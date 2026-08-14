7 yil oldin tushida ko‘rgan: Rossiyalik dengizchi 1 mln dollar yutib oldi!
49 yoshli rossiyalik dengizchi BAAda o'tkaziladigan Dubai Duty Free Millennium Millionaire lotereyasida 1 000 000 dollarlik bosh yutuqni qo'lga kiritdi. U yetti yil avval Dubay lotereyasida katta boylik yutganini tushida ko'rgan va keyinchalik bu tushini ro'yobga chiqarish uchun yiliga bir necha marta chipta sotib olgan. Dengizchi g'alaba haqidagi xabarni 12 avgust kuni Vladivostokda yashovchi keksa otasini ziyorat qilayotganida eshitgan.
Bir insonning bir necha yil oldin ko‘rgan tushi haqiqatga aylanib, uni bir lahzada millionerga aylantirdi. 49 yoshli rossiyalik dengizchi BAAda an’anaviy tarzda o‘tkaziladigan mashhur Dubai Duty Free Millennium Millionaire lotereyasida ishtirok etib, 1 000 000 dollarlik bosh yutuqni qo‘lga kiritdi.
Bu haqda Birlashgan Arab Amirliklarining nufuzli Khaleej Times nashri xabar bermoqda.
7 yillik sir: «Bu men yutgan juda aniq tush edi»
Omadli g‘olibning so‘zlariga ko‘ra, bu mo‘jizaviy voqea yetti yil avval boshlangan. O‘sha paytda u tushida Dubay lotereyasida ulkan boylik yutganini aniq-ravshan ko‘rgan. Qizig‘i, u o‘sha paytlarda BAAda umuman bunday xalqaro lotereya o‘yinlari o‘tkazilishidan bexabar bo‘lgan.
Keyinchalik Dubay aeroportining mashhur Dubai Duty Free o‘yini haqida eshitgach, tushini ro‘yobga chiqarish maqsadida o‘z omadini tinimsiz sinab ko‘rishga ahd qilgan:
«Yiliga bir necha marta chipta sotib ola boshladim, chunki o‘sha tushni unuta olmadim. Bu men aynan yutib chiqqanim aks etgan juda yorqin va aniq tush edi», — deydi u.
Shaxsiy raqamlar va Vladivostokdagi xushxabar
Dengizchining ta’kidlashicha, bu safargi chipta avvalgilaridan mutlaqo farq qilgan — u tasodifiy kombinatsiyalarni emas, balki o‘zining shaxsiy hayoti uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lgan raqamlarni tanlagan.
G‘olib katta yutuq haqidagi xabarni 12 avgust kuni Vladivostok shahrida yashovchi keksa otasini ziyorat qilib turgan paytida eshitgan.
Million dollarlik boylik dengizchini o‘zgartirmaydi
Qo‘lga kiritilgan 1 million dollarlik salmoqli mablag‘ga qaramay, omadli inson o‘z hayotini tubdan o‘zgartirish yoki sohasidan butunlay voz kechish niyatida emas. U kelajakda kemalardagi og‘ir jismoniy ishlarni to‘xtatishi mumkinligini, ammo dengizchilik sohasidan ketmasligini ta’kidladi.
Shuningdek, yangi millioner boshqalarga ham o‘z sirini oshkor qildi:
«Hayotingiz bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan, o‘zingiz uchun qadrli va sevimli raqamlarni tanlang», — deya maslahat berdi u omad kutayotgan insonlarga.
Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.
…