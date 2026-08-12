O‘zbekistonda butilkalarni pulga almashtiruvchi "Fandomat"lar paydo bo‘lgani aytilmoqda (video)

·109·O‘zbekiston
O‘zbekistonda butilkalarni pulga almashtiruvchi "Fandomat"lar paydo bo‘lgani aytilmoqda (video)
Qisqacha

O'zbekistonda plastik butilka va alyuminiy bankalarni qabul qiluvchi Fandomat'lar o'rnatilgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda xabarlar tarqaldi. Qurilmaga topshirilgan chiqindi uchun mablag' kartaga o'tkaziladi va hozircha bitta butilka uchun 78 so'm to'lanmoqda. Tizimning asosiy maqsadi daromad olishdan ko'ra plastik chiqindilarni yig'ish va qayta ishlashga yo'naltirish orqali ekologiyani asrashdan iborat.

Endilikda O‘zbekistonda ham chiqindilarni topshirib, buning evaziga pul olish imkoniyati paydo bo‘ldi. Germaniyadagi tizimga o‘xshash tarzda shaharlarda plastik butilka va alyuminiy bankalarni qabul qiluvchi maxsus Fandomat'lar o‘rnatilgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda xabarlar tarqaldi.

Tizimdan foydalanish juda oddiy: foydalanilgan butilka yoki bankani maxsus qurilmaga topshirasiz va belgilangan mablag‘ kartangizga o‘tkaziladi. Bu nafaqat qo‘shimcha daromad olish, balki atrof-muhitni toza saqlashga ham xizmat qiladi.

Hozircha bitta butilka uchun 78 so‘m to‘lanmoqda. Masalan, 150 ta butilka topshirilsa, taxminan 1 dollar miqdorida mablag‘ yig‘ish mumkin.

Albatta, hozircha bu orqali katta daromad olish qiyin. Biroq tizimning asosiy maqsadi ham pul topish emas, balki plastik chiqindilarni belgilangan joylarga topshirish va ularni qayta ishlashga yo‘naltirish orqali ekologiyani asrashdan iborat.

Ayni paytda Fandomat'lar ayrim hududlarda paydo bo‘layotgan bo‘lsa, kelgusida ularni viloyatlar, mahallalar va hatto qishloqlarda ham ko‘rish mumkin. Bir dona plastik butilka uchun to‘lanadigan mablag‘ kam bo‘lsa-da, bunday chiqindilarni to‘g‘ri yig‘ish ekologiya uchun muhim.

Hozircha bu ma’lumotlar rasmiy manbalar tomonidan tasdiqlanmagan. Fandomat'lar O‘zbekistonda aynan nechta ekani, qaysi hudud va manzillarga o‘rnatilgani haqida ham rasmiy ma’lumot berilmagan.

O'zbekistonGermaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda propiska bo‘yicha katta yangilik: yangi tartib joriy etiladiO‘zbekistonda propiska bo‘yicha katta yangilik: yangi tartib joriy etiladiBugun, 00:01O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?11.08, 22:53Berlin arxivlaridan O‘zbekiston tarixiga oid noyob hujjatlar topildiBerlin arxivlaridan O‘zbekiston tarixiga oid noyob hujjatlar topildi11.08, 05:56Markaziy Osiyo turizmi dunyoda rekord o‘rnatdi: O‘zbekiston mintaqada yetakchiMarkaziy Osiyo turizmi dunyoda rekord o‘rnatdi: O‘zbekiston mintaqada yetakchi10.08, 18:4211-sinf bitiruvchilari uchun texnikumlarga qabul boshlandi11-sinf bitiruvchilari uchun texnikumlarga qabul boshlandi10.08, 18:29Toshkent viloyatida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi mumkinToshkent viloyatida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi mumkin10.08, 12:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan