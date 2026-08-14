Porsche Taycan modeli 2030-yilgacha ishlab chiqarishdan olinishi mumkin
Porsche kompaniyasi Porsche Taycan elektromobilini 2030-yildan kechiktirmay bosqichma-bosqich ishlab chiqarishdan chiqarishni rejalashtirmoqda. Qaror elektromobillarga bo'lgan talabning pasayishi va ishlab chiqarish quvvatlarini optimallashtirish zarurati bilan bog'liq bo'lib, reja Porsche ishchilar kengashi bilan kelishilgan, ammo rasmiy kelishuv hali to'liq rasmiylashtirilmagan.
Germaniyaning nufuzli Wirtschaftswoche biznes jurnali tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Porsche kompaniyasi oʻzining mashhur Porsche Taycan elektromobilini 2030-yildan kechiktirmay bosqichma-bosqich ishlab chiqarishdan chiqarishni rejalashtirmoqda. Ushbu qaror jahon bozorida elektromobillarga boʻlgan talabning oʻzgarishi hamda brendning ishlab chiqarish quvvatlarini optimallashtirish zarurati bilan bogʻliq boʻlib, avtomobil ixlosmandlari orasida katta muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Nashrning ichki manbalarga tayanib xabar berishicha, kompaniya rahbariyati avvaliga Porsche Taycan ishlab chiqarishni Shtutgartdagi bosh zavondan Leypsigdagi korxonaga koʻchirish variantini koʻrib chiqqan edi. Leypsigdagi zavodda quvvatlardan foydalanish darajasi kutilganidan pastroq ekani bunga sabab boʻlgan. Shuningdek, modelni darhol yopish imkoniyati ham muhokama qilingan, biroq yakunda bir necha yil davomida bosqichma-bosqich yakunlash yoʻli maʼqul koʻrilgan.
Maʼlum boʻlishicha, ushbu bosqichma-bosqich qisqartirish rejasi Porsche ishchilar kengashi bilan kelishilgan, biroq rasmiy kelishuv hali toʻliq rasmiylashtirilmagan. Kelishuvga koʻra, Porsche Taycan ishlab chiqarish yakuniy muddatgacha Shtutgartdagi zavodda qolishi kutilmoqda. Avtomobil bozori va tahlilchilar uchun bu qaror kutilmagan burilish boʻldi, chunki bir necha yil avval kompaniya elektromobillarga ulkan investitsiyalar kiritgan edi.
Sotuvlar pasayishi va strategik oʻzgarishlarixbt.com maʼlumotiga koʻra, 2019-yilda sof elektr quvvatida ishlaydigan ilk model sifatida bozorga chiqarilgan Porsche Taycan savdolari soʻnggi yillarda keskin tushib ketgan. 2022-yilda kompaniya aksiyalarini birlamchi ommaviy joylashtirish (IPO) vaqtida sobiq rahbar Oliver Blume 2030-yilga borib sotuvning 80 foizi elektromobillar hissasiga toʻgʻri kelishini maqsad qilib qoʻygan edi. Biroq bu koʻrsatkich kutilganidek amalga oshmadi.
Statistikaga koʻra, Porsche Taycan yetkazib berish hajmi 2023-yilda 40 960 dona bilan choʻqqiga chiqqan boʻlsa, 2025-yilda bu koʻrsatkich 16 339 donagacha qisqardi. 2026-yilning birinchi yarmida esa atigi 6 219 ta avtomobil sotilgan xolos. Talabning keskin pasayishi fonida zavodda ishlab chiqarish jarayoni bir necha bor vaqtincha toʻxtatilgan edi.
Kelajakdagi voris va yangi rejalarGarchi Porsche Taycan bosqichma-bosqich toʻxtatilishi kutilayotgan boʻlsa-da, nemis avtoishlab chiqaruvchisi elektr sport sedanlari bozoridan voz kechish niyatida emas. Autocar nashrining yozishicha, kelgusida ushbu modelning oʻrnini beshinchi avlod Porsche Panamera qatoriga kiruvchi voris egallashi mumkin. Bu xuddi Macan va Cayenne modellarida qoʻllangan strategiyaga oʻxshash boʻlib, ichki yonuv dvigatelli va elektr versiyalar tashqi koʻrinishida farq qilgan holda yagona nom ostida birga yashaydi.
Leypsigdagi zavod bunday konsolidatsiyani amalga oshirish uchun mukammal darajada jihozlangan. Mazkur korxona allaqachon ichki yonuv dvigateli, gibrid va elektr dvigatelli avtomobillarni yigʻishga qodir bitta umumiy liniyada Porsche Panamera hamda elektr Porsche Macan modellarini ishlab chiqarib kelmoqda. Shtutgartdagi Zuffenaxauzen zavodida esa Porsche Taycan afsonaviy Porsche 911 bilan birga chiqarilmoqda. Ishlab chiqarishni Leypsigga koʻchirish xarajatlarni optimallashtirish imkonini beradi. Shuningdek, kechiktirilgan platforma ishlanmalari sababli kompaniya allaqachon 1,8 milliard yevro miqdorida mablagʻni zaruriy ravishda hisobdan chiqargan.
…