Manchester Yunayted aʼzosi Manuel Ugarte ogʻir jarohat oldi: Urugvaylik yulduz uzoq muddatga safdan chiqishi mumkin

·0·Sport
Manchester Yunayted aʼzosi Manuel Ugarte ogʻir jarohat oldi: Urugvaylik yulduz uzoq muddatga safdan chiqishi mumkin

Angliyaning Manchester Yunayted klubi va Urugvay terma jamoasi yarim himoyachisi Manuel Ugarte Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtirokdan soʻng jiddiy muammoga duch keldi. Turnirni tark etgan Urugvay terma jamoasi bilan birga, futbolchining oʻzi ham maydonni zambil yordamida va koʻz yoshlari bilan tark etishga majbur boʻldi. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, tizza qismidan olingan jarohat futbolchini uzoq muddatga katta futboldan chetlatishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Voqea Ispaniyaga qarshi kechgan hal qiluvchi bahsning 44-daqiqasida yuz berdi. Manuel Ugarte oʻz jamoadoshi Mathias Olivera bilan tasodifiy toʻqnashib ketishi natijasida tizzasini qayirib oldi. Oʻyinga qadar ajoyib sport formasida boʻlgan va uchrashuv davomida barcha yakkakurashlarda gʻolib chiqqan yarim himoyachi uchun bu kutilmagan zarba boʻldi. Goal.com nashrining xabar berishicha, futbolchining holati klub shifokorlarida jiddiy xavotir uygʻotmoqda.

Transfer rejalarining barbod boʻlishi

Ushbu jarohat nafaqat futbolchining faoliyatiga, balki Manchester Yunayted klubining yozgi transfer strategiyasiga ham katta zarba berdi. Klub rahbariyati Manuel Ugarte sotuvidan tushadigan mablagʻ evaziga tarkibni tubdan yangilashni rejalashtirgan edi. Endilikda, futbolchining uzoq muddatli reabilitatsiya jarayoniga kirishishi ushbu rejalarni butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin.

Mashhur insayder Fabrizio Romano maʼlumotlariga koʻra, Manchester Yunayted mutasaddilari ayni damda futbolchining vakillari bilan aloqaga chiqib, jarohatning naqadar jiddiyligini aniqlashga urinmoqda. Agar tibbiy koʻriklar jarrohlik amaliyoti zarurligini koʻrsatsa, futbolchi kamida yarim yilga safdan chiqishi tayin. Bu esa uni sotib olmoqchi boʻlgan boshqa jamoalarning muzokaralardan chekinishiga sabab boʻladi.

Klubning moliyaviy holati va yangi oʻyinchilarni roʻyxatdan oʻtkazish masalasi ham endi soʻroq ostida qolmoqda. Manuel Ugarte jamoaning asosiy sotiladigan aktivlaridan biri sifatida koʻrilayotgan edi. Endi esa klub rahbariyati byudjetni toʻldirish uchun zaxira variantlarni koʻrib chiqishga, yaʼni boshqa oʻyinchilarni sotishga majbur boʻladi.

Urugvaylik futbolchi kelasi hafta boshida chuqurlashtirilgan tibbiy koʻrikdan oʻtishi kutilmoqda. Skanerlash natijalari tizzadagi bogʻlamlarning qanchalik shikastlanganini aniqlab beradi. Manchester Yunayted muxlislari va murabbiylar shtabi uchun bu kutilmagan yoʻqotish boʻldi, chunki jamoa kelgusi mavsum oldidan markaziy chiziqni kuchaytirish uchun aynan transferlar orqali mablagʻ yigʻishni maqsad qilgandi.

Hozircha futbolchining tiklanish muddati boʻyicha rasmiy bayonot berilmadi, biroq mutaxassislar bunday jarohatlar odatda uzoq vaqt talab qilishini taʼkidlamoqda. Manchester Yunayted uchun yozgi transfer oynasi yopilgunga qadar yangi moliyaviy manbalarni topish eng ustuvor vazifaga aylandi.

Manchester YunaytedManuel UgarteUrugvayJarohatTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026: Bugun bo‘lib o‘tadigan o‘yinlar ro‘yxati bilan tanishingJCH-2026: Bugun bo‘lib o‘tadigan o‘yinlar ro‘yxati bilan tanishingBugun, 14:48Frenki de Yong: «Messi — tarixdagi eng yaxshi futbolchi»Frenki de Yong: «Messi — tarixdagi eng yaxshi futbolchi»Bugun, 14:47Issiq janglar boshlanyapti: Pley-offning dahshatli juftliklari aniq bo‘ldiIssiq janglar boshlanyapti: Pley-offning dahshatli juftliklari aniq bo‘ldiBugun, 14:38Shamil Gazizov: «O‘zbekistonning vazifasi qiyin, ammo g‘alaba tilayman»Shamil Gazizov: «O‘zbekistonning vazifasi qiyin, ammo g‘alaba tilayman»Bugun, 14:28Luis Suarez Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi taqqoslashlarga munosabat bildirdiLuis Suarez Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi taqqoslashlarga munosabat bildirdiBugun, 13:51Luis Suarez dunyoning eng yaxshi hujumchisini tanladi: Nega u Erling Xolanddan koʻra Harry Kaneni afzal koʻradi?Luis Suarez dunyoning eng yaxshi hujumchisini tanladi: Nega u Erling Xolanddan koʻra Harry Kaneni afzal koʻradi?Bugun, 12:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi