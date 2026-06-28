Neymar Nyu-Yorkda 1 million dollarlik hashamatli soat xarid qildi
Braziliya terma jamoasi yulduzi Neymar oʻzining maydondagi mahorati kabi hashamatli buyumlarga boʻlgan nozik didi bilan ham barchani hayratda qoldirishda davom etmoqda. Hozirda terma jamoa safida boʻlib turgan hujumchi Nyu-York shahriga tashrifi davomida oʻzining qimmatbaho aksessuarlar kolleksiyasini navbatdagi noyob eksponat bilan boyitdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Globo nashri xabariga koʻra, Braziliya terma jamoasining Nyu-Jersidagi tayyorgarlik jarayonidagi qisqa tanaffusdan unumli foydalangan Neymar Nyu-York markazidagi eng eksklyuziv butiklardan biriga yoʻl olgan. 34 yoshli futbolchi dunyoga mashhur Jacob & Co brendining flagman doʻkoniga tashrif buyurib, qiymati taxminan 1 million dollarga teng boʻlgan soatni sotib oldi.
Ushbu xarid Neymar nafaqat futbol olamida, balki yuqori darajadagi xorologiya (soatsozlik sanʼati) ixlosmandlari orasida ham eng yirik kolleksiyachilardan biri ekanini yana bir bor tasdiqladi. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga koʻra, uning umumiy soatlar kolleksiyasi 1,6 million funt sterlingdan ancha yuqori baholanadi.
Brend asoschisi bilan uchrashuvMazkur savdo jarayoni oddiy xarid koʻrinishida oʻtmadi. Neymarni brend asoschisi, mashhur zargar va soatsoz Jacob Arabo shaxsan kutib oldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video va suratlarda braziliyalik yulduzning 1986-yilda ushbu hashamatli brendga asos solgan Arabo bilan samimiy suhbatlashayotganini koʻrish mumkin.
Jacob Arabo oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida futbolchi bilan tushgan suratini joylab, unga oʻz minnatdorchiligini bildirdi. "Brendimizning koʻp yillik doʻsti Neymar yozgi yirik turnir oldidan Nyu-Yorkdagi butigimizga shaxsan tashrif buyurib, yangi soat xarid qilishga vaqt topganidan xursandmiz", deb yozadi brend egasi.
Neymarning ushbu yangi xaridi uning umumiy kolleksiyasidagi yagona qimmatbaho buyum emas. Sobiq Barselona va PSJ yulduzi avval ham olmoslar bilan bezatilgan turbiyonlar va oʻziga xos dizayndagi maxsus buyurtma asosida tayyorlangan soatlarda koʻp bor koʻrinish bergan. Uning baʼzi soatlari narxi alohida olinganda ham 1,6 million funt sterlingdan oshishi aytiladi.
Futbolchining bunday xarajatlari uning yillik daromadi va turmush tarziga toʻla mos keladi. Neymar maydondagi yutuqlari bilan bir qatorda, jahon miqyosidagi brendlar bilan hamkorlik qilish orqali ham ulkan daromad koʻradi. Hozirda u oʻz eʼtiborini Braziliya terma jamoasi bilan xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlarga qaratgan boʻlsa-da, shaxsiy qiziqishlari uchun ham vaqt va mablagʻ ayamasligini koʻrsatdi.
…