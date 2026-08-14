Qiziq holat: avtobusga chiqib olgan ikki echki yo‘lovchilarni hayratda qoldirdi
AQSHning Portlend shahrida ikki echki kutilmaganda shahar avtobusiga chiqib oldi. G‘ayrioddiy voqea avtobus ichidagi kameralar tomonidan tasvirga tushirildi. Echkilarning jamoat transportidagi sayohati uzoqqa cho‘zilmay, yo‘lovchilar ularni tezda avtobusdan haydab tushirishdi. Ularning avtobusga qanday kirib qolgani ma’lum qilinmagan.
AQSHning Portlend shahrida ikki echki kutilmaganda shahar avtobusiga chiqib oldi. G‘ayrioddiy voqea avtobus ichidagi kameralar tomonidan tasvirga tushirilgan.
Echkilarning “sayohati” uzoqqa cho‘zilmadi
Ikki echki avtobusga bemalol kirib, yo‘lovchilar orasida paydo bo‘lgan. Biroq ularning jamoat transportidagi sayohati uzoqqa cho‘zilmagan.
Yo‘lovchilar echkilarni tezda avtobusdan haydab tushirishgan.
Kutilmagan yo‘lovchilar
Voqea avtobusdagilar uchun kutilmagan va kulgili holatga aylangan. Echkilarning avtobusga qanday kirib qolgani esa ma’lum qilinmagan.
Sizningcha, echkilar avtobusga qayerga ketish uchun chiqqan?
…