JCH-2026. Angliya – Gana (uchrashuvdagi xavfli vaziyatlarni tomosha qiling)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
JCH-2026. 2-tur
Jahon chempionati L guruhi 2-turida Angliya terma jamoasi Gana terma jamoasi bilan to‘qnash keldi.
Zerikarli kechgan ushbu qarama-qarshilikda hisob ochilmadi, - 0:0. Natijada inglizlar 4 ochko bilan guruhda peshqadamlikni saqlab qoldi. Gana ham huddi shuncha ochko to‘plab 2-pog‘onada bormoqda.
JCH-2026. 2-tur
Angliya – Gana 0:0
Tuxel jamoasi 3-turda Panama terma jamoasi bilan bellashadi. Afrika vakili esa Xorvatiya terma jamoasi bilan hisob-kitob qiladi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…