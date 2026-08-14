Endi Robertson Shotlandiya rekordini yangilashga yaqin

·0·Sport
Endi Robertson Shotlandiya rekordini yangilashga yaqin

Shotlandiya terma jamoasi sardori Endi Robertson afsonaviy Kenny Dalglishga tegishli boʻlgan mamlakat rekordini yangilashga atigi beshta oʻyin qoldi. 32 yoshli tajribali qanot himoyachisi tez orada Shotlandiya safida eng koʻp maydonga tushgan futbolchiga aylanishi kutilmoqda va bu voqelik mamlakat futboli tarixida muhim sahifa ochadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, Shotlandiya terma jamoasining sobiq markaziy himoyachisi Kolin Xendri Endi Robertsonning bu natijasini chinakamiga "ajoyib yutuq" deb atagan. Xendrining fikricha, hamyurti oʻzining professional yondashuvi va barqaror oʻyini evaziga mazkur eʼtirofga toʻla haqli ravishda loyiqdir.

Afsonaviy marra sari dadil qadam

Kenny Dalglish “Qirol Kenny” nomi bilan tanilgan boʻlib, Shotlandiya safida 100 tadan ortiq oʻyin oʻtkazgan yagona futbolchi maqomiga ega edi. U oʻzining 15 yillik shonli xalqaro faoliyatiga 1986 yilda yakun yasagan edi. Shundan beri qariyb toʻrt oʻn yillik davomida hech bir shotlandiyalik futbolchi bu koʻrsatkichga yaqinlasha olmagandi.

Endi Robertson terma jamoadagi debyutini 2014 yilda oʻtkazgan boʻlib, hozirda sardorlik bogʻichini sharaf bilan taqib kelmoqda. U oʻz milliy jamoasini 2026 yilgi Jahon chempionatiga olib chiqdi, garchi turnir shotlandiyaliklar uchun guruh bosqichidayoq omadsiz yakunlangan boʻlsa-da, himoyachi hali terma jamoadagi faoliyatini yakunlash niyati yoʻqligini koʻrsatdi.

Yangi rekord va oldinda turgan sinovlar

Agar Robertson oʻzining terma jamoadagi faoliyatini davom ettirsa, joriy yilning oxirigacha Dalglishning rekordini ortda qoldirishi mumkin. Shotlandiyani sentabr, oktabr va noyabr oylarida UEFA Millatlar ligasi doirasida oltita oʻyin kutib turibdi. Milliy jamoa ushbu bahslarda Sloveniya, Shveysariya va Shimoliy Makedoniyaga qarshi maydonga tushadi.

Eslatib oʻtamiz, Endi Robertson Liverpul klubidagi toʻqqiz yillik faoliyatiga yakun yasab, Tottenxem safiga kelib qoʻshildi. Agar u London klubidagi faoliyatini muvaffaqiyatli boshlab borsa, Stiv Klark ketganidan soʻng tayinlanadigan yangi bosh murabbiy qoʻlida ham asosiy tarkibdagi oʻrnini saqlab qolishi aniq.

Sobiq futbolchi Kolin Xendri oʻz intervyusida Robertsonning professional fazilatlarini yuqori baholagan: "Men oʻzim oʻynagan barcha jamoalar uchun koʻp ter toʻkenman va Angliya Premyer-ligasining ramziy jamoasiga ikki bor kiritilganman. Ammo tengdoshlaringiz va jamoadoshlaringiz seni boshqalardan ustun qoʻyishi senga har narsadan koʻra koʻproq maʼno anglatadi", deya qoʻshimcha qilgan u.

Endi RobertsonShotlandiyaKenny DalglishTottenxemFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodriqo Mora transferi nega toʻxtab qoldi?Rodriqo Mora transferi nega toʻxtab qoldi?Bugun, 18:39Komo Chelsi hujumchisi Liam Delap transferini koʻrib chiqmoqdaKomo Chelsi hujumchisi Liam Delap transferini koʻrib chiqmoqdaBugun, 18:11PSJ «Real»dan kuchli: Gruziyalik afsona Kvaratsxeliyaning kelajagi bo‘yicha bayonot berdiPSJ «Real»dan kuchli: Gruziyalik afsona Kvaratsxeliyaning kelajagi bo‘yicha bayonot berdiBugun, 18:00Rio Ngumohani kelgusi mavsumda nima kutmoqda?Rio Ngumohani kelgusi mavsumda nima kutmoqda?Bugun, 17:55O‘zbekiston U-20 terma jamoasi Toshkentda Janubiy Koreya bilan to‘qnashadi!O‘zbekiston U-20 terma jamoasi Toshkentda Janubiy Koreya bilan to‘qnashadi!Bugun, 17:54Islom Maxachev UFC tarixidagi eng katta maqsadini ochiqladi: MMAda yangi cho‘qqi!Islom Maxachev UFC tarixidagi eng katta maqsadini ochiqladi: MMAda yangi cho‘qqi!Bugun, 17:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi