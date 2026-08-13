Kuinton Fortun Chelsiga Andre Onanani sotib olishni maslahat berdi
Manchester Yunayted sobiq yarim himoyachisi Kuinton Fortun Chelsiga Manchester Yunayted darvozaboni Andre Onanani sotib olishni tavsiya qildi. Fortun Onananing o'yinni orqa chiziqdan boshlash va 50-60 yard masofaga aniq uzatmalar berish qobiliyatini yuqori baholadi. Andre Onana hozir Turkiyaning Trabzonspor klubida ijara asosida to'p surmoqda va uning Manchester Yunayted bilan shartnomasi 2028-yilning iyunigacha mo'ljallangan.
Manchester Yunayted sobiq yarim himoyachisi Kuinton Fortun Londonning Chelsi klubiga Manchester Yunayted darvozaboni Andre Onanani oʻz safiga qoʻshib olishni tavsiya qildi. Premier Bet nashriga bergan intervyusida sobiq futbolchi Kamerun terma jamoasi posboni Stamford Bridj jamoasi uchun ajoyib qadam boʻlishi mumkinligini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Yozgi transferlar davrida yangi bosh murabbiy Xabi Alonso qoʻl ostida London klubi 300 million funt sterlingdan ortiq mablagʻ sarflab, oʻndan ortiq yangi futbolchilarni xarid qildi. Biroq Filip Yorgensen ketganidan keyin Chelsi hali ham yangi darvozabon izlamoqda va Robert Sanches jamoaning asosiy posboni boʻlib qolmoqda.
Hozirgi vaqtda Andre Onana Turkiyaning Trabzonspor klubida ijara asosida toʻp surmoqda. Uning Manchester Yunayted bilan amaldagi shartnomasi 2028-yilning iyunigacha moʻljallangan boʻlib, turk klubida uni sotib olish huquqi koʻzda tutilmagan.
Darvozabondan boshlanadigan hujumlarKuinton Fortunning fikricha, Andre Onana oʻyinni orqa chiziqdan boshlash qobiliyati boʻyicha APLdagi yetakchi darvozabonalardan biri hisoblanadi. Uning uzatmalari jamoaga raqib chiziqlarini yorib oʻtishda va hujumlarni tez boshlashda katta yordam beradi.
"Andre Onana Chelsi, Nyukasl Yunayted yoki Aston Villa uchun ajoyib qoʻshimcha boʻla olardi", — dedi Fortun. Uning soʻzlariga koʻra, Onana 50-60 yard masofaga toʻgʻridan-toʻgʻri hujumchiga yoki yarim himoyachiga aniq toʻp uzatishda mohir va bu zamonaviy murabbiylar uchun juda muhim sifatdir.
Tajribali futbolchilarning kelishiDarvozabonlar masalasidan tashqari, Fortun Chelsi tomonidan yozda amalga oshirilgan boshqa transferlarni ham baholadi. Xabi Alonso jamoaga Denni Uelbek va Jordan Xendersonsiz tajribali yetakchilarni olib kelganini olqishladi.
Sobiq yarim himoyachi Alonso kiyinish xonasiga oʻziga xos xarakter va yetakchilik fazilatlariga ega boʻlgan futbolchilar kerak boʻlganini, bu esa yosh jamoa uchun Real Madrid tajribasiga ega murabbiy qoʻl ostida muhim ahamiyat kasb etishini qoʻshimcha qildi.
…