O‘zbekistonda 15 yoshli maktab o‘quvchisi fohishadan xavfli infeksiya yuqtirib olgani aniqlandi

·64·Jamiyat
O‘zbekistonda 15 yoshli maktab o‘quvchisi fohishadan xavfli infeksiya yuqtirib olgani aniqlandi
Qisqacha

O'zbekistonda 15 yoshli maktab o'quvchisi yaqin munosabatdan so'ng xavfli infeksiyani yuqtirgani ma'lum qilindi. Infeksionist shifokor infeksiya o'smir intim xizmat ko'rsatuvchi ayol bilan yaqinlik qilganidan keyin yuqganini aytdi. Mutaxassislar o'smirlar orasida jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar xavfi haqida ochiq tushuntirish ishlari olib borish zarurligini ta'kidladi.

O‘zbekistonda 15 yoshli maktab o‘quvchisi yaqin munosabatdan so‘ng xavfli infeksiyani yuqtirgani ma’lum qilindi. Bu haqda infeksionist shifokor ma’lumot berdi.

Infeksiya qanday yuqgan?

Shifokorning aytishicha, o‘smir intim xizmat ko‘rsatuvchi ayol bilan yaqinlikdan so‘ng infeksiyani yuqtirgan.

Mutaxassislar bunday holatlar o‘smirlar orasida jinsiy yo‘l bilan yuqadigan infeksiyalar xavfi haqida ochiq tushuntirish ishlari olib borish zarurligini ko‘rsatishini ta’kidlamoqda.

Ota-onalarga muhim ogohlantirish

Mutaxassislar ota-onalarni farzandlari bilan sog‘lom va xavfsiz munosabatlar, himoyalanish hamda jinsiy yo‘l bilan yuqadigan infeksiyalar haqida yoshiga mos, tushunarli tarzda suhbatlashishga chaqirmoqda.

Bunday infeksiyalar ayrim hollarda dastlab aniq alomat bermasligi mumkin. Shu sababli shubhali holatda o‘zbilarmoncha davolanish emas, shifokorga murojaat qilish muhim.

Ota-onalar farzandlari bilan bunday mavzularda ochiq gaplashishi kerakmi? Fikringizni yozing.

O'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qarzlarini o‘z vaqtida to‘lamagan fuqaroning “TRACKER 2” avtoulovi xatlandiQarzlarini o‘z vaqtida to‘lamagan fuqaroning “TRACKER 2” avtoulovi xatlandiKecha, 19:59Aliment to‘lashdan qochib yurgan ota Urganchdagi qurilish binosidan topildiAliment to‘lashdan qochib yurgan ota Urganchdagi qurilish binosidan topildiKecha, 19:56Qashqadaryoda YPXdan qochgan haydovchi xizmat mashinasiga urildi (video)Qashqadaryoda YPXdan qochgan haydovchi xizmat mashinasiga urildi (video)Kecha, 16:04Qarzdorlik evaziga qimmatbaho avtotransport xatlandiQarzdorlik evaziga qimmatbaho avtotransport xatlandiKecha, 14:54Hayratlanarli hodisa: O‘rdak baliqlarni ovqatlantirmoqda (video)Hayratlanarli hodisa: O‘rdak baliqlarni ovqatlantirmoqda (video)Kecha, 12:34Erkak og‘zini zanjirlab, yordam so‘rab ochlik e’lon qildi (video)Erkak og‘zini zanjirlab, yordam so‘rab ochlik e’lon qildi (video)Kecha, 11:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi