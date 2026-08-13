Kventin Fortun Denni Uelbekning Chelfiga oʻtganidan afsusda
Kventin Fortun Manchester Yunayted yozda Denni Uelbekni jamoaga qaytarmaganidan afsusda ekanini bildirdi. Tajribali hujumchi Braytondan Chelfiga o'tdi va bu transferni Xabi Alonso amalga oshirdi. Fortun Alonso transfer bozorida aqlli ish tutganini, Denni Uelbek va Jordan Xenderson kabi futbolchilar yosh jamoaga tajriba hamda yetakchilik olib kirishini ta'kidladi.
Angliyaning Manchester Yunayted klubi sobiq himoyachisi Kventin Fortun yozgi transferlar davrida jamoa Denni Uelbekni oʻz safiga qaytarmaganidan afsusda ekanini bildirdi. Tajribali hujumchi kutilmaganda Brayton klubidan Chelfiga koʻchib oʻtgan edi. Metro nashri xabar qilishicha, ushbu transfer futbol olamida turli muhokamalarga sabab boʻldi va Fortun londonliklarning bu ishini yuqori baholagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, Denni Uelbek Manchester Yunayted akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. U Brayton safida oʻtkazgan muvaffaqiyatli mavsumlardan soʻng faoliyatida yangi sahifa ochishga qaror qildi va London klubi bilan shartnoma imzoladi. Biroq Kventin Fortunning fikricha, uning sobiq jamoasi ingliz hujumchisini qoʻldan boy berib, transfer bozorida muhim imkoniyatni qoʻldan uchirgan.
Manchester Yunayted rahbariyati yozda hujum chizigʻini kuchaytirish uchun bu variantni rad etgan boʻlsa-da, Chelfi bosh murabbiyi Xabi Alonso keskin va oʻylangan qadam tashladi. Ispaniyalik mutaxassis yangi Angliya Premyer-ligasi mavsumi oldidan yosh tarkibga tajribali hujumchini jalb etishga qaror qildi. Fortunning taʼkidlashicha, Chelfi bosh murabbiyi oʻz harakatlari bilan transfer bozorida juda aqlli ish tutgan.
Liderlik yetishmovchiligi va transferlar siyosatiXabi Alonso Chelfi boshqaruvini qoʻlga olgach, jamoada gʻoliblik mentalitetini shakllantirishni bosh maqsad qilib qoʻydi. Sobiq Premyer-liga gʻolibi Kventin Fortunning fikricha, ispaniyalik mutaxassis jamoa kiyinish xonasida yetakchilik xislatlari va tajriba yetishmayotganini toʻgʻri payqagan. Shu boisdan ham klub yozda nafaqat Denni Uelbekni, balki tajribali yarim himoyachi Jordan Xendersonni ham oʻz safiga qoʻshib oldi.
Fortunning soʻzlariga koʻra, bu kabi futbolchilar yosh jamoaga namuna boʻla oladi va maydonda ham, uning tashqarisida ham kerakli muhitni yaratadi. Alonso Madridning Real klubida toʻplagan boy tajribasiga tayanib, Chelfida ham shunga oʻxshash muvaffaqiyatli tizim qurishga harakat qilmoqda. Denni Uelbek va Jordan Xenderson kabi futbolchilarning kelishi esa aynan shu muammoni tez fursatda hal qilishi kutilmoqda.
"Xabi Alonso yozda Chelfi uchun juda yaxshi transferlarni amalga oshirdi, biroq Denni Uelbekning Manchester Yunaytedga qaytganini koʻrishni istar edim", — deya Fortunning soʻzlarini keltiradi Metro nashri. Sobiq himoyachi Uelbek va Xenderson nafaqat yuqori saviyadagi oʻyinchilar, balki chinakam professional ekanini, ularning xarakteri jamoaga faqat foyda keltirishini alohida taʼkidladi.
…