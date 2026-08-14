AQShda yutuqchi topildi: 1,04 milliard dollarga qaysi yulduzlarni sotib olsa boʻladi?
Illinoys shtatida sotilgan Powerball lotereya bileti egasiga 1,04 milliard dollarlik jackpot keltirdi, biroq g'olib hali o'z shaxsini oshkor etmagan. U mablag'ni 29 yil davomida 30 qismga bo'lib to'liq olish yoki soliqlardan oldingi 450,5 million dollarlik bir martalik naqd pul variantini tanlashi mumkin.
AQShning Illinoys shtatida sotilgan Powerball lotereya bileti egasiga 1,04 milliard dollarlik ulkan jackpot keltirdi. GOAL.com xabar berishicha, bu kabi ulkan mablagʻ futbol olamidagi eng qimmat transfer rekordlarini ham ortda qoldirib, xaridorga bir yoʻla bir nechta top-klubni sotib olish quvvatini taqdim etadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Chorshanba kuni oʻtkazilgan qur’a natijasiga koʻra, Illinoys shtatidagi Kuinsi shahridagi Hy-Vee Gas Fresh & Fast shoxobchachasida sotilgan bilet shtat tarixidagi ikkinchi, oʻyin tarixidagi esa sakkizinchi yirik yutuqqa aylandi. Biroq, gʻolib hali oʻz shaxsini oshkor etgani yoʻq.
Illinoys qonunchiligiga koʻra, gʻolib mablagʻni ikki xil usulda olishi mumkin: 29 yil davomida 30 qismga boʻlingan holda toʻliq 1,04 milliard dollar yoki soliqlardan oldingi bir martalik 450,5 million dollarlik naqd pul varianti. Ushbu raqamlar zamonaviy futbol bozoridagi transfer narxlari bilan solishtirganda nihoyatda hayratlanarli taassurot qoldiradi.
Futbol transferlari bilan taqqoslashJahon futbolidagi eng qimmat transfer rekordi hamon Neymariga tegishli boʻlib, uning 2017 yilda Barselona klubidan Pari Sen-Jermen safiga oʻtishi 244 million dollarga baholangan edi. Lotereyadagi toʻliq yutuq summasi ushbu rekordni naqd toʻrt martadan ziyodroq yangilash imkonini beradi.
Hatto kamroq koʻrinadigan 450,5 million dollarlik naqd pul varianti ham zamonaviy futbol bozorining miqyosini yaqqol koʻrsatib beradi. 2026 yilgi yozgi transfer oynasida Chelsi Morgan Rojers uchun 158 million dollar toʻlagan boʻlsa, Manchester Siti Elliot Anderson uchun Nottinghem Forest klubiga 158 million dollar berdi. Tottenxem esa Sandro Tonali transferi uchun 123 million dollar sarfladi.
Ushbu uchta yirik transferning umumiy qiymati taxminan 439 million dollarni tashkil etadi. Demak, lotereya gʻolibi oʻzining bir martalik naqd pul mukofoti evaziga butun yozgi mavsumning eng qimmat uchta transferini toʻliq qoplashi va agentlik toʻlovlari uchun ham yetarlicha mablagʻ qoldirishi mumkin edi.
Detektivga aylangan qidiruv va qoidalarBiletni sotgan doʻkon menejeri Jon Marshall Fox News Digital nashriga bergan intervyusida bu holat xuddi detektiv qissani eslatishini taʼkidladi. Shahar aholisi omadni takrorlash umidida oʻsha apparatdan bilet sotib olishda davom etmoqda, ammo gʻolib hamon yashirin qolmoqda. Qizigʻi shundaki, ushbu biletni sotgani uchun doʻkon 500 000 dollar miqdorida bonus oladi.
Illinoys lotereyasi qoidalariga koʻra, gʻolib sovrinni olish uchun 11 avgustdagi oʻyindan boshlab bir yil vaqtga ega, biroq naqd pul variantini tanlash uchun atigi 60 kun beriladi. Barcha beshta raqam va Powerball raqamini topish ehtimoli qariyb 292,2 milliondan birni tashkil etganligi sababli, bu insoniyat tarixidagi eng yirik moliyaviy omadlardan biri boʻlib qolmoqda.
…