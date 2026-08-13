Xitoyliklar chivinlarga qarshi “havo mudofaasi” yaratdi
Xitoyning Changchjou shahridagi Photon Matrix Lab startapi chivinlarni havoda aniqlab, lazer yordamida yo'q qiluvchi “Photon Matrix” qurilmasini yaratdi. Tizim lidar, millimetrli radar va sun'iy intellekt asosidagi tasvirni aniqlash texnologiyalaridan foydalanib, 2–20 millimetr o'lchamdagi hasharotlarni 6 metrgacha bo'lgan masofada 95 foizdan yuqori aniqlik bilan aniqlaydi.
Xitoyning Changchjou shahridagi Photon Matrix Lab startapi chivinlarni havoning o‘zida aniqlab, lazer yordamida yo‘q qilishga mo‘ljallangan qurilma yaratdi. “Photon Matrix” deb nomlangan tizim lidar, millimetrli radar va sun’iy intellekt asosidagi tasvirni aniqlash texnologiyalaridan foydalanadi.
Qurilma uchayotgan hasharotlarni taxminan 2–20 millimetr o‘lchamda aniqlay oladi. Tizim chivinning harakatini kuzatib, mos keladigan nishon aniqlangach, lazer nuri bilan unga zarba beradi. Ishlab chiqaruvchi ma’lumotlariga ko‘ra, qurilma 6 metrgacha bo‘lgan masofada hasharotlarni aniqlash imkoniyatiga ega va aniqlik darajasi 95 foizdan yuqori.
Ishlab chiqaruvchilar qurilma bir necha millisekund ichida nishonni aniqlab, lazer zarbasini yo‘naltira olishini ta’kidlamoqda. Tizim kattaroq obyektlarni nishonga olmaslik uchun maxsus xavfsizlik mexanizmlaridan ham foydalanadi.
Qurilmani elektr tarmog‘idan tashqari portativ powerbank orqali ham ishlatish mumkin. Kompaniya ma’lumotiga ko‘ra, 20 000 mA·soat sig‘imli, tezkor quvvatlashni qo‘llab-quvvatlaydigan powerbank qurilmani taxminan 4–5 soat davomida ishlata oladi.
Qurilma oddiy chivin haydagichlardan ancha qimmat. Uning turli versiyalari kraudfanding bosqichida taxminan 600–650 dollar atrofidagi narxda taklif qilingan. Keyingi savdo narxi esa model va komplektatsiyaga qarab farq qilishi mumkin.
Qurilmaning asosiy afzalligi — kimyoviy vositalardan foydalanmasligidir. Shu sababli ishlab chiqaruvchi uni uy, ayvon va bog‘larda chivinlarga qarshi muqobil vosita sifatida taqdim etmoqda.
Ta’kidlash joiz, texnologiya hali nisbatan yangi bo‘lib, uning real sharoitdagi samaradorligi va uzoq muddatli foydalanish tajribasi bo‘yicha mustaqil ma’lumotlar cheklangan.
…