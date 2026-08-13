“Avans” endi “bo‘nak”: O‘zbekistonda ayrim so‘zlar o‘zgaradi
O'zbekistonda qonun hujjatlarida qo'llanadigan ayrim xorijiy atamalarni o'zbekcha muqobillariga almashtirish taklif qilindi va qonun loyihasi Qonunchilik palatasida uchinchi o'qishda qabul qilinib, Senatga yuborildi. Yangi tartibga ko'ra, “Avans” — “Bo'nak”, “Markirovka” — “Tamg'alash”, “Marshrut” — “Yo'nalish”, “Svetofor” — “Yo'lchiroq”, “Kovorking” — “Ish markazi”, “Parol” — “O'ron”, “Progressiv” — “Ilg'or” shaklida qo'llanadi.
O‘zbekistonda qonun hujjatlarida qo‘llanadigan ayrim xorijiy atamalarni o‘zbekcha muqobillariga almashtirish taklif qilindi. Qonun loyihasi Qonunchilik palatasida uchinchi o‘qishda qabul qilinib, Senatga yuborildi.
Qaysi so‘zlar o‘zgaradi? Yangi tartibga ko‘ra, bir qator atamalar quyidagicha qo‘llanadi:
Avans-Bo‘nak
Markirovka-Tamg‘alash
Marshrut-Yo‘nalish
Svetofor-Yo‘lchiroq
Kovorking-Ish markazi
Parol-O‘ron
Progressiv-Ilg‘or
Qonunlarda ham qo‘llanadi
Deputat Barno Berdiyevaning ta’kidlashicha, amaldagi qonunchilik to‘liq xatlovdan o‘tkazilib, tegishli hujjatlardagi atamalar ham yangilanmoqda.
Maqsad — huquqiy atamalarni birxillashtirish va ularni qo‘llashdagi noaniqliklarni bartaraf etish.
Endilikda mazkur o‘zgarishlarning Senatda ko‘rib chiqilishi kutilmoqda.
…