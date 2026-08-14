O‘zbekistonda 15 yoshli maktab o‘quvchisi fohishadan xavfli infeksiya yuqtirib olgani aniqlandi
O'zbekistonda 15 yoshli maktab o'quvchisi yaqin munosabatdan so'ng xavfli infeksiyani yuqtirgani ma'lum qilindi. Infeksionist shifokor infeksiya o'smir intim xizmat ko'rsatuvchi ayol bilan yaqinlik qilganidan keyin yuqganini aytdi. Mutaxassislar o'smirlar orasida jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar xavfi haqida ochiq tushuntirish ishlari olib borish zarurligini ta'kidladi.
O‘zbekistonda 15 yoshli maktab o‘quvchisi yaqin munosabatdan so‘ng xavfli infeksiyani yuqtirgani ma’lum qilindi. Bu haqda infeksionist shifokor ma’lumot berdi.
Infeksiya qanday yuqgan?
Shifokorning aytishicha, o‘smir intim xizmat ko‘rsatuvchi ayol bilan yaqinlikdan so‘ng infeksiyani yuqtirgan.
Mutaxassislar bunday holatlar o‘smirlar orasida jinsiy yo‘l bilan yuqadigan infeksiyalar xavfi haqida ochiq tushuntirish ishlari olib borish zarurligini ko‘rsatishini ta’kidlamoqda.
Ota-onalarga muhim ogohlantirish
Mutaxassislar ota-onalarni farzandlari bilan sog‘lom va xavfsiz munosabatlar, himoyalanish hamda jinsiy yo‘l bilan yuqadigan infeksiyalar haqida yoshiga mos, tushunarli tarzda suhbatlashishga chaqirmoqda.
Bunday infeksiyalar ayrim hollarda dastlab aniq alomat bermasligi mumkin. Shu sababli shubhali holatda o‘zbilarmoncha davolanish emas, shifokorga murojaat qilish muhim.
Ota-onalar farzandlari bilan bunday mavzularda ochiq gaplashishi kerakmi? Fikringizni yozing.
…