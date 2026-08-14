Hukumat elektromobillar savdosi boʻyicha ZEV talablarini qayta koʻrib chiqmoqda

·16·Avto
Hukumat elektromobillar savdosi boʻyicha ZEV talablarini qayta koʻrib chiqmoqda
Qisqacha

Buyuk Britaniya hukumati 2027–2035 yillarga mo'ljallangan nol emissiyali avtomobillar (ZEV) mandati bo'yicha savdo talablarini yumshatish masalasida rasmiy maslahatlashuvlarni boshladi. Hozirgi rejaga ko'ra, 2030 yilga borib barcha yangi avtomobillar faqat nol emissiyali bo'lishi kerak, biroq ta'minot zanjiridagi uzilishlar hamda tarif va savdo sohasidagi noaniqliklar qoidalarni qayta ko'rib chiqish zaruratini tug'dirmoqda.

Buyuk Britaniya hukumati 2027–2035 yillarga moʻljallangan nol emissiyali avtomobillar (ZEV) mandati boʻyicha savdo koʻrsatkichlarini yumshatish masalasini muhokama qilish uchun rasmiy maslahatlashuv jarayonini boshladi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu tashabbus avtomobil ishlab chiqaruvchilar, butlovchi qismlar yetkazib beruvchilar, quvvatlash stansiyalari operatorlari hamda isteʼmolchilar bilan hamkorlikda tarmoq uchun eng maqbul va real sharoitlarni yaratishga qaratilgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Bozordagi oʻzgarishlar va yangi talablar

Hozirgi rejalarga koʻra, 2030 yilga borib barcha yangi avtomobillar faqat nol emissiyali boʻlishi kerak. Biroq joriy yilning iyul oyida elektromobillar savdosi oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 45 foizga oshib, bozor ulushi 25 foizdan oshgani va bu 2019 yildan beri eng yaxshi koʻrsatkich boʻlganiga qaramay, global iqtisodiy sharoitlar murakkabligicha qolmoqda.

Hukumat vakillarining taʼkidlashicha, taʼminot zanjiridagi uzilishlar, shuningdek, tarif va savdo sohasidagi noaniqliklar ZEV qoidalarini zamonaviy voqelikka moslashtirish zaruratini keltirib chiqarmoqda. Elektr avtomobillar bozorining jadal oʻsishi Electric Car Grant subsidiyalar dasturining samaradorligi bilan izohlanayotgan boʻlsa-da, avtomobilsozlik sanoatini qoʻllab-quvvatlash muhim vazifa boʻlib qolmoqda.

Sanoat barqarorligi va ish oʻrinlarini saqlash

Mamlakat rahbariyatida qattiq talablar bozorda faoliyat yuritayotgan brendlarning moliyaviy barqarorligiga salbiy taʼsir koʻrsatib, ish oʻrinlarini xavf ostiga qoʻyishi mumkin degan xavotirlar mavjud. Shu sababli boshlangan tekshiruv va muhokamalar jarayonida ushbu omillar jiddiy eʼtiborga olinadi.

Transport vaziri Xeydi Aleksandrning soʻzlariga koʻra, Buyuk Britaniyada elektromobillar bozori mustahkam boʻlib, ishlab chiqaruvchilar va quvvatlash operatorlari milliarderlab investitsiya kiritmoqda. Hukumat tomonidan ajratilgan 7,5 milliard funt sterling miqdoridagi mablagʻ, jumladan, 160 mingdan ortiq fuqaroga elektromobilga oʻtishga yordam bergan grantlar shular jumlasidandir.

Vazirning qoʻshimcha qilishicha, maqsad oʻzgarmagan holda qoladi, biroq biznes vakillarini ham bu safarga sherik qilish va belgilangan marraga qanday erishishni sanoatning oʻzi bilan birgalikda shakllantirish muhimdir. Maslahatlashuvlar 23 oktyabrga qadar davom etadi va yakunda qatʼiy oʻzgarishlar qilinishi yoki umuman oʻzgarishsiz qoldirilishi ham mumkin.

ElektromobilZEV mandatiAvtomobil bozoriBuyuk BritaniyaTransport
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Porsche Taycan modeli 2030-yilgacha ishlab chiqarishdan olinishi mumkinPorsche Taycan modeli 2030-yilgacha ishlab chiqarishdan olinishi mumkinBugun, 18:29McLaren afsonaviy F1 dan beri ilk mexanik uzatmali sportkarini namoyish etdiMcLaren afsonaviy F1 dan beri ilk mexanik uzatmali sportkarini namoyish etdiBugun, 17:26Ferrari SF90 modeli kelajak superkariga aylantirildiFerrari SF90 modeli kelajak superkariga aylantirildiBugun, 13:27Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylikIkkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylikBugun, 12:55Lucid kompaniyasi 1070 ot kuchiga ega yangi Gravity GT-S elektromobilini taqdim etdiLucid kompaniyasi 1070 ot kuchiga ega yangi Gravity GT-S elektromobilini taqdim etdiBugun, 12:29Czinger 21C Spyder: 1250 ot kuchiga ega ochiq giperkar taqdim etildiCzinger 21C Spyder: 1250 ot kuchiga ega ochiq giperkar taqdim etildiBugun, 12:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi