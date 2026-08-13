Qarzdorlik evaziga qimmatbaho avtotransport xatlandi

·32·Jamiyat
Qarzdorlik evaziga qimmatbaho avtotransport xatlandi
Qisqacha

O.S.dan mikromoliya tashkiloti foydasiga 128 million so'm qarzdorlikni undirish uchun unga tegishli avtotransport vositasi xatlandi. Majburiy ijro byurosining Chilonzor tuman bo'limi qarzdorga ijro ishi qo'zg'atilgani haqida ogohlantirish yuborgan. Qarzdor belgilangan muddatda qarzini to'lamagach, avtomobil vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga joylashtirildi.

Majburiy ijro byurosining Chilonzor tuman bo‘limi ish yurituviga fuqarolik ishlari bo‘yicha tumanlararo sudining ijro varaqasiga asosan qarzdor O.S.dan undiruvchi mikromoliya tashkiloti foydasiga 128 million so‘m qarzdorlikni undirish to‘g‘risidagi ijro hujjati kelib tushgan.

Mazkur ijro hujjati bo‘yicha davlat ijrochisi tomonidan O‘zbekiston Respublikasining «Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to‘g‘risida»gi Qonunining 23-moddasiga asosan ijro ishi yurituvini qo‘zg‘atish haqida qaror qabul qilinib, qarzdorga bu haqda tegishli tartibda ogohlantirish yuborilgan.

Ijro harakatlari davomida qarzdorga nisbatan qonun hujjatlarida nazarda tutilgan barcha majburiy ijro choralari qo‘llanilgan. Biroq belgilangan muddatlarda qarzdorlik bartaraf etilmagan.

Shunga qaramasdan, qarzdor tomonidan belgilangan muddatda qarz to‘lanmagan. Natijada davlat ijrochilari tomonidan qonunchilikda nazarda tutilgan majburiy ijro choralari qo‘llanilib, qarzdorga tegishli avtotransport vositasi xatlandi hamda vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga joylashtirildi.

Majburiy ijro byurosi fuqarolarni sud hujjatlari talablarini o‘z vaqtida va ixtiyoriy ravishda bajarishga chaqiradi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

ChilonzorO'zbekistonTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hayratlanarli hodisa: O‘rdak baliqlarni ovqatlantirmoqda (video)Hayratlanarli hodisa: O‘rdak baliqlarni ovqatlantirmoqda (video)Bugun, 12:34Erkak og‘zini zanjirlab, yordam so‘rab ochlik e’lon qildi (video)Erkak og‘zini zanjirlab, yordam so‘rab ochlik e’lon qildi (video)Bugun, 11:22Kontrabanda: Namangandagi noqonuniy dori ombori atrofida nimalar sodir bo‘ldi?Kontrabanda: Namangandagi noqonuniy dori ombori atrofida nimalar sodir bo‘ldi?Bugun, 10:30Tezkor tadbir: 340 mln so‘mlik quyma oltin va yashirin sex fosh etildi!Tezkor tadbir: 340 mln so‘mlik quyma oltin va yashirin sex fosh etildi!Bugun, 10:26Maktabgacha ta’limda yangi davr: bog‘chalarda qanday o‘zgarishlar kutilmoqda?Maktabgacha ta’limda yangi davr: bog‘chalarda qanday o‘zgarishlar kutilmoqda?Bugun, 10:22Namanganda avtobusda qizga shilqimlik qilgan erkak va uni urgan qiz jarimaga tortildiNamanganda avtobusda qizga shilqimlik qilgan erkak va uni urgan qiz jarimaga tortildiKecha, 22:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi