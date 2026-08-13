Qarzdorlik evaziga qimmatbaho avtotransport xatlandi
O.S.dan mikromoliya tashkiloti foydasiga 128 million so'm qarzdorlikni undirish uchun unga tegishli avtotransport vositasi xatlandi. Majburiy ijro byurosining Chilonzor tuman bo'limi qarzdorga ijro ishi qo'zg'atilgani haqida ogohlantirish yuborgan. Qarzdor belgilangan muddatda qarzini to'lamagach, avtomobil vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga joylashtirildi.
Majburiy ijro byurosining Chilonzor tuman bo‘limi ish yurituviga fuqarolik ishlari bo‘yicha tumanlararo sudining ijro varaqasiga asosan qarzdor O.S.dan undiruvchi mikromoliya tashkiloti foydasiga 128 million so‘m qarzdorlikni undirish to‘g‘risidagi ijro hujjati kelib tushgan.
Mazkur ijro hujjati bo‘yicha davlat ijrochisi tomonidan O‘zbekiston Respublikasining «Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to‘g‘risida»gi Qonunining 23-moddasiga asosan ijro ishi yurituvini qo‘zg‘atish haqida qaror qabul qilinib, qarzdorga bu haqda tegishli tartibda ogohlantirish yuborilgan.
Ijro harakatlari davomida qarzdorga nisbatan qonun hujjatlarida nazarda tutilgan barcha majburiy ijro choralari qo‘llanilgan. Biroq belgilangan muddatlarda qarzdorlik bartaraf etilmagan.
Shunga qaramasdan, qarzdor tomonidan belgilangan muddatda qarz to‘lanmagan. Natijada davlat ijrochilari tomonidan qonunchilikda nazarda tutilgan majburiy ijro choralari qo‘llanilib, qarzdorga tegishli avtotransport vositasi xatlandi hamda vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga joylashtirildi.
Majburiy ijro byurosi fuqarolarni sud hujjatlari talablarini o‘z vaqtida va ixtiyoriy ravishda bajarishga chaqiradi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…