O‘zbekistondan Qirg‘izistonga olib kirilgan 28 tonna sabzavot ortga qaytarildi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan olib kirilgan 28 tonna sabzavotni majburiy markirovka yo‘qligi sababli ortga qaytardi. Yuk “Qizil-Qiya — avtoyo‘l” fitosanitariya nazorat postida tekshirilgan va undan 23 tonna piyoz hamda 5 tonna sabzi aniqlangan. Qirg‘iziston Qishloq xo‘jaligi vazirligi ma’lumotlariga ko‘ra, karantin ostidagi mahsulotlarni tegishli markirovkasiz olib kirish Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqining yagona karantin-fitosanitariya talablariga zid.
Qirg‘iziston O‘zbekistondan olib kirilgan 28 tonna sabzavotni mamlakatga kiritmadi. Yuk “Qizil-Qiya — avtoyo‘l” fitosanitariya nazorat postida tekshiruvdan o‘tkazilgan.
Nima sabab bo‘ldi?
Mutaxassislar 23 tonna piyoz va 5 tonna sabzini tekshirish vaqtida mahsulot qadog‘ida majburiy markirovka yo‘qligini aniqlagan.
Qoidabuzarlik sababli butun yuk O‘zbekistonga qaytarib yuborilgan.
Qanday talab buzilgan?
Qirg‘iziston Qishloq xo‘jaligi vazirligi ma’lumotlariga ko‘ra, karantin ostidagi mahsulotlarni tegishli markirovkasiz olib kirish Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqining yagona karantin-fitosanitariya talablariga zid.
Shu sababli 28 tonna sabzavot eksport qilgan mamlakatga qaytarilgan.
Siz bunday holatga qanday baho berasiz? Fikringizni yozing va xabarni yaqinlaringiz bilan ulashing.
…