Ronaldu tanib bo‘lmas darajada: 41 yoshli futbolchi imijini keskin o‘zgartirdi!
“Al-Nassr” sardori Krishtianu Ronaldu yangi mavsum oldidan sochlarini qizil rangga bo'yab, imijini o'zgartirdi. 41 yoshli futbolchi yangi ko'rinishdagi suratini ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirdi va bu muxlislar e'tiborini tortdi. “Al-Nassr” Saudiya Arabistoni Pro-ligasidagi mavsumni 15 avgust kuni “Al-Fateh”ga qarshi uchrashuv bilan boshlaydi. Ronaldu bir necha kun avval uzoq yillik sevgilisi Jorjina Rodrigesga uylanganini tasdiqlagan edi.
“Al-Nassr” sardori Krishtianu Ronaldu yangi imiji bilan muxlislarini hayratda qoldirdi. 41 yoshli portugaliyalik futbolchi sochlarini qizil rangga bo‘yab, yangi ko‘rinishdagi suratini ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirdi.
Yangi mavsum oldidan yangi imij
Ronaldu yangi mavsum starti arafasida tashqi ko‘rinishini o‘zgartirdi. “Al-Nassr” Saudiya Arabistoni Pro-ligasidagi yangi mavsumni 15 avgust kuni “Al-Fateh”ga qarshi uchrashuv bilan boshlaydi.
Futbolchining yangi soch turmagi ijtimoiy tarmoqlarda tezda muxlislar e’tiborini tortdi.
Ronaldu hayotida yana bir yangilik
Ronaldu bir necha kun avval uzoq yillik sevgilisi Jorjina Rodrigesga uylanganini ham tasdiqlagan edi.
Endi esa futbolchi yangi mavsumni yangi oilaviy maqom va yangi imij bilan boshlamoqda.
…