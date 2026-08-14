Ronaldu tanib bo‘lmas darajada: 41 yoshli futbolchi imijini keskin o‘zgartirdi!

·59·Dunyo
Ronaldu tanib bo‘lmas darajada: 41 yoshli futbolchi imijini keskin o‘zgartirdi!
Qisqacha

“Al-Nassr” sardori Krishtianu Ronaldu yangi mavsum oldidan sochlarini qizil rangga bo'yab, imijini o'zgartirdi. 41 yoshli futbolchi yangi ko'rinishdagi suratini ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirdi va bu muxlislar e'tiborini tortdi. “Al-Nassr” Saudiya Arabistoni Pro-ligasidagi mavsumni 15 avgust kuni “Al-Fateh”ga qarshi uchrashuv bilan boshlaydi. Ronaldu bir necha kun avval uzoq yillik sevgilisi Jorjina Rodrigesga uylanganini tasdiqlagan edi.

“Al-Nassr” sardori Krishtianu Ronaldu yangi imiji bilan muxlislarini hayratda qoldirdi. 41 yoshli portugaliyalik futbolchi sochlarini qizil rangga bo‘yab, yangi ko‘rinishdagi suratini ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirdi.

Yangi mavsum oldidan yangi imij

Ronaldu yangi mavsum starti arafasida tashqi ko‘rinishini o‘zgartirdi. “Al-Nassr” Saudiya Arabistoni Pro-ligasidagi yangi mavsumni 15 avgust kuni “Al-Fateh”ga qarshi uchrashuv bilan boshlaydi.

Futbolchining yangi soch turmagi ijtimoiy tarmoqlarda tezda muxlislar e’tiborini tortdi.

Ronaldu hayotida yana bir yangilik

Ronaldu bir necha kun avval uzoq yillik sevgilisi Jorjina Rodrigesga uylanganini ham tasdiqlagan edi.

Endi esa futbolchi yangi mavsumni yangi oilaviy maqom va yangi imij bilan boshlamoqda.

Cristiano RonaldoAl-NassrGeorgina RodríguezAl-Fateh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘g‘lini ataylab kambag‘al qilib tarbiyalagan milliarder: sababi hayratlanarli!O‘g‘lini ataylab kambag‘al qilib tarbiyalagan milliarder: sababi hayratlanarli!Bugun, 06:218 yoshida 198 sm edi: Karan Singx endi 2,5 metrga yaqin bo‘y bilan e’tibor markazida!8 yoshida 198 sm edi: Karan Singx endi 2,5 metrga yaqin bo‘y bilan e’tibor markazida!Bugun, 06:17Qiziq holat: avtobusga chiqib olgan ikki echki yo‘lovchilarni hayratda qoldirdiQiziq holat: avtobusga chiqib olgan ikki echki yo‘lovchilarni hayratda qoldirdiBugun, 06:1435 ta pichoq zarbasi: Qozog‘istonni larzaga keltirgan jinoyatchiga hukm chiqarildi35 ta pichoq zarbasi: Qozog‘istonni larzaga keltirgan jinoyatchiga hukm chiqarildiKecha, 23:08Bo‘g‘irsoq pishirmoqchi bo‘lgan ayolning uyi yonib ketdiBo‘g‘irsoq pishirmoqchi bo‘lgan ayolning uyi yonib ketdiKecha, 19:47Floridada timsoh hujumi oqibatida ayol qo‘lidan ayrildiFloridada timsoh hujumi oqibatida ayol qo‘lidan ayrildiKecha, 18:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi