AQShda yutuqchi topildi: 1,04 milliard dollarga qaysi yulduzlarni sotib olsa boʻladi?

·38·Sport
AQShda yutuqchi topildi: 1,04 milliard dollarga qaysi yulduzlarni sotib olsa boʻladi?
Qisqacha

Illinoys shtatida sotilgan Powerball lotereya bileti egasiga 1,04 milliard dollarlik jackpot keltirdi, biroq g'olib hali o'z shaxsini oshkor etmagan. U mablag'ni 29 yil davomida 30 qismga bo'lib to'liq olish yoki soliqlardan oldingi 450,5 million dollarlik bir martalik naqd pul variantini tanlashi mumkin.

AQShning Illinoys shtatida sotilgan Powerball lotereya bileti egasiga 1,04 milliard dollarlik ulkan jackpot keltirdi. GOAL.com xabar berishicha, bu kabi ulkan mablagʻ futbol olamidagi eng qimmat transfer rekordlarini ham ortda qoldirib, xaridorga bir yoʻla bir nechta top-klubni sotib olish quvvatini taqdim etadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Chorshanba kuni oʻtkazilgan qur’a natijasiga koʻra, Illinoys shtatidagi Kuinsi shahridagi Hy-Vee Gas Fresh & Fast shoxobchachasida sotilgan bilet shtat tarixidagi ikkinchi, oʻyin tarixidagi esa sakkizinchi yirik yutuqqa aylandi. Biroq, gʻolib hali oʻz shaxsini oshkor etgani yoʻq.

Illinoys qonunchiligiga koʻra, gʻolib mablagʻni ikki xil usulda olishi mumkin: 29 yil davomida 30 qismga boʻlingan holda toʻliq 1,04 milliard dollar yoki soliqlardan oldingi bir martalik 450,5 million dollarlik naqd pul varianti. Ushbu raqamlar zamonaviy futbol bozoridagi transfer narxlari bilan solishtirganda nihoyatda hayratlanarli taassurot qoldiradi.

Futbol transferlari bilan taqqoslash

Jahon futbolidagi eng qimmat transfer rekordi hamon Neymariga tegishli boʻlib, uning 2017 yilda Barselona klubidan Pari Sen-Jermen safiga oʻtishi 244 million dollarga baholangan edi. Lotereyadagi toʻliq yutuq summasi ushbu rekordni naqd toʻrt martadan ziyodroq yangilash imkonini beradi.

Hatto kamroq koʻrinadigan 450,5 million dollarlik naqd pul varianti ham zamonaviy futbol bozorining miqyosini yaqqol koʻrsatib beradi. 2026 yilgi yozgi transfer oynasida Chelsi Morgan Rojers uchun 158 million dollar toʻlagan boʻlsa, Manchester Siti Elliot Anderson uchun Nottinghem Forest klubiga 158 million dollar berdi. Tottenxem esa Sandro Tonali transferi uchun 123 million dollar sarfladi.

Ushbu uchta yirik transferning umumiy qiymati taxminan 439 million dollarni tashkil etadi. Demak, lotereya gʻolibi oʻzining bir martalik naqd pul mukofoti evaziga butun yozgi mavsumning eng qimmat uchta transferini toʻliq qoplashi va agentlik toʻlovlari uchun ham yetarlicha mablagʻ qoldirishi mumkin edi.

Detektivga aylangan qidiruv va qoidalar

Biletni sotgan doʻkon menejeri Jon Marshall Fox News Digital nashriga bergan intervyusida bu holat xuddi detektiv qissani eslatishini taʼkidladi. Shahar aholisi omadni takrorlash umidida oʻsha apparatdan bilet sotib olishda davom etmoqda, ammo gʻolib hamon yashirin qolmoqda. Qizigʻi shundaki, ushbu biletni sotgani uchun doʻkon 500 000 dollar miqdorida bonus oladi.

Illinoys lotereyasi qoidalariga koʻra, gʻolib sovrinni olish uchun 11 avgustdagi oʻyindan boshlab bir yil vaqtga ega, biroq naqd pul variantini tanlash uchun atigi 60 kun beriladi. Barcha beshta raqam va Powerball raqamini topish ehtimoli qariyb 292,2 milliondan birni tashkil etganligi sababli, bu insoniyat tarixidagi eng yirik moliyaviy omadlardan biri boʻlib qolmoqda.

PowerballFutbol transferlariNeymar1 milliard dollarLotereya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hansi Flick Barselona yetakchilik muammosini hal etishni istamoqdaHansi Flick Barselona yetakchilik muammosini hal etishni istamoqdaBugun, 04:37Inter transfer bozorida ingliz futbolchilarini jalb etmoqdaInter transfer bozorida ingliz futbolchilarini jalb etmoqdaBugun, 02:32Milan rahbariyati Rafael Leao taqdirini hal qilmoqdaMilan rahbariyati Rafael Leao taqdirini hal qilmoqdaBugun, 01:57Monza transfer bozorida faollashdi: Asll va Ngonge nishondaMonza transfer bozorida faollashdi: Asll va Ngonge nishondaBugun, 01:19Ruben Amorim Milanda katta tozalash ishlarini boshladiRuben Amorim Milanda katta tozalash ishlarini boshladiBugun, 00:53Ferran Torres Fransiyaga yoʻl olmoqda: PSJ hujumchini oʻz safiga qoʻshib oldiFerran Torres Fransiyaga yoʻl olmoqda: PSJ hujumchini oʻz safiga qoʻshib oldiKecha, 23:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi