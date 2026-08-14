Porsche Taycan modeli 2030-yilgacha ishlab chiqarishdan olinishi mumkin

·24·Avto
Porsche Taycan modeli 2030-yilgacha ishlab chiqarishdan olinishi mumkin
Qisqacha

Porsche kompaniyasi Porsche Taycan elektromobilini 2030-yildan kechiktirmay bosqichma-bosqich ishlab chiqarishdan chiqarishni rejalashtirmoqda. Qaror elektromobillarga bo'lgan talabning pasayishi va ishlab chiqarish quvvatlarini optimallashtirish zarurati bilan bog'liq bo'lib, reja Porsche ishchilar kengashi bilan kelishilgan, ammo rasmiy kelishuv hali to'liq rasmiylashtirilmagan.

Germaniyaning nufuzli Wirtschaftswoche biznes jurnali tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Porsche kompaniyasi oʻzining mashhur Porsche Taycan elektromobilini 2030-yildan kechiktirmay bosqichma-bosqich ishlab chiqarishdan chiqarishni rejalashtirmoqda. Ushbu qaror jahon bozorida elektromobillarga boʻlgan talabning oʻzgarishi hamda brendning ishlab chiqarish quvvatlarini optimallashtirish zarurati bilan bogʻliq boʻlib, avtomobil ixlosmandlari orasida katta muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Nashrning ichki manbalarga tayanib xabar berishicha, kompaniya rahbariyati avvaliga Porsche Taycan ishlab chiqarishni Shtutgartdagi bosh zavondan Leypsigdagi korxonaga koʻchirish variantini koʻrib chiqqan edi. Leypsigdagi zavodda quvvatlardan foydalanish darajasi kutilganidan pastroq ekani bunga sabab boʻlgan. Shuningdek, modelni darhol yopish imkoniyati ham muhokama qilingan, biroq yakunda bir necha yil davomida bosqichma-bosqich yakunlash yoʻli maʼqul koʻrilgan.

Maʼlum boʻlishicha, ushbu bosqichma-bosqich qisqartirish rejasi Porsche ishchilar kengashi bilan kelishilgan, biroq rasmiy kelishuv hali toʻliq rasmiylashtirilmagan. Kelishuvga koʻra, Porsche Taycan ishlab chiqarish yakuniy muddatgacha Shtutgartdagi zavodda qolishi kutilmoqda. Avtomobil bozori va tahlilchilar uchun bu qaror kutilmagan burilish boʻldi, chunki bir necha yil avval kompaniya elektromobillarga ulkan investitsiyalar kiritgan edi.

Sotuvlar pasayishi va strategik oʻzgarishlar

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, 2019-yilda sof elektr quvvatida ishlaydigan ilk model sifatida bozorga chiqarilgan Porsche Taycan savdolari soʻnggi yillarda keskin tushib ketgan. 2022-yilda kompaniya aksiyalarini birlamchi ommaviy joylashtirish (IPO) vaqtida sobiq rahbar Oliver Blume 2030-yilga borib sotuvning 80 foizi elektromobillar hissasiga toʻgʻri kelishini maqsad qilib qoʻygan edi. Biroq bu koʻrsatkich kutilganidek amalga oshmadi.

Statistikaga koʻra, Porsche Taycan yetkazib berish hajmi 2023-yilda 40 960 dona bilan choʻqqiga chiqqan boʻlsa, 2025-yilda bu koʻrsatkich 16 339 donagacha qisqardi. 2026-yilning birinchi yarmida esa atigi 6 219 ta avtomobil sotilgan xolos. Talabning keskin pasayishi fonida zavodda ishlab chiqarish jarayoni bir necha bor vaqtincha toʻxtatilgan edi.

Kelajakdagi voris va yangi rejalar

Garchi Porsche Taycan bosqichma-bosqich toʻxtatilishi kutilayotgan boʻlsa-da, nemis avtoishlab chiqaruvchisi elektr sport sedanlari bozoridan voz kechish niyatida emas. Autocar nashrining yozishicha, kelgusida ushbu modelning oʻrnini beshinchi avlod Porsche Panamera qatoriga kiruvchi voris egallashi mumkin. Bu xuddi Macan va Cayenne modellarida qoʻllangan strategiyaga oʻxshash boʻlib, ichki yonuv dvigatelli va elektr versiyalar tashqi koʻrinishida farq qilgan holda yagona nom ostida birga yashaydi.

Leypsigdagi zavod bunday konsolidatsiyani amalga oshirish uchun mukammal darajada jihozlangan. Mazkur korxona allaqachon ichki yonuv dvigateli, gibrid va elektr dvigatelli avtomobillarni yigʻishga qodir bitta umumiy liniyada Porsche Panamera hamda elektr Porsche Macan modellarini ishlab chiqarib kelmoqda. Shtutgartdagi Zuffenaxauzen zavodida esa Porsche Taycan afsonaviy Porsche 911 bilan birga chiqarilmoqda. Ishlab chiqarishni Leypsigga koʻchirish xarajatlarni optimallashtirish imkonini beradi. Shuningdek, kechiktirilgan platforma ishlanmalari sababli kompaniya allaqachon 1,8 milliard yevro miqdorida mablagʻni zaruriy ravishda hisobdan chiqargan.

PorscheTaycanElektromobilAvto YangiliklarAvtomobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hukumat elektromobillar savdosi boʻyicha ZEV talablarini qayta koʻrib chiqmoqdaHukumat elektromobillar savdosi boʻyicha ZEV talablarini qayta koʻrib chiqmoqdaBugun, 18:29McLaren afsonaviy F1 dan beri ilk mexanik uzatmali sportkarini namoyish etdiMcLaren afsonaviy F1 dan beri ilk mexanik uzatmali sportkarini namoyish etdiBugun, 17:26Ferrari SF90 modeli kelajak superkariga aylantirildiFerrari SF90 modeli kelajak superkariga aylantirildiBugun, 13:27Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylikIkkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylikBugun, 12:55Lucid kompaniyasi 1070 ot kuchiga ega yangi Gravity GT-S elektromobilini taqdim etdiLucid kompaniyasi 1070 ot kuchiga ega yangi Gravity GT-S elektromobilini taqdim etdiBugun, 12:29Czinger 21C Spyder: 1250 ot kuchiga ega ochiq giperkar taqdim etildiCzinger 21C Spyder: 1250 ot kuchiga ega ochiq giperkar taqdim etildiBugun, 12:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi