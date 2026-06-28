Cristiano Ronaldo Jr otasini qoʻllab-quvvatlash uchun AQSHga yetib keldi

·0·Sport
Cristiano Ronaldo Jr otasini qoʻllab-quvvatlash uchun AQSHga yetib keldi

Portugaliya terma jamoasi sardori Cristiano Ronaldo Jahon chempionati doirasidagi navbatdagi muhim uchrashuv oldidan oilaviy koʻmakka ega boʻldi. Futbolchining toʻngʻich oʻgʻli Cristiano Ronaldo Jr va turmush oʻrtogʻi Georgina Rodriguez Mayamiga yetib kelib, Kolumbiyaga qarshi kechgan guruh bosqichining soʻnggi bahsini bevosita stadiondan kuzatib bordi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu uchrashuvda 16 yoshli Ronaldo Jr otasining ramziy 7-raqamli libosida namoyon boʻldi. Koʻpchilik mutaxassislar va muxlislar buni kelajakda Portugaliya terma jamoasining asosiy yulduzi oʻz otasining merosxoʻriga aylanishiga ishora sifatida qabul qilmoqda. Eʼtiborlisi, Georgina va bolalar Portugaliyaning Kongo DR hamda Oʻzbekistonga qarshi dastlabki ikki oʻyinini oʻtkazib yuborishgan edi.

Oilaviy bayram va kechikish sababi

Georgina Rodriguezning AQSHga kechikib kelishi tasodif emas, balki muhim oilaviy voqea bilan bogʻliq edi. U Cristiano Ronaldo Jr ning 16 yoshga toʻlishi munosabati bilan dabdabali bayram tashkil qildi. Tadbirda basseyn boʻyidagi ziyofat va mariachi ansamblining chiqishlari oʻrin olgan boʻlib, hatto tugʻilgan kun torti ham oʻziga xos tarzda — toʻliq ponchiqlardan tayyorlangan.

Goal.com nashrining xabar berishicha, Georgina ijtimoiy tarmoqlarda oʻgʻliga boʻlgan mehrini izhor etib, u qanchalik ulgʻaymasin, oila uchun hamisha sevimli farzand boʻlib qolishini taʼkidlagan. Hozirda boʻyi deyarli 2 metrga yetgan kichik Ronaldo allaqachon professional futbolda oʻz oʻrnini topishga intilmoqda.

Kelajak yulduzi va otasining orzusi

Cristiano Ronaldo Jr hozirning oʻzidayoq yoshlar miqyosidagi sovrinlar soni boʻyicha otasidan oʻzib ketishga ulgurgan — uning hisobida uchta chempionlik unvoni bor. Cristiano Ronaldo oʻz intervyularida oʻgʻlining katta maqsadi haqida gapirib, shunday degan edi: "Oʻgʻlim menga: 'Dada, yana bir necha yil chidab bering, men siz bilan birga maydonda oʻynashni xohlayman', deb aytadi".

Mayamida oʻtgan Kolumbiyaga qarshi bahs golsiz durang bilan yakunlangan boʻlsa-da, Ronaldoning oilasi endi turnir yakuniga qadar jamoa bilan birga boʻlishi kutilmoqda. Portugaliya terma jamoasi "K" guruhida ikkinchi oʻrinni egalladi va endi pley-off bosqichida jiddiy sinovga duch keladi.

Navbatdagi bosqichda Portugaliyani Toronto shahrida Luka Modric yetakchiligidagi Xorvatiya terma jamoasiga qarshi 1/16 final bahsi kutib turibdi. Butun dunyo nigohi qaratilgan ushbu qarama-qarshilikda Ronaldo va uning jamoadoshlari gʻalaba qozonib, chempionlik sari yurishni davom ettirishni maqsad qilgan.

Cristiano RonaldoPortugaliyaFutbolJahon ChempionatiGeorgina Rodriguez
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fayzullayev: «Bu bizning bor salohiyatimiz emas, yaxshiroq o‘ynay olamiz»Fayzullayev: «Bu bizning bor salohiyatimiz emas, yaxshiroq o‘ynay olamiz»Bugun, 14:20JCH-2026. Kongo DR — O‘zbekiston 3:1 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Kongo DR — O‘zbekiston 3:1 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 14:00Jud Bellingem Angliyani qutqarmoqda: Tomas Tuxel jamoasi guruhda birinchi boʻldiJud Bellingem Angliyani qutqarmoqda: Tomas Tuxel jamoasi guruhda birinchi boʻldiBugun, 13:38Jud Bellingem va Harry Kane: Angliya terma jamoasi Panama ustidan gʻalaba qozondiJud Bellingem va Harry Kane: Angliya terma jamoasi Panama ustidan gʻalaba qozondiBugun, 13:37Lionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina guruh bosqichini yuz foizlik natija bilan yakunladiLionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina guruh bosqichini yuz foizlik natija bilan yakunladiBugun, 13:10Gari Nevill Angliya terma jamoasini tanqid qildi: Faqat Jud Bellingem formadaGari Nevill Angliya terma jamoasini tanqid qildi: Faqat Jud Bellingem formadaBugun, 12:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi