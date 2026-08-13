Kuinton Fortun Chelsiga Andre Onanani sotib olishni maslahat berdi

·34·Sport
Kuinton Fortun Chelsiga Andre Onanani sotib olishni maslahat berdi
Qisqacha

Manchester Yunayted sobiq yarim himoyachisi Kuinton Fortun Chelsiga Manchester Yunayted darvozaboni Andre Onanani sotib olishni tavsiya qildi. Fortun Onananing o'yinni orqa chiziqdan boshlash va 50-60 yard masofaga aniq uzatmalar berish qobiliyatini yuqori baholadi. Andre Onana hozir Turkiyaning Trabzonspor klubida ijara asosida to'p surmoqda va uning Manchester Yunayted bilan shartnomasi 2028-yilning iyunigacha mo'ljallangan.

Manchester Yunayted sobiq yarim himoyachisi Kuinton Fortun Londonning Chelsi klubiga Manchester Yunayted darvozaboni Andre Onanani oʻz safiga qoʻshib olishni tavsiya qildi. Premier Bet nashriga bergan intervyusida sobiq futbolchi Kamerun terma jamoasi posboni Stamford Bridj jamoasi uchun ajoyib qadam boʻlishi mumkinligini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Yozgi transferlar davrida yangi bosh murabbiy Xabi Alonso qoʻl ostida London klubi 300 million funt sterlingdan ortiq mablagʻ sarflab, oʻndan ortiq yangi futbolchilarni xarid qildi. Biroq Filip Yorgensen ketganidan keyin Chelsi hali ham yangi darvozabon izlamoqda va Robert Sanches jamoaning asosiy posboni boʻlib qolmoqda.

Hozirgi vaqtda Andre Onana Turkiyaning Trabzonspor klubida ijara asosida toʻp surmoqda. Uning Manchester Yunayted bilan amaldagi shartnomasi 2028-yilning iyunigacha moʻljallangan boʻlib, turk klubida uni sotib olish huquqi koʻzda tutilmagan.

Darvozabondan boshlanadigan hujumlar

Kuinton Fortunning fikricha, Andre Onana oʻyinni orqa chiziqdan boshlash qobiliyati boʻyicha APLdagi yetakchi darvozabonalardan biri hisoblanadi. Uning uzatmalari jamoaga raqib chiziqlarini yorib oʻtishda va hujumlarni tez boshlashda katta yordam beradi.

"Andre Onana Chelsi, Nyukasl Yunayted yoki Aston Villa uchun ajoyib qoʻshimcha boʻla olardi", — dedi Fortun. Uning soʻzlariga koʻra, Onana 50-60 yard masofaga toʻgʻridan-toʻgʻri hujumchiga yoki yarim himoyachiga aniq toʻp uzatishda mohir va bu zamonaviy murabbiylar uchun juda muhim sifatdir.

Tajribali futbolchilarning kelishi

Darvozabonlar masalasidan tashqari, Fortun Chelsi tomonidan yozda amalga oshirilgan boshqa transferlarni ham baholadi. Xabi Alonso jamoaga Denni Uelbek va Jordan Xendersonsiz tajribali yetakchilarni olib kelganini olqishladi.

Sobiq yarim himoyachi Alonso kiyinish xonasiga oʻziga xos xarakter va yetakchilik fazilatlariga ega boʻlgan futbolchilar kerak boʻlganini, bu esa yosh jamoa uchun Real Madrid tajribasiga ega murabbiy qoʻl ostida muhim ahamiyat kasb etishini qoʻshimcha qildi.

ChelsiManchester YunaytedAndre OnanaXabi AlonsoAPL
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Niko Gonsales Turiniga qaytdi: Atletiko Madrid va Yuventus muzokaralariNiko Gonsales Turiniga qaytdi: Atletiko Madrid va Yuventus muzokaralariBugun, 15:58Mikel Arteta Bruno Gimaraesning maydonga tushishga boʻlgan ishtiyoqini yuqori baholadiMikel Arteta Bruno Gimaraesning maydonga tushishga boʻlgan ishtiyoqini yuqori baholadiBugun, 15:52Sesk Fabregas Mikel Arteta va Arsenal rahbariyatini yuqori baholadiSesk Fabregas Mikel Arteta va Arsenal rahbariyatini yuqori baholadiBugun, 15:16Bredli Barkolaning kelajagi: Nosir Al-Xelayfi nima dedi?Bredli Barkolaning kelajagi: Nosir Al-Xelayfi nima dedi?Bugun, 14:59Kventin Fortun Denni Uelbekning Chelfiga oʻtganidan afsusdaKventin Fortun Denni Uelbekning Chelfiga oʻtganidan afsusdaBugun, 14:51Erling Xolandni toʻxtatish yoʻli bormi?Erling Xolandni toʻxtatish yoʻli bormi?Bugun, 14:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha