Neymar Nyu-Yorkda 1 million dollarlik hashamatli soat xarid qildi

·30·Sport
Neymar Nyu-Yorkda 1 million dollarlik hashamatli soat xarid qildi

Braziliya terma jamoasi yulduzi Neymar oʻzining maydondagi mahorati kabi hashamatli buyumlarga boʻlgan nozik didi bilan ham barchani hayratda qoldirishda davom etmoqda. Hozirda terma jamoa safida boʻlib turgan hujumchi Nyu-York shahriga tashrifi davomida oʻzining qimmatbaho aksessuarlar kolleksiyasini navbatdagi noyob eksponat bilan boyitdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Globo nashri xabariga koʻra, Braziliya terma jamoasining Nyu-Jersidagi tayyorgarlik jarayonidagi qisqa tanaffusdan unumli foydalangan Neymar Nyu-York markazidagi eng eksklyuziv butiklardan biriga yoʻl olgan. 34 yoshli futbolchi dunyoga mashhur Jacob & Co brendining flagman doʻkoniga tashrif buyurib, qiymati taxminan 1 million dollarga teng boʻlgan soatni sotib oldi.

Ushbu xarid Neymar nafaqat futbol olamida, balki yuqori darajadagi xorologiya (soatsozlik sanʼati) ixlosmandlari orasida ham eng yirik kolleksiyachilardan biri ekanini yana bir bor tasdiqladi. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga koʻra, uning umumiy soatlar kolleksiyasi 1,6 million funt sterlingdan ancha yuqori baholanadi.

Brend asoschisi bilan uchrashuv

Mazkur savdo jarayoni oddiy xarid koʻrinishida oʻtmadi. Neymarni brend asoschisi, mashhur zargar va soatsoz Jacob Arabo shaxsan kutib oldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video va suratlarda braziliyalik yulduzning 1986-yilda ushbu hashamatli brendga asos solgan Arabo bilan samimiy suhbatlashayotganini koʻrish mumkin.

Jacob Arabo oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida futbolchi bilan tushgan suratini joylab, unga oʻz minnatdorchiligini bildirdi. "Brendimizning koʻp yillik doʻsti Neymar yozgi yirik turnir oldidan Nyu-Yorkdagi butigimizga shaxsan tashrif buyurib, yangi soat xarid qilishga vaqt topganidan xursandmiz", deb yozadi brend egasi.

Neymarning ushbu yangi xaridi uning umumiy kolleksiyasidagi yagona qimmatbaho buyum emas. Sobiq Barselona va PSJ yulduzi avval ham olmoslar bilan bezatilgan turbiyonlar va oʻziga xos dizayndagi maxsus buyurtma asosida tayyorlangan soatlarda koʻp bor koʻrinish bergan. Uning baʼzi soatlari narxi alohida olinganda ham 1,6 million funt sterlingdan oshishi aytiladi.

Futbolchining bunday xarajatlari uning yillik daromadi va turmush tarziga toʻla mos keladi. Neymar maydondagi yutuqlari bilan bir qatorda, jahon miqyosidagi brendlar bilan hamkorlik qilish orqali ham ulkan daromad koʻradi. Hozirda u oʻz eʼtiborini Braziliya terma jamoasi bilan xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlarga qaratgan boʻlsa-da, shaxsiy qiziqishlari uchun ham vaqt va mablagʻ ayamasligini koʻrsatdi.

NeymarBraziliyaFutbolHashamatSoat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mundial natijalari O‘zbekistonga qimmatga tushdiMundial natijalari O‘zbekistonga qimmatga tushdiBugun, 20:18Chelsi Granit Xhaka transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiChelsi Granit Xhaka transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBugun, 20:16Misr terma jamoasida jiddiy xavotir: Muhammad Salah Jaxon chempionati pley-offini oʻtkazib yuborishi mumkinMisr terma jamoasida jiddiy xavotir: Muhammad Salah Jaxon chempionati pley-offini oʻtkazib yuborishi mumkinBugun, 20:12JCH-2026 bilan xayrlashgan 16 jamoa ma’lum bo‘ldiJCH-2026 bilan xayrlashgan 16 jamoa ma’lum bo‘ldiBugun, 20:12Osiyo terma jamoalarining ilk Jahon chempionati qanday o‘tgan?Osiyo terma jamoalarining ilk Jahon chempionati qanday o‘tgan?Bugun, 20:03Manchester Yunayted va Tottenxem Mateus Fernandes uchun kurashga kirishdiManchester Yunayted va Tottenxem Mateus Fernandes uchun kurashga kirishdiBugun, 19:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi