Rodriqo Mora transferi nega toʻxtab qoldi?

·32·Sport
Rodriqo Mora transferi nega toʻxtab qoldi?
Qisqacha

Roma va Portu o'rtasidagi Rodriqo Mora transferi sotib olish bandining majburiy yoki ixtiyoriy bo'lishi masalasidagi kelishmovchilik sabab to'xtab qoldi. Roma 9 million yevrolik ijara va 41 million yevroga sotib olish huquqini taklif qilgan, biroq klub moliyaviy cheklovlar va Fair-Play qoidalari tufayli majburiy sotib olish shartiga rozi bo'lmayapti.

Rimning Roma klubi va Portugaliyaning Portu jamoasi oʻrtasida isteʼdodli yarim himoyachi Rodriqo Mora transferi boʻyicha muzokaralar vaqtinchalik boshi berk koʻchaga kirib qoldi. Soʻnggi kunlarda tomonlar kelishuvga erishishi mumkinligi borasida ishonch yuqori boʻlganiga qaramay, soʻnggi tafsilotlar va moliyaviy shartlardagi kelishmovchiliklar jarayonni sekinlashtirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ixbt.com va boshqa sport nashrlari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Roma Portuga 9 million yevro miqdoridagi pulli ijara va kelgusida 41 million yevroga sotib olish huquqini oʻz ichiga olgan taklifni yuborgan. Umumiy qiymati 50 million yevroni tashkil etuvchi bu summa Portugaliya klubining talablariga mos keladi. Biroq asosiy muammo transfer majburiy emas, balki shunchaki huquq sifatida koʻrsatilganida qolmoqda.

Portu klubi prezidenti Andre Villash-Boash va mashhur agent Jorje Mendesh ishtirokidagi vositachilik urinishlari ham hozircha kutilgan natijani bermadi. 2007-yilda tugʻilgan Rodriqo Mora Portuning akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi va klub uning ketishidan moliyaviy foyda koʻrishni hamda byudjetni muvozanatga keltirishni maqsad qilgan. Shu sababli portugaliyaliklar maʼlum shartlar bajarilganda sotib olish majburiyatga aylanishini istamoqda.

Roma pozitsiyasi va moliyaviy cheklovlar

Rimliklar esa moliyaviy Fair-Play qoidalari va kelishuvdagi ulkan raqamlar sababli shartnomaga majburiy sotib olish bandini kiritishni qatʼiyan rad etmoqda. Byudjet imkoniyatlari cheklanganligi bois Roma rahbariyati faqat ixtiyoriy sotib olish sharti bilan cheklanishni maʼqul topmoqda. Natijada ikki klub oʻrtasidagi muzokaralar hozircha boshi berk koʻchaga kirib qoldi, biroq kelishuv butunlay barbod boʻlgani yoʻq.

Goal.com xabar berishicha, Portuning italiyalik bosh murabbiyi Franchesko Farioli matbuot anjumanida transfer mish--mishlariga oʻz munosabatini bildirib, vaziyatni yumshatishga harakat qildi. U Rim klubi bilan boʻlayotgan muzokaralarni shunchaki ortiqcha shovqin deb atadi va futbolchi oʻz jamoasida qolishini taʼkidladi.

«Bu borada hech qanday yangilik yoʻq. Transfer bozori doim shunday ishlaydi. Chempionat davom etayotgan vaqtda transfer oynasining ochiq turishini notoʻgʻri deb bilaman, ammo bu barcha tomonlardan professionallikni talab qiladi», — dedi Farioli.

Murabbiyning Rodriqo Mora boʻyicha qatʼiy qarori

Farioli matbuot anjumanida jamoa futbolchisi atrofida oxirgi haftada juda koʻp xabarlar tarqalganini, biroq ularning aksariyati aniq asosga ega emasligini qoʻshimcha qildi. Shuningdek, u yosh iqtidorning professional munosabatini alohida eʼtirof etdi.

«Rodriqo Mora — ajoyib professional, u Portu futbolchisi va klubning ashaddiy muxlisi. Biz uni oʻzimiz lozim topgan vaqtda maydonga tushiramiz», deya yakunladi bosh murabbiy.

RomaPortuRodriqo MoraFranchesko FarioliTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Endi Robertson Shotlandiya rekordini yangilashga yaqinEndi Robertson Shotlandiya rekordini yangilashga yaqinBugun, 18:55Komo Chelsi hujumchisi Liam Delap transferini koʻrib chiqmoqdaKomo Chelsi hujumchisi Liam Delap transferini koʻrib chiqmoqdaBugun, 18:11PSJ «Real»dan kuchli: Gruziyalik afsona Kvaratsxeliyaning kelajagi bo‘yicha bayonot berdiPSJ «Real»dan kuchli: Gruziyalik afsona Kvaratsxeliyaning kelajagi bo‘yicha bayonot berdiBugun, 18:00Rio Ngumohani kelgusi mavsumda nima kutmoqda?Rio Ngumohani kelgusi mavsumda nima kutmoqda?Bugun, 17:55O‘zbekiston U-20 terma jamoasi Toshkentda Janubiy Koreya bilan to‘qnashadi!O‘zbekiston U-20 terma jamoasi Toshkentda Janubiy Koreya bilan to‘qnashadi!Bugun, 17:54Islom Maxachev UFC tarixidagi eng katta maqsadini ochiqladi: MMAda yangi cho‘qqi!Islom Maxachev UFC tarixidagi eng katta maqsadini ochiqladi: MMAda yangi cho‘qqi!Bugun, 17:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi