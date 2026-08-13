O‘zbekistondan Qirg‘izistonga olib kirilgan 28 tonna sabzavot ortga qaytarildi

·42·O‘zbekiston
O‘zbekistondan Qirg‘izistonga olib kirilgan 28 tonna sabzavot ortga qaytarildi
Qisqacha

Qirg‘iziston O‘zbekistondan olib kirilgan 28 tonna sabzavotni majburiy markirovka yo‘qligi sababli ortga qaytardi. Yuk “Qizil-Qiya — avtoyo‘l” fitosanitariya nazorat postida tekshirilgan va undan 23 tonna piyoz hamda 5 tonna sabzi aniqlangan. Qirg‘iziston Qishloq xo‘jaligi vazirligi ma’lumotlariga ko‘ra, karantin ostidagi mahsulotlarni tegishli markirovkasiz olib kirish Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqining yagona karantin-fitosanitariya talablariga zid.

Qirg‘iziston O‘zbekistondan olib kirilgan 28 tonna sabzavotni mamlakatga kiritmadi. Yuk “Qizil-Qiya — avtoyo‘l” fitosanitariya nazorat postida tekshiruvdan o‘tkazilgan.

Nima sabab bo‘ldi?

Mutaxassislar 23 tonna piyoz va 5 tonna sabzini tekshirish vaqtida mahsulot qadog‘ida majburiy markirovka yo‘qligini aniqlagan.

Qoidabuzarlik sababli butun yuk O‘zbekistonga qaytarib yuborilgan.

Qanday talab buzilgan?

Qirg‘iziston Qishloq xo‘jaligi vazirligi ma’lumotlariga ko‘ra, karantin ostidagi mahsulotlarni tegishli markirovkasiz olib kirish Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqining yagona karantin-fitosanitariya talablariga zid.

Shu sababli 28 tonna sabzavot eksport qilgan mamlakatga qaytarilgan.

Siz bunday holatga qanday baho berasiz? Fikringizni yozing va xabarni yaqinlaringiz bilan ulashing.

O'zbekistonQirg'izistonYevrosiyo iqtisodiy ittifoqi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qashqadaryoda 856 nafar talabaning kontrakti to‘lab beriladiQashqadaryoda 856 nafar talabaning kontrakti to‘lab beriladiBugun, 15:34“Avans” endi “bo‘nak”: O‘zbekistonda ayrim so‘zlar o‘zgaradi“Avans” endi “bo‘nak”: O‘zbekistonda ayrim so‘zlar o‘zgaradiBugun, 14:52Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?Bugun, 12:48Nijnekamskdagi dron hujumida halok bo‘lgan o‘zbekistonliklar jasadi Vatanga olib kelindiNijnekamskdagi dron hujumida halok bo‘lgan o‘zbekistonliklar jasadi Vatanga olib kelindiBugun, 12:32O‘zbekistonda propiska bo‘yicha katta yangilik: yangi tartib joriy etiladiO‘zbekistonda propiska bo‘yicha katta yangilik: yangi tartib joriy etiladiBugun, 00:01O‘zbekistonda butilkalarni pulga almashtiruvchi "Fandomat"lar paydo bo‘lgani aytilmoqda (video)O‘zbekistonda butilkalarni pulga almashtiruvchi "Fandomat"lar paydo bo‘lgani aytilmoqda (video)Kecha, 16:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda kuchli zilzila bo‘ladimi? Olimlar rasmiy javob berdi
O‘zbekistonda kuchli zilzila bo‘ladimi? Olimlar rasmiy javob berdi