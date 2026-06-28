Kongo DRdan keyin Kannavaro tanqidlarga javob berdi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi 1:3 hisobidagi mag‘lubiyatdan keyin jamoasi haqida fikr bildirdi.
Murabbiyning aytishicha, O‘zbekiston uchrashuvni yaxshi boshlagan va birinchi bo‘limda yaratilgan imkoniyatlardan birini golga aylantira olgan. Biroq tanaffusdan keyin yo‘l qo‘yilgan xatolar o‘yin taqdiriga ta’sir qilgan.
Kannavaro futbolchilarni tanqid qilishdan bosh tortdi. U jamoa a’zolari maydonda bor kuchini sarflaganini va oxirigacha kurashganini ta’kidladi.
«Futbolchilar qo‘lidan kelgan barcha ishni qildi. Men ulardan norozi emasman va jamoam bilan faxrlanaman», dedi Kannavaro.
O‘zbekiston terma jamoasi Jahon chempionatidagi debyut ishtirokini uchta mag‘lubiyat bilan yakunladi va guruhdan chiqa olmadi. Kannavaro esa ushbu musobaqani futbolchilar uchun katta tajriba va kelajakdagi natijalar uchun asos deb hisoblashini aytdi.
…