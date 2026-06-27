Manchester Yunayted aʼzosi Manuel Ugarte ogʻir jarohat oldi: Urugvaylik yulduz uzoq muddatga safdan chiqishi mumkin
Angliyaning Manchester Yunayted klubi va Urugvay terma jamoasi yarim himoyachisi Manuel Ugarte Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtirokdan soʻng jiddiy muammoga duch keldi. Turnirni tark etgan Urugvay terma jamoasi bilan birga, futbolchining oʻzi ham maydonni zambil yordamida va koʻz yoshlari bilan tark etishga majbur boʻldi. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, tizza qismidan olingan jarohat futbolchini uzoq muddatga katta futboldan chetlatishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Voqea Ispaniyaga qarshi kechgan hal qiluvchi bahsning 44-daqiqasida yuz berdi. Manuel Ugarte oʻz jamoadoshi Mathias Olivera bilan tasodifiy toʻqnashib ketishi natijasida tizzasini qayirib oldi. Oʻyinga qadar ajoyib sport formasida boʻlgan va uchrashuv davomida barcha yakkakurashlarda gʻolib chiqqan yarim himoyachi uchun bu kutilmagan zarba boʻldi. Goal.com nashrining xabar berishicha, futbolchining holati klub shifokorlarida jiddiy xavotir uygʻotmoqda.
Transfer rejalarining barbod boʻlishiUshbu jarohat nafaqat futbolchining faoliyatiga, balki Manchester Yunayted klubining yozgi transfer strategiyasiga ham katta zarba berdi. Klub rahbariyati Manuel Ugarte sotuvidan tushadigan mablagʻ evaziga tarkibni tubdan yangilashni rejalashtirgan edi. Endilikda, futbolchining uzoq muddatli reabilitatsiya jarayoniga kirishishi ushbu rejalarni butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin.
Mashhur insayder Fabrizio Romano maʼlumotlariga koʻra, Manchester Yunayted mutasaddilari ayni damda futbolchining vakillari bilan aloqaga chiqib, jarohatning naqadar jiddiyligini aniqlashga urinmoqda. Agar tibbiy koʻriklar jarrohlik amaliyoti zarurligini koʻrsatsa, futbolchi kamida yarim yilga safdan chiqishi tayin. Bu esa uni sotib olmoqchi boʻlgan boshqa jamoalarning muzokaralardan chekinishiga sabab boʻladi.
Klubning moliyaviy holati va yangi oʻyinchilarni roʻyxatdan oʻtkazish masalasi ham endi soʻroq ostida qolmoqda. Manuel Ugarte jamoaning asosiy sotiladigan aktivlaridan biri sifatida koʻrilayotgan edi. Endi esa klub rahbariyati byudjetni toʻldirish uchun zaxira variantlarni koʻrib chiqishga, yaʼni boshqa oʻyinchilarni sotishga majbur boʻladi.
Urugvaylik futbolchi kelasi hafta boshida chuqurlashtirilgan tibbiy koʻrikdan oʻtishi kutilmoqda. Skanerlash natijalari tizzadagi bogʻlamlarning qanchalik shikastlanganini aniqlab beradi. Manchester Yunayted muxlislari va murabbiylar shtabi uchun bu kutilmagan yoʻqotish boʻldi, chunki jamoa kelgusi mavsum oldidan markaziy chiziqni kuchaytirish uchun aynan transferlar orqali mablagʻ yigʻishni maqsad qilgandi.
Hozircha futbolchining tiklanish muddati boʻyicha rasmiy bayonot berilmadi, biroq mutaxassislar bunday jarohatlar odatda uzoq vaqt talab qilishini taʼkidlamoqda. Manchester Yunayted uchun yozgi transfer oynasi yopilgunga qadar yangi moliyaviy manbalarni topish eng ustuvor vazifaga aylandi.
…