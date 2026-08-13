Zelenskiyning Trampga 4 ta iltimosi: Kiyev AQSHdan nimalarni so‘ramoqda?

·56·Dunyo
Zelenskiyning Trampga 4 ta iltimosi: Kiyev AQSHdan nimalarni so‘ramoqda?
Qisqacha

Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiy mojaroni hal qilish bo'yicha takliflarini Amerika tomoniga yetkazganini ma'lum qildi. Siyosiy strateg Pavel Dubravskiyning taxminicha, Kiyev AQSHdan yangi moliyaviy yordam paketi, Patriot tizimlari uchun o'q-dorilar, tezkor razvedka ma'lumotlari hamda Starlink orqali Rossiya hududiga uzoq masofali zarbalar berish bo'yicha yordam kutmoqda. Bu masalalar bo'yicha Ilon Mask bilan muzokaralar o'tkazish ham takliflar qatoriga kiradi.

Ukraina atrofidagi harbiy nizo zonasida vaziyat keskinligicha qolmoqda. Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi va harbiy tahlilchilar front chizig‘ining bir nechta yo‘nalishlarida faol harakatlar davom etayotganini hamda bir qator strategik nuqtalar nazoratga olinganini ma’lum qildi.

«Xavfsizlik zonasi kengaymoqda»: Xarkov va Zaporojedagi vaziyat

Rossiya Mudofaa vazirligining xabar berishicha, «Shimol» kuchlar guruhi tomonidan Xarkov viloyatidagi Vodyanoye qishlog‘i zabt etildi. Bu esa Belgorod viloyati chegarasi bo‘ylab xavfsizlik zonasini yanada kengaytirish imkonini bergan. Shuningdek, bir kun oldin Zaporoje viloyatidagi Novoye Pole hamda Xarkovdagi Sherbakovka aholi punktlari nazoratga olingani aytilgan edi.

Harbiy tahlilchi Yuriy Podolyakaning ta’kidlashicha, Orexovoning janubi-sharqidagi muvaffaqiyatlar Ukraina Qurolli Kuchlari (UQK) qo‘mondonligini zaxiralarni shoshilinch qayta joylashtirishga majbur qilgan:

  • Stepnogorsk va Primorskoye: Hujum harakatlari davom etmoqda. Bo‘linmalar Plavni hududidan raqibni surib chiqarib, Primorskoyening janubiy qismida mustahkamlanmoqda.

  • Mezjevaya va Dobropole: Mezjevaya janubidagi temir yo‘l liniyasi bo‘ylab oldinga siljish kuzatilmoqda. Dobropole va Zolotoy Kolodes yaqinida esa og‘ir janglar bormoqda.

  • Alekseyevo-Drujkovka: Rossiya kuchlari sharq va janubi-g‘arbdan o‘z ta’sirini kengaytirmoqda. Tahlilchining fikricha, bu ushbu hududdagi mudofaa uchun o‘rta muddatli istiqbolda juda og‘ir oqibatlarga olib kelishi mumkin.

Odessa portiga va Brovaridagi logistika markaziga zarbalar

Harbiy harakatlar nafaqat front chizig‘ida, balki infratuzilma obyektlarida ham davom etmoqda.

  1. Odessa porti: RF Mudofaa vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, Odessa portidagi UQK bo‘linmalariga yoqilg‘i yetkazib berish uchun foydalanilgan yoqilg‘i-moylash materiallari omboriga yuqori aniqlikdagi qurollar va dronlar orqali zarba berilgan.

  2. Brovaridagi ombor: Kiyev viloyatining Brovari shahridagi yirik logistika ombori zarar ko‘rgan. Strana.ua nashrining xabar berishicha, ushbu obyekt Yevropadan Ukrainaning ATB, Auchan, Silpo, Metro va Novus kabi yirik chakana savdo tarmoqlariga mahsulot yetkazib berish bilan shug‘ullangan.

  3. Yer osti tunnellarining yo‘q qilinishi: Novoye Poleda «Vostok» guruhi tomonidan UQKga tegishli yer osti yo‘llari («mol va tulki teshiklari») minalashtirish xavfi tufayli portlatish yo‘li bilan yo‘q qilinmoqda.

Zelenskiy va Tramp: Kiyev Vashingtonga qanday takliflar bildirgan bo‘lishi mumkin?

Parallel ravishda siyosiy maydonda ham muhokamalar kechmoqda. Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiy mojaroni hal qilish bo‘yicha o‘z takliflarini Amerika tomoniga yetkazganini ma’lum qildi.

Siyosiy strateg Pavel Dubravskiyning taxminicha, Kiyev ASHQdan quyidagi 4 ta muhim masalani kutayotgan bo‘lishi mumkin:

  • Amerika investitsiyalari: Yangi moliyaviy yordam paketi (garchi ASHQ Kongressi tomonidan tasdiqlanishi so‘roq ostida bo‘lsa-da);

  • Patriot tizimlari uchun o‘q-dorilar: Havo hujumidan himoya tizimlarini ta’minlash;

  • Razvedka ma’lumotlari: Razvedka ma’lumotlarini muntazam va tezkor uzatish;

  • Starlink va uzoq masofali zarbalar: Ma’lumotlardan Rossiya hududiga chuqur zarbalar berishda foydalanish bo‘yicha Ilon Mask bilan muzokaralar o‘tkazish.

Ekspertning fikricha, Donald Tramp hozirgi vaziyatni boshi berk ko‘chaga kirib qolgan holat sifatida ko‘rmoqda va shu sababli tomonlarning takliflarini eshitishga tayyor.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Volodymyr ZelenskyyDonald TrumpUkrainaAQSHXarkov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyliklar chivinlarga qarshi “havo mudofaasi” yaratdiXitoyliklar chivinlarga qarshi “havo mudofaasi” yaratdiBugun, 15:18Astronomlar g‘ayrioddiy yangi kosmik obyektni aniqladiAstronomlar g‘ayrioddiy yangi kosmik obyektni aniqladiBugun, 14:33AQSHda 16 yil ichida ilk bor bir kunda 3 kishi qatl etiladiAQSHda 16 yil ichida ilk bor bir kunda 3 kishi qatl etiladiBugun, 14:22Dog‘istonlik yigitning ayiq bilan «kurashi» internetni larzaga keltirdi (video)Dog‘istonlik yigitning ayiq bilan «kurashi» internetni larzaga keltirdi (video)Bugun, 14:17Sobiq sevgilisi ayol tanasiga o‘z ismini 250 marta tatuirovka qildirganSobiq sevgilisi ayol tanasiga o‘z ismini 250 marta tatuirovka qildirganBugun, 12:22Kecha Yevropada XXI asrning ilk to‘liq Quyosh tutilishi kuzatildiKecha Yevropada XXI asrning ilk to‘liq Quyosh tutilishi kuzatildiBugun, 11:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi