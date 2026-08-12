O‘zbekistonlik «Ispanchik» Astanada jang qiladi: raqibi ham oddiy emas

·64·Sport
O‘zbekistonlik «Ispanchik» Astanada jang qiladi: raqibi ham oddiy emas
Qisqacha

28 avgust kuni Astana shahrida o'tkaziladigan IBA Nomad turnirida o'zbekistonlik Bobur «Ispanchik» Isroilov qozog'istonlik Erkabulan Toktar bilan jang qiladi. Toktar professional sportdan tashqari aktyorlik faoliyati va pop-MMA orqali ham tanilgan. Isroilov uchun Qozog'istonda, mahalliy muxlislar qo'llab-quvvatlaydigan raqibga qarshi kechadigan bahs jismoniy va psixologik sinov bo'ladi.

28 avgust kuni Qozog‘iston poytaxti Astana shahrida o‘tkaziladigan IBA Nomad turnirida o‘zbekistonlik Bobur «Ispanchik» Isroilov ham ringga ko‘tariladi. Uning raqibi professional sportdan tashqari shou-biznes olamida ham yaxshi tanilgan qozog‘istonlik Erkabulan Toktar bo‘ladi.

Bu to‘qnashuvga qiziqishning asosiy sababi ham shunda: Isroilov qarshisida faqat jangchi emas, balki aktyor va pop-MMA orqali katta auditoriya to‘plagan raqib turadi.

Bobur Isroilov uchun Astanada muhim sinov

O‘zbekistonlik muxlislarga «Ispanchik» laqabi bilan tanish Bobur Isroilov IBA Nomad turniri doirasida navbatdagi jangini o‘tkazadi.

Tashkilotchilar belgilagan kardga ko‘ra, u 28 avgust kuni Astanada Erkabulan Toktar bilan kuch sinashadi.

Ikki jangchining uslubi va xarakteri to‘qnashuvga qo‘shimcha intriga berishi kutilmoqda. Ayniqsa, Isroilov uchun mahalliy muxlislar qo‘llab-quvvatlaydigan raqibga qarshi Qozog‘istonning o‘zida jang qilish alohida bosim bo‘lishi mumkin.

Raqib — aktyor va pop-MMA jangchisi

Erkabulan Toktar Qozog‘istonda faqat janglari bilan emas, aktyorlik faoliyati bilan ham tanilgan.

Uning pop-MMAdagi ishtiroki esa sport auditoriyasi orasidagi mashhurligini yanada oshirgan. Shu bois Toktarning Bobur Isroilov bilan to‘qnashuvi oddiy sport jangi doirasidan chiqib, muxlislar e’tiborini tortadigan shouga aylanishi mumkin.

Ayniqsa, mezbon mamlakat vakili sifatida Toktar tribunalarning katta qo‘llab-quvvatloviga ega bo‘lishi kutilmoqda.

O‘zbekistonlik «Ispanchik» Astanada jang qiladi: raqibi ham oddiy emas

«Ispanchik» uchun eng katta vazifa nima?

Bunday janglarda raqibning sport mahorati bilan birga atmosfera ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Isroilovga Astanadagi bosimni nazorat qilish, jang rejasidan chetga chiqmaslik va hissiyotlarga berilmaslik zarur bo‘ladi. Chunki mahalliy yulduzga qarshi to‘qnashuvda bir nechta aniq epizod ham zaldagi kayfiyatni keskin o‘zgartirib yuborishi mumkin.

Shu jihatdan 28 avgustdagi bahs «Ispanchik» uchun nafaqat jismoniy, balki psixologik sinov ham bo‘lishi mumkin.

28 avgustda asosiy savolga javob olamiz

IBA Nomad turniridagi Bobur Isroilov — Erkabulan Toktar qarama-qarshiligi o‘zbekistonlik va qozog‘istonlik muxlislar uchun kechaning e’tiborli janglaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.

Bir tomonda — Astanaga g‘alaba uchun borayotgan Bobur «Ispanchik» Isroilov. Ikkinchi tomonda esa o‘z muxlislari qarshisida jang qiladigan aktyor va pop-MMA vakili Erkabulan Toktar.

28 avgust kuni ringda qaysi biri o‘z rejasini o‘tkaza olishi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Bobur IsroilovErkabulan ToktarAstanaUzbekistanKazakhstan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Paxtakor»ning Elit OCHLdagi imkoniyatlari qanday? Raqib bosh murabbiyi tan oldi«Paxtakor»ning Elit OCHLdagi imkoniyatlari qanday? Raqib bosh murabbiyi tan oldiBugun, 05:53Thiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiThiago Almada River Plate jamoasiga koʻchib oʻtdiBugun, 03:11Joze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiJoze Mourinyu «Real Madrid»dagi mojarolar va kiyim almashtirish xonasidagi sirni ochdiBugun, 02:56Liverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakLiverpul Mayls Lyuis-Skelli uchun kurashga qoʻshilishi kerakBugun, 02:54Joze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiJoze Mourinyo Real Madrid davri va Kasilyas bilan ziddiyatni ochdiBugun, 02:30Lamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaLamine Yamal 19 yoshini tantana qilib, mashgʻulotlarga qaytmoqdaBugun, 01:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi