Kventin Fortun Denni Uelbekning Chelfiga oʻtganidan afsusda

·38·Sport
Kventin Fortun Denni Uelbekning Chelfiga oʻtganidan afsusda
Qisqacha

Kventin Fortun Manchester Yunayted yozda Denni Uelbekni jamoaga qaytarmaganidan afsusda ekanini bildirdi. Tajribali hujumchi Braytondan Chelfiga o'tdi va bu transferni Xabi Alonso amalga oshirdi. Fortun Alonso transfer bozorida aqlli ish tutganini, Denni Uelbek va Jordan Xenderson kabi futbolchilar yosh jamoaga tajriba hamda yetakchilik olib kirishini ta'kidladi.

Angliyaning Manchester Yunayted klubi sobiq himoyachisi Kventin Fortun yozgi transferlar davrida jamoa Denni Uelbekni oʻz safiga qaytarmaganidan afsusda ekanini bildirdi. Tajribali hujumchi kutilmaganda Brayton klubidan Chelfiga koʻchib oʻtgan edi. Metro nashri xabar qilishicha, ushbu transfer futbol olamida turli muhokamalarga sabab boʻldi va Fortun londonliklarning bu ishini yuqori baholagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, Denni Uelbek Manchester Yunayted akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. U Brayton safida oʻtkazgan muvaffaqiyatli mavsumlardan soʻng faoliyatida yangi sahifa ochishga qaror qildi va London klubi bilan shartnoma imzoladi. Biroq Kventin Fortunning fikricha, uning sobiq jamoasi ingliz hujumchisini qoʻldan boy berib, transfer bozorida muhim imkoniyatni qoʻldan uchirgan.

Manchester Yunayted rahbariyati yozda hujum chizigʻini kuchaytirish uchun bu variantni rad etgan boʻlsa-da, Chelfi bosh murabbiyi Xabi Alonso keskin va oʻylangan qadam tashladi. Ispaniyalik mutaxassis yangi Angliya Premyer-ligasi mavsumi oldidan yosh tarkibga tajribali hujumchini jalb etishga qaror qildi. Fortunning taʼkidlashicha, Chelfi bosh murabbiyi oʻz harakatlari bilan transfer bozorida juda aqlli ish tutgan.

Liderlik yetishmovchiligi va transferlar siyosati

Xabi Alonso Chelfi boshqaruvini qoʻlga olgach, jamoada gʻoliblik mentalitetini shakllantirishni bosh maqsad qilib qoʻydi. Sobiq Premyer-liga gʻolibi Kventin Fortunning fikricha, ispaniyalik mutaxassis jamoa kiyinish xonasida yetakchilik xislatlari va tajriba yetishmayotganini toʻgʻri payqagan. Shu boisdan ham klub yozda nafaqat Denni Uelbekni, balki tajribali yarim himoyachi Jordan Xendersonni ham oʻz safiga qoʻshib oldi.

Fortunning soʻzlariga koʻra, bu kabi futbolchilar yosh jamoaga namuna boʻla oladi va maydonda ham, uning tashqarisida ham kerakli muhitni yaratadi. Alonso Madridning Real klubida toʻplagan boy tajribasiga tayanib, Chelfida ham shunga oʻxshash muvaffaqiyatli tizim qurishga harakat qilmoqda. Denni Uelbek va Jordan Xenderson kabi futbolchilarning kelishi esa aynan shu muammoni tez fursatda hal qilishi kutilmoqda.

"Xabi Alonso yozda Chelfi uchun juda yaxshi transferlarni amalga oshirdi, biroq Denni Uelbekning Manchester Yunaytedga qaytganini koʻrishni istar edim", — deya Fortunning soʻzlarini keltiradi Metro nashri. Sobiq himoyachi Uelbek va Xenderson nafaqat yuqori saviyadagi oʻyinchilar, balki chinakam professional ekanini, ularning xarakteri jamoaga faqat foyda keltirishini alohida taʼkidladi.

Manchester YunaytedChelfiDenni UelbekXabi AlonsoPremyer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Niko Gonsales Turiniga qaytdi: Atletiko Madrid va Yuventus muzokaralariNiko Gonsales Turiniga qaytdi: Atletiko Madrid va Yuventus muzokaralariBugun, 15:58Mikel Arteta Bruno Gimaraesning maydonga tushishga boʻlgan ishtiyoqini yuqori baholadiMikel Arteta Bruno Gimaraesning maydonga tushishga boʻlgan ishtiyoqini yuqori baholadiBugun, 15:52Sesk Fabregas Mikel Arteta va Arsenal rahbariyatini yuqori baholadiSesk Fabregas Mikel Arteta va Arsenal rahbariyatini yuqori baholadiBugun, 15:16Bredli Barkolaning kelajagi: Nosir Al-Xelayfi nima dedi?Bredli Barkolaning kelajagi: Nosir Al-Xelayfi nima dedi?Bugun, 14:59Kuinton Fortun Chelsiga Andre Onanani sotib olishni maslahat berdiKuinton Fortun Chelsiga Andre Onanani sotib olishni maslahat berdiBugun, 14:38Erling Xolandni toʻxtatish yoʻli bormi?Erling Xolandni toʻxtatish yoʻli bormi?Bugun, 14:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha