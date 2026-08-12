Hindistonning Yulu startsapi elektr velosipedlar parkini kengaytirish uchun 93 million dollar mablag‘ jalb qildi
Hindistondagi Yulu startsapi elektr transport vositalari parkini kengaytirish uchun 93 million dollar mablag' jalb qildi. Hozirda kompaniya parkida 50 mingga yaqin elektr transport vositasi bo'lib, Yulu kelgusi ikki yil ichida bu ko'rsatkichni 200 mingta velosipedga yetkazishni rejalashtirmoqda.
Hindistonda tezkor yetkazib berish xizmatlarining jadal rivojlanishi fonida elektromobillik sohasida faoliyat yurituvchi Yulu startsapi 93 million dollar miqdorida yangi moliyalashtirish bosqichini muvaffaqiyatli yakunladi. TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, Bengaluru shahrida joylashgan ushbu kompaniya yetkazib berish xizmati haydovchilariga transport vositasini sotib olish majburiyatisiz, haftalik obuna asosida elektr skuterlarni taklif etib kelmoqda. Ushbu moliyaviy yordam kurerlik va logistika bozoridagi keskin o‘sish talablarini qondirishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hozirgi kunda Yulu parkida 50 mingga yaqin elektr transport vositasi mavjud boʻlib, ular haftasiga qariyb 1,6 million milya masofani bosib oʻtadi va kuniga 750 mingdan ortiq yetkazib berish amaliyotini taʼminlaydi. Yangi jalb etilgan mablag‘lar evaziga kompaniya o‘z parkini kelgusi ikki yil ichida 200 mingta velosipedga yetkazishni hamda turli logistika vazifalari uchun mo‘ljallangan tezkorroq elektr transport vositalarini bozorga chiqarishni rejalashtirmoqda.
Moliyalashtirish bosqichi va kelgusidagi rejaSeries C deb nomlangan ushbu moliyalashtirish bosqichi GEF Capital Partners boshchiligidagi 63 million dollarlik aktsiyalar va 30 million dollarlik qarz mablag‘larini oʻz ichiga oldi. Startsap asoschisi va bosh direktori Amit Guptaning intervyusida taʼkidlashicha, mablag‘ning taxminan 5,5 million dollari fond faoliyati yakunlanib borayotgan boshlang‘ich investorlarning ulushlarini sotib olishga yo‘naltirilgan. Kelishuvdan so‘ng Yulu kompaniyasining qiymati taxminan 170 million dollarni tashkil etgani xabar qilindi.
Avvalgi investorlar qatoridagi Bajaj Auto va Magna International kompaniyalari o‘zlarining ustunlik huquqlaridan voz kechgani sababli ushbu raundda qatnashmadi, bu esa GEF kompaniyasiga o‘ziga kerakli ulushni qo‘lga kiritish imkonini berdi. Gupta mazkur bosqich kompaniyaning fond birjasiga chiqishidan (IPO) oldingi so‘nggi aktsiyalarni moliyalashtirish bosqichi bo‘lishini, kelgusidagi park kengaytirish ishlari asosan qarz va lizing mablag‘lari evaziga amalga oshirilishini bildirdi. Shuningdek, kompaniya joriy moliyaviy yilda EBITDA boʻyicha ijobiy natijaga erishgach, kelgusi yilda foizlar va soliqlardan oldingi foydalilik bosqichiga chiqishni maqsad qilgan.
Tezkor tijorat talablari va yangi Yulu Express modeli2017 yilda shahar yo‘lovchilari uchun velosiped almashish xizmati sifatida tashkil etilgan Yulu, COVID-19 pandemiyasi davrida oziq-ovqat va kundalik mahsulotlarni yetkazib berishga talab keskin oshgani sababli o‘zining asosiy imkoniyatini topdi. Hozirda kompaniya daromadining qariyb 95 foizi gig-iqtisodiyot ishchilariga elektr velosipedlarni haftalik obuna asosida ijaraga berishdan shakllanmoqda, qolgan qismi esa Bengaluru shahridagi stansiyalarga asoslangan ijara xizmatidan tushadi. Startsap oxir-oqibat isteʼmolchilarga to‘g‘ridan-to‘g‘ri velosiped sotish rejasidan voz kechdi.
O‘sishning navbatdagi bosqichini taʼminlash maqsadida Yulu to‘g‘ridan-to‘g‘ri Yulu Express deb nomlangan to‘liq o‘lchamli va yuqori tezlikdagi elektr skuterni joriy etmoqda. Ushbu transport vositasi uzoqroq masofaga e-kommertsiya yetkazib berish, moto-taksi va ekspress pochta xizmatlari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, ular avvalgi sekinroq park qamrab ololmagan yo‘nalishlarni ham o‘z ichiga oladi. Rejalashtirilgan 200 ming dona transport vositasidan taxminan uchdan bir qismi aynan ushbu yangi modeldan iborat bo‘lishi kutilmoqda.
…