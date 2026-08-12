Wildberries omborlariga qilingan hujumlardan soʻng reklama faolligi keskin pasaydi

·54·Texno
Wildberries omborlariga qilingan hujumlardan soʻng reklama faolligi keskin pasaydi
Qisqacha

Wildberries omborlariga qilingan dronlar hujumidan keyin platformadagi reklama faolligi sezilarli darajada pasaydi. Digital Budget ma'lumotlariga ko'ra, iyul oyida to'g'ridan-to'g'ri bannerli targ'ibot xarajatlari iyunga nisbatan 63 foizga qisqardi, ichki click-in-inventariga talab kamaygani sababli CPM narxlari toifaga qarab 10–15 foizga arzonlashdi.

Rossiyaning yirik Wildberries marketpleysida dronlar hujumi bilan bogʻliq voqealardan keyin platformadagi reklama faolligi sezilarli darajada kamaydi. Kommersantʼ nashrining xabar berishicha, ushbu holat mahsulotlarni ilgari surish va sotuv hajmini taʼminlash jarayoniga jiddiy taʼsir koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Digital Budget reklama agentligi maʼlumotlariga koʻra, joriy yilning iyul oyida toʻgʻridan-toʻgʻri bannerli targʻibot uchun qilingan xarajatlar iyun oyiga nisbatan naq 63 foizga qisqargan. Mutaxassislar buni savdo maydonchasidagi assortimentga kirish imkoniyatlarining cheklangani bilan izohlamoqdalar.

Reklama byudjetlarining muzlatilishi

Yetakchi reklama agentliklarining qayd etishicha, koʻplab kompaniyalar oʻzlarining marketing byudjetlarini toʻliq muzlatib qoʻygan yoki targʻibot uchun ajratiladigan investitsiyalarni sezilarli darajada kamaytirgan. Bu holat ayniqsa FMCG (kundalik isteʼmol mollari), farmatsevtika, maishiy texnika hamda elektronika yoʻnalishlarida yaqqol koʻzga tashlanmoqda.

Shuningdek, platforma ichidagi tovarlarni targʻib qilish uchun ishlatiladigan ichki click-in-inventariga boʻlgan talab ham sezilarli darajada pasaydi. Natijada, har mingta koʻrsatish uchun belgilangan narx (CPM) toifasiga qarab taxminan 10–15 foizga arzonlashgan.

Marketpleys va ekspertlar munosabati

Wildberries vakillari reklama targʻiboti hajmi oʻzgarganini tan olishadi, biroq tarqatilayotgan xabarlardagi miqyoslar boʻrttirib koʻrsatilganini taʼkidlashmoqda. Kompaniya tushuntirishicha, hozirda sotuvchilar oʻzlarining moliyaviy modellarini qayta koʻrib chiqib, yuzaga kelgan vaziyatning biznesga taʼsirini baholamoqda.

Sellerslarni qoʻllab-quvvatlash maqsadida marketpleys allaqachon ikki bosqichli promo-bonuslarni hisoblab chiqqan boʻlib, ulardan tovarlarni targʻib qilish uchun foydalanish mumkin. Shunga qaramay, mazkur reklama maydonchasi bozordagi eng yirik kanallardan biri boʻlib qolmoqda — Rossiyada e-riteyl media hajmi 2025-yilda 580 milliard rublga yetishi kutilmoqda.

WildberriesReklamaE-kommerseDronlar hujumiMarketpleys
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

GeForce RTX 5090 narxi oshib, rasmiy qiymatidan 135 foizga qimmatlashdiGeForce RTX 5090 narxi oshib, rasmiy qiymatidan 135 foizga qimmatlashdiBugun, 12:59Stirling dvigatelida ishlaydigan noyob steampunk kompyuter yaratildiStirling dvigatelida ishlaydigan noyob steampunk kompyuter yaratildiBugun, 12:30AQSh va yana 38 davlat raketalar uchirilishi haqida oldindan ogohlantirishni talab qildiAQSh va yana 38 davlat raketalar uchirilishi haqida oldindan ogohlantirishni talab qildiBugun, 11:57Redmi K100 Pro Max flagmani ulkan batareya va kuchli protsessor bilan taqdim etildiRedmi K100 Pro Max flagmani ulkan batareya va kuchli protsessor bilan taqdim etildiBugun, 10:54Hindistonning Yulu startsapi elektr velosipedlar parkini kengaytirish uchun 93 million dollar mablag‘ jalb qildiHindistonning Yulu startsapi elektr velosipedlar parkini kengaytirish uchun 93 million dollar mablag‘ jalb qildiBugun, 09:59Yandeks Pey ilovasi App Store'dan oʻchirib tashlandiYandeks Pey ilovasi App Store'dan oʻchirib tashlandiBugun, 09:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi