 7–12 m/s tezlikda esadi, kunduzgi harorat 35–40 daraja atrofida bo'ladi. Tog'li hududlarda harorat 28–33 daraja oralig'ida bo'lib, ayrim joylarda yomg'ir va momaqaldiroq kuzatilishi mumkin.

O‘zbekistonda bugun, 10 avgust kuni havo harorati yana yuqori ko‘rsatkichlarga ko‘tariladi. Ayrim hududlarda termometrlar 42 darajagacha ko‘tarilishi kutilmoqda. Bu haqda O‘zgidromet ma’lum qildi.

Ma’lum qilinishicha, kunduzi respublika hududining aksariyat qismida yog‘ingarchilik kuzatilmaydi. Biroq Toshkent viloyatining ayrim joylarida kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi mumkin.

Hududlarda shamol 7–12 m/s tezlikda esadi. Kunduzgi havo harorati 35–40 daraja atrofida bo‘ladi. Shimoliy, janubiy va cho‘l hududlarida esa issiq yanada kuchayib, 41–42 darajagacha yetishi mumkin.

Poytaxtda ham ob-havo issiq bo‘lishi kutilmoqda. Toshkent shahrida kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq kuzatilishi ehtimoli bor. Shamol 5–10 m/s tezlikda esadi, havo harorati esa 37–39 daraja bo‘ladi.

Tog‘li hududlarda ob-havo biroz salqinroq kechadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi mumkin. Bu hududlarda shamol 9–14 m/s gacha kuchayadi, harorat 28–33 daraja oralig‘ida bo‘ladi.

O‘zbekistonToshkentO‘zgidromet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?Kecha, 22:53Berlin arxivlaridan O‘zbekiston tarixiga oid noyob hujjatlar topildiBerlin arxivlaridan O‘zbekiston tarixiga oid noyob hujjatlar topildiKecha, 05:56Markaziy Osiyo turizmi dunyoda rekord o‘rnatdi: O‘zbekiston mintaqada yetakchiMarkaziy Osiyo turizmi dunyoda rekord o‘rnatdi: O‘zbekiston mintaqada yetakchi10.08, 18:4211-sinf bitiruvchilari uchun texnikumlarga qabul boshlandi11-sinf bitiruvchilari uchun texnikumlarga qabul boshlandi10.08, 18:297,5 ming kishi javobgarlikka tortildi, 2,9 trln so‘m zarar: dahshatli raqamlar ochiqlandi7,5 ming kishi javobgarlikka tortildi, 2,9 trln so‘m zarar: dahshatli raqamlar ochiqlandi10.08, 09:18Bugun O‘zbekistonda «Avtomobilsiz kun»: Amaldorlarga mashina haydash taqiqlanadi!Bugun O‘zbekistonda «Avtomobilsiz kun»: Amaldorlarga mashina haydash taqiqlanadi!10.08, 09:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan