Cristiano Ronaldo Jr otasini qoʻllab-quvvatlash uchun AQSHga yetib keldi
Portugaliya terma jamoasi sardori Cristiano Ronaldo Jahon chempionati doirasidagi navbatdagi muhim uchrashuv oldidan oilaviy koʻmakka ega boʻldi. Futbolchining toʻngʻich oʻgʻli Cristiano Ronaldo Jr va turmush oʻrtogʻi Georgina Rodriguez Mayamiga yetib kelib, Kolumbiyaga qarshi kechgan guruh bosqichining soʻnggi bahsini bevosita stadiondan kuzatib bordi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu uchrashuvda 16 yoshli Ronaldo Jr otasining ramziy 7-raqamli libosida namoyon boʻldi. Koʻpchilik mutaxassislar va muxlislar buni kelajakda Portugaliya terma jamoasining asosiy yulduzi oʻz otasining merosxoʻriga aylanishiga ishora sifatida qabul qilmoqda. Eʼtiborlisi, Georgina va bolalar Portugaliyaning Kongo DR hamda Oʻzbekistonga qarshi dastlabki ikki oʻyinini oʻtkazib yuborishgan edi.
Oilaviy bayram va kechikish sababiGeorgina Rodriguezning AQSHga kechikib kelishi tasodif emas, balki muhim oilaviy voqea bilan bogʻliq edi. U Cristiano Ronaldo Jr ning 16 yoshga toʻlishi munosabati bilan dabdabali bayram tashkil qildi. Tadbirda basseyn boʻyidagi ziyofat va mariachi ansamblining chiqishlari oʻrin olgan boʻlib, hatto tugʻilgan kun torti ham oʻziga xos tarzda — toʻliq ponchiqlardan tayyorlangan.
Goal.com nashrining xabar berishicha, Georgina ijtimoiy tarmoqlarda oʻgʻliga boʻlgan mehrini izhor etib, u qanchalik ulgʻaymasin, oila uchun hamisha sevimli farzand boʻlib qolishini taʼkidlagan. Hozirda boʻyi deyarli 2 metrga yetgan kichik Ronaldo allaqachon professional futbolda oʻz oʻrnini topishga intilmoqda.
Kelajak yulduzi va otasining orzusiCristiano Ronaldo Jr hozirning oʻzidayoq yoshlar miqyosidagi sovrinlar soni boʻyicha otasidan oʻzib ketishga ulgurgan — uning hisobida uchta chempionlik unvoni bor. Cristiano Ronaldo oʻz intervyularida oʻgʻlining katta maqsadi haqida gapirib, shunday degan edi: "Oʻgʻlim menga: 'Dada, yana bir necha yil chidab bering, men siz bilan birga maydonda oʻynashni xohlayman', deb aytadi".
Mayamida oʻtgan Kolumbiyaga qarshi bahs golsiz durang bilan yakunlangan boʻlsa-da, Ronaldoning oilasi endi turnir yakuniga qadar jamoa bilan birga boʻlishi kutilmoqda. Portugaliya terma jamoasi "K" guruhida ikkinchi oʻrinni egalladi va endi pley-off bosqichida jiddiy sinovga duch keladi.
Navbatdagi bosqichda Portugaliyani Toronto shahrida Luka Modric yetakchiligidagi Xorvatiya terma jamoasiga qarshi 1/16 final bahsi kutib turibdi. Butun dunyo nigohi qaratilgan ushbu qarama-qarshilikda Ronaldo va uning jamoadoshlari gʻalaba qozonib, chempionlik sari yurishni davom ettirishni maqsad qilgan.
…