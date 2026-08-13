Elon Musk Grok 4.6 sunʼiy intellekt modelini taqdim etdi

·28·Texno
Elon Musk Grok 4.6 sunʼiy intellekt modelini taqdim etdi
Qisqacha

SpaceX kompaniyasi Elon Musk taqdimotida Grok 4.6 sun'iy intellekt modelini rasman namoyish etdi. Gavin Baker va Artificial Analysis ma'lumotlariga ko'ra, model Fable 5 Max bilan deyarli bir xil unumdorlikni ko'rsatib, taxminan 85 foizga arzonroq, uning indeksi 61 ballni tashkil etadi. Grok 4.6 uchun 1 million kirish va chiqish tokenlari narxi mos ravishda 2 va 6 dollar bo'lib, bitta vazifani bajarish qiymati 0,84 dollarga teng.

SpaceX kompaniyasi oʻzining eng yangi sunʼiy intellekt modeli — Grok 4.6 versiyasini rasman namoyish etdi. Taʼsischi Elon Musk yangi tizim intellekt, ishlash tezligi va narx koʻrsatkichlari boʻyicha bozorda mutlaq yetakchiga aylanganini taʼkidlab, uni «obʼektiv ravishda birinchi raqamli» deb atadi. Mazkur reliz sunʼiy intellekt bozoridagi raqobatni yanada kuchaytirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taniqli investor Gavin Baker oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida Grok 4.6 modeli Fable 5 Max bilan deyarli bir xil unumdorlikni koʻrsatishini, biroq sezilarli darajada — taxminan 85 foizga arzonroqqa tushishini yozgan. Xususan, kirish tokenlari narxi 80 foizga, chiqish tokenlari esa 88 foizga arzonlashgan.

Narx siyosati va mustaqil tahlil

Artificial Analysis mustaqil tahliliy kompaniyasi ham yangi modeldagi keskin oʻsishni tasdiqladi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, SpaceXAI tomonidan ishlab chiqilgan Grok 4.6 sunʼiy intellekt indeksi boʻyicha 61 ball toʻplab, GPT-5.6 Sol darajasiga yaqinlashgan hamda arzonroq narxda yuqori samaradorlikni namoyish etgan.

Yangi neyrotarmoqning narxi 1 million kirish va chiqish tokenlari uchun mos ravishda 2 va 6 dollarni tashkil etadi. Taqqoslash uchun, Claude Opus 5 modelida bu koʻrsatkich 5 va 25 dollarni, GPT-5.6 Solʼda esa 5 va 30 dollarni tashkil qiladi. Bunda bitta vazifani bajarish qiymati atigi 0,84 dollarga teng.

Evolyutsiya va kelajakdagi rejalar

xAI kompaniyasining ilk chatbot tarixi 2023 yilning noyabridan boshlangan boʻlib, u ChatGPTʼga toʻgʻridan-toʻgʻri raqobatchi sifatida yaratilgan edi. Oʻshanda model X platformasining real vaqt rezidident maʼlumotlaridan foydalanishi va ochiqroq javoblari bilan ajralib turgandi. Oʻtgan davr mobaynida tizim jiddiy rivojlanish bosqichini bosib oʻtdi.

Eslatib oʻtamiz, 2025 yil iyul oyida Grok 4 modeli xAI kompaniyasini ilk bor Artificial Analysis reytingining choʻqqisiga olib chiqqan va OpenAI, Google hamda Anthropic kabi gigantlarni ortda qoldirgan edi. 2026 yilning iyulida esa Mixture of Experts arxitekturasiga asoslangan Grok 4.5 versiyasi taqdim etilib, u dasturlashdan tortib ilmiy nashrlargacha boʻlgan keng koʻlamli vazifalarga oʻrgatilgandi.

Kelgusidagi rejalar haqida gapirar ekan, investor Gavin Baker Grok 4.7 modeli yanada yirikroq boʻlishini va uning oldindan oʻqitilish jarayoniga Cursor hamda SpaceX maʼlumotlari kiritilishini maʼlum qildi. Bu esa sunʼiy intellekt imkoniyatlarini yanada yuqori bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

Elon MuskGrok 4.6SpaceXSunʼiy intellektChatGPT
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Wildberries ilovasi AQShdagi App Store doʻkoniga qaytarildiWildberries ilovasi AQShdagi App Store doʻkoniga qaytarildiBugun, 15:51Turkiyaning ilk AESida elektr energiyasi ishlab chiqarish boshlanadiTurkiyaning ilk AESida elektr energiyasi ishlab chiqarish boshlanadiBugun, 14:22Pyatyorochka oziq-ovqat mahsulotlari yaroqlilik muddatini eslatuvchi servisni ishga tushirdiPyatyorochka oziq-ovqat mahsulotlari yaroqlilik muddatini eslatuvchi servisni ishga tushirdiBugun, 13:57Starlink Vьetnam bozoriga kirdi va buyurtmalarni qabul qila boshladiStarlink Vьetnam bozoriga kirdi va buyurtmalarni qabul qila boshladiBugun, 13:21Xiaomi suvni ham tozalovchi, ham qaynattiruvchi yangi qurilmani taqdim etdiXiaomi suvni ham tozalovchi, ham qaynattiruvchi yangi qurilmani taqdim etdiBugun, 12:54NVIDIA RTX Pro 6000 videokartasi narxi ikki baravarga oshdiNVIDIA RTX Pro 6000 videokartasi narxi ikki baravarga oshdiBugun, 12:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi