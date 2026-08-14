Rodriqo Mora transferi nega toʻxtab qoldi?
Roma va Portu o'rtasidagi Rodriqo Mora transferi sotib olish bandining majburiy yoki ixtiyoriy bo'lishi masalasidagi kelishmovchilik sabab to'xtab qoldi. Roma 9 million yevrolik ijara va 41 million yevroga sotib olish huquqini taklif qilgan, biroq klub moliyaviy cheklovlar va Fair-Play qoidalari tufayli majburiy sotib olish shartiga rozi bo'lmayapti.
Rimning Roma klubi va Portugaliyaning Portu jamoasi oʻrtasida isteʼdodli yarim himoyachi Rodriqo Mora transferi boʻyicha muzokaralar vaqtinchalik boshi berk koʻchaga kirib qoldi. Soʻnggi kunlarda tomonlar kelishuvga erishishi mumkinligi borasida ishonch yuqori boʻlganiga qaramay, soʻnggi tafsilotlar va moliyaviy shartlardagi kelishmovchiliklar jarayonni sekinlashtirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ixbt.com va boshqa sport nashrlari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Roma Portuga 9 million yevro miqdoridagi pulli ijara va kelgusida 41 million yevroga sotib olish huquqini oʻz ichiga olgan taklifni yuborgan. Umumiy qiymati 50 million yevroni tashkil etuvchi bu summa Portugaliya klubining talablariga mos keladi. Biroq asosiy muammo transfer majburiy emas, balki shunchaki huquq sifatida koʻrsatilganida qolmoqda.
Portu klubi prezidenti Andre Villash-Boash va mashhur agent Jorje Mendesh ishtirokidagi vositachilik urinishlari ham hozircha kutilgan natijani bermadi. 2007-yilda tugʻilgan Rodriqo Mora Portuning akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi va klub uning ketishidan moliyaviy foyda koʻrishni hamda byudjetni muvozanatga keltirishni maqsad qilgan. Shu sababli portugaliyaliklar maʼlum shartlar bajarilganda sotib olish majburiyatga aylanishini istamoqda.
Roma pozitsiyasi va moliyaviy cheklovlarRimliklar esa moliyaviy Fair-Play qoidalari va kelishuvdagi ulkan raqamlar sababli shartnomaga majburiy sotib olish bandini kiritishni qatʼiyan rad etmoqda. Byudjet imkoniyatlari cheklanganligi bois Roma rahbariyati faqat ixtiyoriy sotib olish sharti bilan cheklanishni maʼqul topmoqda. Natijada ikki klub oʻrtasidagi muzokaralar hozircha boshi berk koʻchaga kirib qoldi, biroq kelishuv butunlay barbod boʻlgani yoʻq.
Goal.com xabar berishicha, Portuning italiyalik bosh murabbiyi Franchesko Farioli matbuot anjumanida transfer mish--mishlariga oʻz munosabatini bildirib, vaziyatni yumshatishga harakat qildi. U Rim klubi bilan boʻlayotgan muzokaralarni shunchaki ortiqcha shovqin deb atadi va futbolchi oʻz jamoasida qolishini taʼkidladi.
«Bu borada hech qanday yangilik yoʻq. Transfer bozori doim shunday ishlaydi. Chempionat davom etayotgan vaqtda transfer oynasining ochiq turishini notoʻgʻri deb bilaman, ammo bu barcha tomonlardan professionallikni talab qiladi», — dedi Farioli.
Murabbiyning Rodriqo Mora boʻyicha qatʼiy qaroriFarioli matbuot anjumanida jamoa futbolchisi atrofida oxirgi haftada juda koʻp xabarlar tarqalganini, biroq ularning aksariyati aniq asosga ega emasligini qoʻshimcha qildi. Shuningdek, u yosh iqtidorning professional munosabatini alohida eʼtirof etdi.
«Rodriqo Mora — ajoyib professional, u Portu futbolchisi va klubning ashaddiy muxlisi. Biz uni oʻzimiz lozim topgan vaqtda maydonga tushiramiz», deya yakunladi bosh murabbiy.
…