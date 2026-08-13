Zelenskiyning Trampga 4 ta iltimosi: Kiyev AQSHdan nimalarni so‘ramoqda?
Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiy mojaroni hal qilish bo'yicha takliflarini Amerika tomoniga yetkazganini ma'lum qildi. Siyosiy strateg Pavel Dubravskiyning taxminicha, Kiyev AQSHdan yangi moliyaviy yordam paketi, Patriot tizimlari uchun o'q-dorilar, tezkor razvedka ma'lumotlari hamda Starlink orqali Rossiya hududiga uzoq masofali zarbalar berish bo'yicha yordam kutmoqda. Bu masalalar bo'yicha Ilon Mask bilan muzokaralar o'tkazish ham takliflar qatoriga kiradi.
Ukraina atrofidagi harbiy nizo zonasida vaziyat keskinligicha qolmoqda. Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi va harbiy tahlilchilar front chizig‘ining bir nechta yo‘nalishlarida faol harakatlar davom etayotganini hamda bir qator strategik nuqtalar nazoratga olinganini ma’lum qildi.
«Xavfsizlik zonasi kengaymoqda»: Xarkov va Zaporojedagi vaziyat
Rossiya Mudofaa vazirligining xabar berishicha, «Shimol» kuchlar guruhi tomonidan Xarkov viloyatidagi Vodyanoye qishlog‘i zabt etildi. Bu esa Belgorod viloyati chegarasi bo‘ylab xavfsizlik zonasini yanada kengaytirish imkonini bergan. Shuningdek, bir kun oldin Zaporoje viloyatidagi Novoye Pole hamda Xarkovdagi Sherbakovka aholi punktlari nazoratga olingani aytilgan edi.
Harbiy tahlilchi Yuriy Podolyakaning ta’kidlashicha, Orexovoning janubi-sharqidagi muvaffaqiyatlar Ukraina Qurolli Kuchlari (UQK) qo‘mondonligini zaxiralarni shoshilinch qayta joylashtirishga majbur qilgan:
Stepnogorsk va Primorskoye: Hujum harakatlari davom etmoqda. Bo‘linmalar Plavni hududidan raqibni surib chiqarib, Primorskoyening janubiy qismida mustahkamlanmoqda.
Mezjevaya va Dobropole: Mezjevaya janubidagi temir yo‘l liniyasi bo‘ylab oldinga siljish kuzatilmoqda. Dobropole va Zolotoy Kolodes yaqinida esa og‘ir janglar bormoqda.
Alekseyevo-Drujkovka: Rossiya kuchlari sharq va janubi-g‘arbdan o‘z ta’sirini kengaytirmoqda. Tahlilchining fikricha, bu ushbu hududdagi mudofaa uchun o‘rta muddatli istiqbolda juda og‘ir oqibatlarga olib kelishi mumkin.
Odessa portiga va Brovaridagi logistika markaziga zarbalar
Harbiy harakatlar nafaqat front chizig‘ida, balki infratuzilma obyektlarida ham davom etmoqda.
Odessa porti: RF Mudofaa vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, Odessa portidagi UQK bo‘linmalariga yoqilg‘i yetkazib berish uchun foydalanilgan yoqilg‘i-moylash materiallari omboriga yuqori aniqlikdagi qurollar va dronlar orqali zarba berilgan.
Brovaridagi ombor: Kiyev viloyatining Brovari shahridagi yirik logistika ombori zarar ko‘rgan. Strana.ua nashrining xabar berishicha, ushbu obyekt Yevropadan Ukrainaning ATB, Auchan, Silpo, Metro va Novus kabi yirik chakana savdo tarmoqlariga mahsulot yetkazib berish bilan shug‘ullangan.
Yer osti tunnellarining yo‘q qilinishi: Novoye Poleda «Vostok» guruhi tomonidan UQKga tegishli yer osti yo‘llari («mol va tulki teshiklari») minalashtirish xavfi tufayli portlatish yo‘li bilan yo‘q qilinmoqda.
Zelenskiy va Tramp: Kiyev Vashingtonga qanday takliflar bildirgan bo‘lishi mumkin?
Parallel ravishda siyosiy maydonda ham muhokamalar kechmoqda. Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiy mojaroni hal qilish bo‘yicha o‘z takliflarini Amerika tomoniga yetkazganini ma’lum qildi.
Siyosiy strateg Pavel Dubravskiyning taxminicha, Kiyev ASHQdan quyidagi 4 ta muhim masalani kutayotgan bo‘lishi mumkin:
Amerika investitsiyalari: Yangi moliyaviy yordam paketi (garchi ASHQ Kongressi tomonidan tasdiqlanishi so‘roq ostida bo‘lsa-da);
Patriot tizimlari uchun o‘q-dorilar: Havo hujumidan himoya tizimlarini ta’minlash;
Razvedka ma’lumotlari: Razvedka ma’lumotlarini muntazam va tezkor uzatish;
Starlink va uzoq masofali zarbalar: Ma’lumotlardan Rossiya hududiga chuqur zarbalar berishda foydalanish bo‘yicha Ilon Mask bilan muzokaralar o‘tkazish.
Ekspertning fikricha, Donald Tramp hozirgi vaziyatni boshi berk ko‘chaga kirib qolgan holat sifatida ko‘rmoqda va shu sababli tomonlarning takliflarini eshitishga tayyor.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…