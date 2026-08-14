7 yil oldin tushida ko‘rgan: Rossiyalik dengizchi 1 mln dollar yutib oldi!

·30·Dunyo
7 yil oldin tushida ko‘rgan: Rossiyalik dengizchi 1 mln dollar yutib oldi!
Qisqacha

49 yoshli rossiyalik dengizchi BAAda o'tkaziladigan Dubai Duty Free Millennium Millionaire lotereyasida 1 000 000 dollarlik bosh yutuqni qo'lga kiritdi. U yetti yil avval Dubay lotereyasida katta boylik yutganini tushida ko'rgan va keyinchalik bu tushini ro'yobga chiqarish uchun yiliga bir necha marta chipta sotib olgan. Dengizchi g'alaba haqidagi xabarni 12 avgust kuni Vladivostokda yashovchi keksa otasini ziyorat qilayotganida eshitgan.

Bir insonning bir necha yil oldin ko‘rgan tushi haqiqatga aylanib, uni bir lahzada millionerga aylantirdi. 49 yoshli rossiyalik dengizchi BAAda an’anaviy tarzda o‘tkaziladigan mashhur Dubai Duty Free Millennium Millionaire lotereyasida ishtirok etib, 1 000 000 dollarlik bosh yutuqni qo‘lga kiritdi.

Bu haqda Birlashgan Arab Amirliklarining nufuzli Khaleej Times nashri xabar bermoqda.

7 yillik sir: «Bu men yutgan juda aniq tush edi»

Omadli g‘olibning so‘zlariga ko‘ra, bu mo‘jizaviy voqea yetti yil avval boshlangan. O‘sha paytda u tushida Dubay lotereyasida ulkan boylik yutganini aniq-ravshan ko‘rgan. Qizig‘i, u o‘sha paytlarda BAAda umuman bunday xalqaro lotereya o‘yinlari o‘tkazilishidan bexabar bo‘lgan.

Keyinchalik Dubay aeroportining mashhur Dubai Duty Free o‘yini haqida eshitgach, tushini ro‘yobga chiqarish maqsadida o‘z omadini tinimsiz sinab ko‘rishga ahd qilgan:

«Yiliga bir necha marta chipta sotib ola boshladim, chunki o‘sha tushni unuta olmadim. Bu men aynan yutib chiqqanim aks etgan juda yorqin va aniq tush edi», — deydi u.

Shaxsiy raqamlar va Vladivostokdagi xushxabar

Dengizchining ta’kidlashicha, bu safargi chipta avvalgilaridan mutlaqo farq qilgan — u tasodifiy kombinatsiyalarni emas, balki o‘zining shaxsiy hayoti uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lgan raqamlarni tanlagan.

G‘olib katta yutuq haqidagi xabarni 12 avgust kuni Vladivostok shahrida yashovchi keksa otasini ziyorat qilib turgan paytida eshitgan.

Million dollarlik boylik dengizchini o‘zgartirmaydi

Qo‘lga kiritilgan 1 million dollarlik salmoqli mablag‘ga qaramay, omadli inson o‘z hayotini tubdan o‘zgartirish yoki sohasidan butunlay voz kechish niyatida emas. U kelajakda kemalardagi og‘ir jismoniy ishlarni to‘xtatishi mumkinligini, ammo dengizchilik sohasidan ketmasligini ta’kidladi.

Shuningdek, yangi millioner boshqalarga ham o‘z sirini oshkor qildi:

«Hayotingiz bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan, o‘zingiz uchun qadrli va sevimli raqamlarni tanlang», — deya maslahat berdi u omad kutayotgan insonlarga.

Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.

DubaiBirlashgan Arab AmirliklariKhaleej TimesVladivostokDubai Duty Free
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Italyan ayol 1 million yevrolik chiptasini axlatga tashladiItalyan ayol 1 million yevrolik chiptasini axlatga tashladiBugun, 18:14Xitoylik erkak qamoqdan qochish uchun o‘limini soxtalashtirdiXitoylik erkak qamoqdan qochish uchun o‘limini soxtalashtirdiBugun, 18:04Ona chaqalog‘ini fen issig‘ida o‘ldirib, 6 yilga qamaldiOna chaqalog‘ini fen issig‘ida o‘ldirib, 6 yilga qamaldiBugun, 17:2353 yil avval dengizga tashlangan maktub topildi53 yil avval dengizga tashlangan maktub topildiBugun, 16:53Turkiya 2027 yilda ilk bor Oyga kosmik apparat yubormoqchiTurkiya 2027 yilda ilk bor Oyga kosmik apparat yubormoqchiBugun, 15:48Tailandda yovvoyi fil mashinadan meva “o‘g‘irladi”Tailandda yovvoyi fil mashinadan meva “o‘g‘irladi”Bugun, 14:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi