O‘zbekistonlik «Ispanchik» Astanada jang qiladi: raqibi ham oddiy emas
28 avgust kuni Astana shahrida o'tkaziladigan IBA Nomad turnirida o'zbekistonlik Bobur «Ispanchik» Isroilov qozog'istonlik Erkabulan Toktar bilan jang qiladi. Toktar professional sportdan tashqari aktyorlik faoliyati va pop-MMA orqali ham tanilgan. Isroilov uchun Qozog'istonda, mahalliy muxlislar qo'llab-quvvatlaydigan raqibga qarshi kechadigan bahs jismoniy va psixologik sinov bo'ladi.
28 avgust kuni Qozog‘iston poytaxti Astana shahrida o‘tkaziladigan IBA Nomad turnirida o‘zbekistonlik Bobur «Ispanchik» Isroilov ham ringga ko‘tariladi. Uning raqibi professional sportdan tashqari shou-biznes olamida ham yaxshi tanilgan qozog‘istonlik Erkabulan Toktar bo‘ladi.
Bu to‘qnashuvga qiziqishning asosiy sababi ham shunda: Isroilov qarshisida faqat jangchi emas, balki aktyor va pop-MMA orqali katta auditoriya to‘plagan raqib turadi.
Bobur Isroilov uchun Astanada muhim sinov
O‘zbekistonlik muxlislarga «Ispanchik» laqabi bilan tanish Bobur Isroilov IBA Nomad turniri doirasida navbatdagi jangini o‘tkazadi.
Tashkilotchilar belgilagan kardga ko‘ra, u 28 avgust kuni Astanada Erkabulan Toktar bilan kuch sinashadi.
Ikki jangchining uslubi va xarakteri to‘qnashuvga qo‘shimcha intriga berishi kutilmoqda. Ayniqsa, Isroilov uchun mahalliy muxlislar qo‘llab-quvvatlaydigan raqibga qarshi Qozog‘istonning o‘zida jang qilish alohida bosim bo‘lishi mumkin.
Raqib — aktyor va pop-MMA jangchisi
Erkabulan Toktar Qozog‘istonda faqat janglari bilan emas, aktyorlik faoliyati bilan ham tanilgan.
Uning pop-MMAdagi ishtiroki esa sport auditoriyasi orasidagi mashhurligini yanada oshirgan. Shu bois Toktarning Bobur Isroilov bilan to‘qnashuvi oddiy sport jangi doirasidan chiqib, muxlislar e’tiborini tortadigan shouga aylanishi mumkin.
Ayniqsa, mezbon mamlakat vakili sifatida Toktar tribunalarning katta qo‘llab-quvvatloviga ega bo‘lishi kutilmoqda.
«Ispanchik» uchun eng katta vazifa nima?
Bunday janglarda raqibning sport mahorati bilan birga atmosfera ham muhim ahamiyat kasb etadi.
Isroilovga Astanadagi bosimni nazorat qilish, jang rejasidan chetga chiqmaslik va hissiyotlarga berilmaslik zarur bo‘ladi. Chunki mahalliy yulduzga qarshi to‘qnashuvda bir nechta aniq epizod ham zaldagi kayfiyatni keskin o‘zgartirib yuborishi mumkin.
Shu jihatdan 28 avgustdagi bahs «Ispanchik» uchun nafaqat jismoniy, balki psixologik sinov ham bo‘lishi mumkin.
28 avgustda asosiy savolga javob olamiz
IBA Nomad turniridagi Bobur Isroilov — Erkabulan Toktar qarama-qarshiligi o‘zbekistonlik va qozog‘istonlik muxlislar uchun kechaning e’tiborli janglaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.
Bir tomonda — Astanaga g‘alaba uchun borayotgan Bobur «Ispanchik» Isroilov. Ikkinchi tomonda esa o‘z muxlislari qarshisida jang qiladigan aktyor va pop-MMA vakili Erkabulan Toktar.
28 avgust kuni ringda qaysi biri o‘z rejasini o‘tkaza olishi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…