Hindistonning Yulu startsapi elektr velosipedlar parkini kengaytirish uchun 93 million dollar mablag‘ jalb qildi

·47·Texno
Hindistonning Yulu startsapi elektr velosipedlar parkini kengaytirish uchun 93 million dollar mablag‘ jalb qildi
Qisqacha

Hindistondagi Yulu startsapi elektr transport vositalari parkini kengaytirish uchun 93 million dollar mablag' jalb qildi. Hozirda kompaniya parkida 50 mingga yaqin elektr transport vositasi bo'lib, Yulu kelgusi ikki yil ichida bu ko'rsatkichni 200 mingta velosipedga yetkazishni rejalashtirmoqda.

Hindistonda tezkor yetkazib berish xizmatlarining jadal rivojlanishi fonida elektromobillik sohasida faoliyat yurituvchi Yulu startsapi 93 million dollar miqdorida yangi moliyalashtirish bosqichini muvaffaqiyatli yakunladi. TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, Bengaluru shahrida joylashgan ushbu kompaniya yetkazib berish xizmati haydovchilariga transport vositasini sotib olish majburiyatisiz, haftalik obuna asosida elektr skuterlarni taklif etib kelmoqda. Ushbu moliyaviy yordam kurerlik va logistika bozoridagi keskin o‘sish talablarini qondirishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirgi kunda Yulu parkida 50 mingga yaqin elektr transport vositasi mavjud boʻlib, ular haftasiga qariyb 1,6 million milya masofani bosib oʻtadi va kuniga 750 mingdan ortiq yetkazib berish amaliyotini taʼminlaydi. Yangi jalb etilgan mablag‘lar evaziga kompaniya o‘z parkini kelgusi ikki yil ichida 200 mingta velosipedga yetkazishni hamda turli logistika vazifalari uchun mo‘ljallangan tezkorroq elektr transport vositalarini bozorga chiqarishni rejalashtirmoqda.

Moliyalashtirish bosqichi va kelgusidagi reja

Series C deb nomlangan ushbu moliyalashtirish bosqichi GEF Capital Partners boshchiligidagi 63 million dollarlik aktsiyalar va 30 million dollarlik qarz mablag‘larini oʻz ichiga oldi. Startsap asoschisi va bosh direktori Amit Guptaning intervyusida taʼkidlashicha, mablag‘ning taxminan 5,5 million dollari fond faoliyati yakunlanib borayotgan boshlang‘ich investorlarning ulushlarini sotib olishga yo‘naltirilgan. Kelishuvdan so‘ng Yulu kompaniyasining qiymati taxminan 170 million dollarni tashkil etgani xabar qilindi.

Avvalgi investorlar qatoridagi Bajaj Auto va Magna International kompaniyalari o‘zlarining ustunlik huquqlaridan voz kechgani sababli ushbu raundda qatnashmadi, bu esa GEF kompaniyasiga o‘ziga kerakli ulushni qo‘lga kiritish imkonini berdi. Gupta mazkur bosqich kompaniyaning fond birjasiga chiqishidan (IPO) oldingi so‘nggi aktsiyalarni moliyalashtirish bosqichi bo‘lishini, kelgusidagi park kengaytirish ishlari asosan qarz va lizing mablag‘lari evaziga amalga oshirilishini bildirdi. Shuningdek, kompaniya joriy moliyaviy yilda EBITDA boʻyicha ijobiy natijaga erishgach, kelgusi yilda foizlar va soliqlardan oldingi foydalilik bosqichiga chiqishni maqsad qilgan.

Tezkor tijorat talablari va yangi Yulu Express modeli

2017 yilda shahar yo‘lovchilari uchun velosiped almashish xizmati sifatida tashkil etilgan Yulu, COVID-19 pandemiyasi davrida oziq-ovqat va kundalik mahsulotlarni yetkazib berishga talab keskin oshgani sababli o‘zining asosiy imkoniyatini topdi. Hozirda kompaniya daromadining qariyb 95 foizi gig-iqtisodiyot ishchilariga elektr velosipedlarni haftalik obuna asosida ijaraga berishdan shakllanmoqda, qolgan qismi esa Bengaluru shahridagi stansiyalarga asoslangan ijara xizmatidan tushadi. Startsap oxir-oqibat isteʼmolchilarga to‘g‘ridan-to‘g‘ri velosiped sotish rejasidan voz kechdi.

O‘sishning navbatdagi bosqichini taʼminlash maqsadida Yulu to‘g‘ridan-to‘g‘ri Yulu Express deb nomlangan to‘liq o‘lchamli va yuqori tezlikdagi elektr skuterni joriy etmoqda. Ushbu transport vositasi uzoqroq masofaga e-kommertsiya yetkazib berish, moto-taksi va ekspress pochta xizmatlari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, ular avvalgi sekinroq park qamrab ololmagan yo‘nalishlarni ham o‘z ichiga oladi. Rejalashtirilgan 200 ming dona transport vositasidan taxminan uchdan bir qismi aynan ushbu yangi modeldan iborat bo‘lishi kutilmoqda.

YuluElektr transportStartapHindistonInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

GeForce RTX 5090 narxi oshib, rasmiy qiymatidan 135 foizga qimmatlashdiGeForce RTX 5090 narxi oshib, rasmiy qiymatidan 135 foizga qimmatlashdiBugun, 12:59Stirling dvigatelida ishlaydigan noyob steampunk kompyuter yaratildiStirling dvigatelida ishlaydigan noyob steampunk kompyuter yaratildiBugun, 12:30AQSh va yana 38 davlat raketalar uchirilishi haqida oldindan ogohlantirishni talab qildiAQSh va yana 38 davlat raketalar uchirilishi haqida oldindan ogohlantirishni talab qildiBugun, 11:57Redmi K100 Pro Max flagmani ulkan batareya va kuchli protsessor bilan taqdim etildiRedmi K100 Pro Max flagmani ulkan batareya va kuchli protsessor bilan taqdim etildiBugun, 10:54Wildberries omborlariga qilingan hujumlardan soʻng reklama faolligi keskin pasaydiWildberries omborlariga qilingan hujumlardan soʻng reklama faolligi keskin pasaydiBugun, 09:51Yandeks Pey ilovasi App Store'dan oʻchirib tashlandiYandeks Pey ilovasi App Store'dan oʻchirib tashlandiBugun, 09:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi