Xitoyliklar chivinlarga qarshi “havo mudofaasi” yaratdi

·31·Dunyo
Xitoyliklar chivinlarga qarshi “havo mudofaasi” yaratdi
Qisqacha

Xitoyning Changchjou shahridagi Photon Matrix Lab startapi chivinlarni havoda aniqlab, lazer yordamida yo'q qiluvchi “Photon Matrix” qurilmasini yaratdi. Tizim lidar, millimetrli radar va sun'iy intellekt asosidagi tasvirni aniqlash texnologiyalaridan foydalanib, 2–20 millimetr o'lchamdagi hasharotlarni 6 metrgacha bo'lgan masofada 95 foizdan yuqori aniqlik bilan aniqlaydi.

Xitoyning Changchjou shahridagi Photon Matrix Lab startapi chivinlarni havoning o‘zida aniqlab, lazer yordamida yo‘q qilishga mo‘ljallangan qurilma yaratdi. “Photon Matrix” deb nomlangan tizim lidar, millimetrli radar va sun’iy intellekt asosidagi tasvirni aniqlash texnologiyalaridan foydalanadi.

Qurilma uchayotgan hasharotlarni taxminan 2–20 millimetr o‘lchamda aniqlay oladi. Tizim chivinning harakatini kuzatib, mos keladigan nishon aniqlangach, lazer nuri bilan unga zarba beradi. Ishlab chiqaruvchi ma’lumotlariga ko‘ra, qurilma 6 metrgacha bo‘lgan masofada hasharotlarni aniqlash imkoniyatiga ega va aniqlik darajasi 95 foizdan yuqori.

Ishlab chiqaruvchilar qurilma bir necha millisekund ichida nishonni aniqlab, lazer zarbasini yo‘naltira olishini ta’kidlamoqda. Tizim kattaroq obyektlarni nishonga olmaslik uchun maxsus xavfsizlik mexanizmlaridan ham foydalanadi.

Qurilmani elektr tarmog‘idan tashqari portativ powerbank orqali ham ishlatish mumkin. Kompaniya ma’lumotiga ko‘ra, 20 000 mA·soat sig‘imli, tezkor quvvatlashni qo‘llab-quvvatlaydigan powerbank qurilmani taxminan 4–5 soat davomida ishlata oladi.

Devorga o‘rnatilgan "Photon Matrix" lazerli xavfsizlik qurilmasi.

Qurilma oddiy chivin haydagichlardan ancha qimmat. Uning turli versiyalari kraudfanding bosqichida taxminan 600–650 dollar atrofidagi narxda taklif qilingan. Keyingi savdo narxi esa model va komplektatsiyaga qarab farq qilishi mumkin.

Qurilmaning asosiy afzalligi — kimyoviy vositalardan foydalanmasligidir. Shu sababli ishlab chiqaruvchi uni uy, ayvon va bog‘larda chivinlarga qarshi muqobil vosita sifatida taqdim etmoqda.

Ta’kidlash joiz, texnologiya hali nisbatan yangi bo‘lib, uning real sharoitdagi samaradorligi va uzoq muddatli foydalanish tajribasi bo‘yicha mustaqil ma’lumotlar cheklangan.

Tripodga o‘rnatilgan ko‘chma lazerli printer ko‘k nur taratmoqda.
ChangzhouXitoyPhoton MatrixPhoton Matrix Lab
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zelenskiyning Trampga 4 ta iltimosi: Kiyev AQSHdan nimalarni so‘ramoqda?Zelenskiyning Trampga 4 ta iltimosi: Kiyev AQSHdan nimalarni so‘ramoqda?Bugun, 14:37Astronomlar g‘ayrioddiy yangi kosmik obyektni aniqladiAstronomlar g‘ayrioddiy yangi kosmik obyektni aniqladiBugun, 14:33AQSHda 16 yil ichida ilk bor bir kunda 3 kishi qatl etiladiAQSHda 16 yil ichida ilk bor bir kunda 3 kishi qatl etiladiBugun, 14:22Dog‘istonlik yigitning ayiq bilan «kurashi» internetni larzaga keltirdi (video)Dog‘istonlik yigitning ayiq bilan «kurashi» internetni larzaga keltirdi (video)Bugun, 14:17Sobiq sevgilisi ayol tanasiga o‘z ismini 250 marta tatuirovka qildirganSobiq sevgilisi ayol tanasiga o‘z ismini 250 marta tatuirovka qildirganBugun, 12:22Kecha Yevropada XXI asrning ilk to‘liq Quyosh tutilishi kuzatildiKecha Yevropada XXI asrning ilk to‘liq Quyosh tutilishi kuzatildiBugun, 11:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi