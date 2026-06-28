Kongo DRdan keyin Kannavaro tanqidlarga javob berdi

·179·Sport
Kongo DRdan keyin Kannavaro tanqidlarga javob berdi

O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi 1:3 hisobidagi mag‘lubiyatdan keyin jamoasi haqida fikr bildirdi.

Murabbiyning aytishicha, O‘zbekiston uchrashuvni yaxshi boshlagan va birinchi bo‘limda yaratilgan imkoniyatlardan birini golga aylantira olgan. Biroq tanaffusdan keyin yo‘l qo‘yilgan xatolar o‘yin taqdiriga ta’sir qilgan.

Kannavaro futbolchilarni tanqid qilishdan bosh tortdi. U jamoa a’zolari maydonda bor kuchini sarflaganini va oxirigacha kurashganini ta’kidladi.

«Futbolchilar qo‘lidan kelgan barcha ishni qildi. Men ulardan norozi emasman va jamoam bilan faxrlanaman», dedi Kannavaro.

O‘zbekiston terma jamoasi Jahon chempionatidagi debyut ishtirokini uchta mag‘lubiyat bilan yakunladi va guruhdan chiqa olmadi. Kannavaro esa ushbu musobaqani futbolchilar uchun katta tajriba va kelajakdagi natijalar uchun asos deb hisoblashini aytdi.

O‘zbekistonKongo DRFabio KannavaroJahon chempionatiMilliy terma jamoa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Morgan Rogers transferi uchun 100 million funt toʻlashi kerakArsenal Morgan Rogers transferi uchun 100 million funt toʻlashi kerakBugun, 18:53Lamine Yamal hali haqiqiy yulduz emasmi: Argentina afsonasi yosh iqtidorga shart qoʻydiLamine Yamal hali haqiqiy yulduz emasmi: Argentina afsonasi yosh iqtidorga shart qoʻydiBugun, 18:36O‘zbekiston terma jamoasi FIFAdan qancha pul oladi?O‘zbekiston terma jamoasi FIFAdan qancha pul oladi?Bugun, 18:33Harry Kane Angliya terma jamoasi rekordini yangiladi: Gary Linekerning munosabatiHarry Kane Angliya terma jamoasi rekordini yangiladi: Gary Linekerning munosabatiBugun, 18:19JCH-2026. «Rostov» Shomurodovni tarixiy goli bilan tabrikladiJCH-2026. «Rostov» Shomurodovni tarixiy goli bilan tabrikladiBugun, 18:19Abbosbek Fayzullayev mundialda ikki bor tarixga kirdiAbbosbek Fayzullayev mundialda ikki bor tarixga kirdiBugun, 18:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi