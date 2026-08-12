Wildberries omborlariga qilingan hujumlardan soʻng reklama faolligi keskin pasaydi
Wildberries omborlariga qilingan dronlar hujumidan keyin platformadagi reklama faolligi sezilarli darajada pasaydi. Digital Budget ma'lumotlariga ko'ra, iyul oyida to'g'ridan-to'g'ri bannerli targ'ibot xarajatlari iyunga nisbatan 63 foizga qisqardi, ichki click-in-inventariga talab kamaygani sababli CPM narxlari toifaga qarab 10–15 foizga arzonlashdi.
Rossiyaning yirik Wildberries marketpleysida dronlar hujumi bilan bogʻliq voqealardan keyin platformadagi reklama faolligi sezilarli darajada kamaydi. Kommersantʼ nashrining xabar berishicha, ushbu holat mahsulotlarni ilgari surish va sotuv hajmini taʼminlash jarayoniga jiddiy taʼsir koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Digital Budget reklama agentligi maʼlumotlariga koʻra, joriy yilning iyul oyida toʻgʻridan-toʻgʻri bannerli targʻibot uchun qilingan xarajatlar iyun oyiga nisbatan naq 63 foizga qisqargan. Mutaxassislar buni savdo maydonchasidagi assortimentga kirish imkoniyatlarining cheklangani bilan izohlamoqdalar.
Reklama byudjetlarining muzlatilishiYetakchi reklama agentliklarining qayd etishicha, koʻplab kompaniyalar oʻzlarining marketing byudjetlarini toʻliq muzlatib qoʻygan yoki targʻibot uchun ajratiladigan investitsiyalarni sezilarli darajada kamaytirgan. Bu holat ayniqsa FMCG (kundalik isteʼmol mollari), farmatsevtika, maishiy texnika hamda elektronika yoʻnalishlarida yaqqol koʻzga tashlanmoqda.
Shuningdek, platforma ichidagi tovarlarni targʻib qilish uchun ishlatiladigan ichki click-in-inventariga boʻlgan talab ham sezilarli darajada pasaydi. Natijada, har mingta koʻrsatish uchun belgilangan narx (CPM) toifasiga qarab taxminan 10–15 foizga arzonlashgan.
Marketpleys va ekspertlar munosabatiWildberries vakillari reklama targʻiboti hajmi oʻzgarganini tan olishadi, biroq tarqatilayotgan xabarlardagi miqyoslar boʻrttirib koʻrsatilganini taʼkidlashmoqda. Kompaniya tushuntirishicha, hozirda sotuvchilar oʻzlarining moliyaviy modellarini qayta koʻrib chiqib, yuzaga kelgan vaziyatning biznesga taʼsirini baholamoqda.
Sellerslarni qoʻllab-quvvatlash maqsadida marketpleys allaqachon ikki bosqichli promo-bonuslarni hisoblab chiqqan boʻlib, ulardan tovarlarni targʻib qilish uchun foydalanish mumkin. Shunga qaramay, mazkur reklama maydonchasi bozordagi eng yirik kanallardan biri boʻlib qolmoqda — Rossiyada e-riteyl media hajmi 2025-yilda 580 milliard rublga yetishi kutilmoqda.
…