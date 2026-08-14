Endi Robertson Shotlandiya rekordini yangilashga yaqin
Shotlandiya terma jamoasi sardori Endi Robertson afsonaviy Kenny Dalglishga tegishli boʻlgan mamlakat rekordini yangilashga atigi beshta oʻyin qoldi. 32 yoshli tajribali qanot himoyachisi tez orada Shotlandiya safida eng koʻp maydonga tushgan futbolchiga aylanishi kutilmoqda va bu voqelik mamlakat futboli tarixida muhim sahifa ochadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, Shotlandiya terma jamoasining sobiq markaziy himoyachisi Kolin Xendri Endi Robertsonning bu natijasini chinakamiga "ajoyib yutuq" deb atagan. Xendrining fikricha, hamyurti oʻzining professional yondashuvi va barqaror oʻyini evaziga mazkur eʼtirofga toʻla haqli ravishda loyiqdir.
Afsonaviy marra sari dadil qadamKenny Dalglish “Qirol Kenny” nomi bilan tanilgan boʻlib, Shotlandiya safida 100 tadan ortiq oʻyin oʻtkazgan yagona futbolchi maqomiga ega edi. U oʻzining 15 yillik shonli xalqaro faoliyatiga 1986 yilda yakun yasagan edi. Shundan beri qariyb toʻrt oʻn yillik davomida hech bir shotlandiyalik futbolchi bu koʻrsatkichga yaqinlasha olmagandi.
Endi Robertson terma jamoadagi debyutini 2014 yilda oʻtkazgan boʻlib, hozirda sardorlik bogʻichini sharaf bilan taqib kelmoqda. U oʻz milliy jamoasini 2026 yilgi Jahon chempionatiga olib chiqdi, garchi turnir shotlandiyaliklar uchun guruh bosqichidayoq omadsiz yakunlangan boʻlsa-da, himoyachi hali terma jamoadagi faoliyatini yakunlash niyati yoʻqligini koʻrsatdi.
Yangi rekord va oldinda turgan sinovlarAgar Robertson oʻzining terma jamoadagi faoliyatini davom ettirsa, joriy yilning oxirigacha Dalglishning rekordini ortda qoldirishi mumkin. Shotlandiyani sentabr, oktabr va noyabr oylarida UEFA Millatlar ligasi doirasida oltita oʻyin kutib turibdi. Milliy jamoa ushbu bahslarda Sloveniya, Shveysariya va Shimoliy Makedoniyaga qarshi maydonga tushadi.
Eslatib oʻtamiz, Endi Robertson Liverpul klubidagi toʻqqiz yillik faoliyatiga yakun yasab, Tottenxem safiga kelib qoʻshildi. Agar u London klubidagi faoliyatini muvaffaqiyatli boshlab borsa, Stiv Klark ketganidan soʻng tayinlanadigan yangi bosh murabbiy qoʻlida ham asosiy tarkibdagi oʻrnini saqlab qolishi aniq.
Sobiq futbolchi Kolin Xendri oʻz intervyusida Robertsonning professional fazilatlarini yuqori baholagan: "Men oʻzim oʻynagan barcha jamoalar uchun koʻp ter toʻkenman va Angliya Premyer-ligasining ramziy jamoasiga ikki bor kiritilganman. Ammo tengdoshlaringiz va jamoadoshlaringiz seni boshqalardan ustun qoʻyishi senga har narsadan koʻra koʻproq maʼno anglatadi", deya qoʻshimcha qilgan u.
…