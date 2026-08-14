Hukumat elektromobillar savdosi boʻyicha ZEV talablarini qayta koʻrib chiqmoqda
Buyuk Britaniya hukumati 2027–2035 yillarga mo'ljallangan nol emissiyali avtomobillar (ZEV) mandati bo'yicha savdo talablarini yumshatish masalasida rasmiy maslahatlashuvlarni boshladi. Hozirgi rejaga ko'ra, 2030 yilga borib barcha yangi avtomobillar faqat nol emissiyali bo'lishi kerak, biroq ta'minot zanjiridagi uzilishlar hamda tarif va savdo sohasidagi noaniqliklar qoidalarni qayta ko'rib chiqish zaruratini tug'dirmoqda.
Buyuk Britaniya hukumati 2027–2035 yillarga moʻljallangan nol emissiyali avtomobillar (ZEV) mandati boʻyicha savdo koʻrsatkichlarini yumshatish masalasini muhokama qilish uchun rasmiy maslahatlashuv jarayonini boshladi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu tashabbus avtomobil ishlab chiqaruvchilar, butlovchi qismlar yetkazib beruvchilar, quvvatlash stansiyalari operatorlari hamda isteʼmolchilar bilan hamkorlikda tarmoq uchun eng maqbul va real sharoitlarni yaratishga qaratilgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Bozordagi oʻzgarishlar va yangi talablarHozirgi rejalarga koʻra, 2030 yilga borib barcha yangi avtomobillar faqat nol emissiyali boʻlishi kerak. Biroq joriy yilning iyul oyida elektromobillar savdosi oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 45 foizga oshib, bozor ulushi 25 foizdan oshgani va bu 2019 yildan beri eng yaxshi koʻrsatkich boʻlganiga qaramay, global iqtisodiy sharoitlar murakkabligicha qolmoqda.
Hukumat vakillarining taʼkidlashicha, taʼminot zanjiridagi uzilishlar, shuningdek, tarif va savdo sohasidagi noaniqliklar ZEV qoidalarini zamonaviy voqelikka moslashtirish zaruratini keltirib chiqarmoqda. Elektr avtomobillar bozorining jadal oʻsishi Electric Car Grant subsidiyalar dasturining samaradorligi bilan izohlanayotgan boʻlsa-da, avtomobilsozlik sanoatini qoʻllab-quvvatlash muhim vazifa boʻlib qolmoqda.
Sanoat barqarorligi va ish oʻrinlarini saqlashMamlakat rahbariyatida qattiq talablar bozorda faoliyat yuritayotgan brendlarning moliyaviy barqarorligiga salbiy taʼsir koʻrsatib, ish oʻrinlarini xavf ostiga qoʻyishi mumkin degan xavotirlar mavjud. Shu sababli boshlangan tekshiruv va muhokamalar jarayonida ushbu omillar jiddiy eʼtiborga olinadi.
Transport vaziri Xeydi Aleksandrning soʻzlariga koʻra, Buyuk Britaniyada elektromobillar bozori mustahkam boʻlib, ishlab chiqaruvchilar va quvvatlash operatorlari milliarderlab investitsiya kiritmoqda. Hukumat tomonidan ajratilgan 7,5 milliard funt sterling miqdoridagi mablagʻ, jumladan, 160 mingdan ortiq fuqaroga elektromobilga oʻtishga yordam bergan grantlar shular jumlasidandir.
Vazirning qoʻshimcha qilishicha, maqsad oʻzgarmagan holda qoladi, biroq biznes vakillarini ham bu safarga sherik qilish va belgilangan marraga qanday erishishni sanoatning oʻzi bilan birgalikda shakllantirish muhimdir. Maslahatlashuvlar 23 oktyabrga qadar davom etadi va yakunda qatʼiy oʻzgarishlar qilinishi yoki umuman oʻzgarishsiz qoldirilishi ham mumkin.
…