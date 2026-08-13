Sesk Fabregas Mikel Arteta va Arsenal rahbariyatini yuqori baholadi

·30·Sport
Sesk Fabregas Mikel Arteta va Arsenal rahbariyatini yuqori baholadi
Qisqacha

Sesk Fabregas Arsenal rahbariyatining Mikel Arteta bosh murabbiylik faoliyatining dastlabki og'ir davrlarida sabr-toqat ko'rsatib, strategik rejasidan voz kechmaganini yuqori baholadi. U zamonaviy futbolda ko'plab klublar uchta mag'lubiyatdan keyin murabbiyni iste'foga chiqarishini, Arsenalning esa uzoq muddatli yondashuvni saqlab qolganini ta'kidladi.

Londonning Arsenal klubining sobiq sardori Sesk Fabregas jamoa rahbariyatining bosh murabbiy Mikel Arteta boshlangʻich ogʻir davrlarda koʻrsatgan sabr-toqatini yuqori baholadi. Arsenal va Komo jamoalari oʻrtasidagi oʻrtoqlik uchrashuvidan soʻng sobiq yarim himoyachi zamonaviy futbolda bunday uzoq muddatli strategik yondashuv kamdan-kam uchrashishini alohida taʼkidladi. Ikki jamoa oʻrtasidagi bahs 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlanib, penaltilar seriyasida inglizlar gʻalaba qozongandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, Sesk Fabregas oʻzining murabbiylik faoliyatini boshlagan Italiyaning Komo klubida aynan Arsenal shakllantirgan madaniyat va barqarorlikni namuna qilib olishga harakat qilmoqda. Londonliklar safida 303 ta uchrashuv oʻtkazgan ispaniyalik mutaxassis klub rahbariyati Mikel Artetaning dastlabki qiyin mavsumlarida ham oʻz qarorida qatʼiy turib, strategik rejasidan voz kechmaganini olqishladi. Uning fikricha, bu yondashuv zamonaviy futbol olamida haqiqiy noyob hodisadir.

Arsenal tajribasi va uzoq muddatli rejalar

Uchrashuvdan keyingi suhbatda Sesk Fabregas Arsenal loyihasining boshlanishiga 7-8 yil boʻlganini eslatib oʻtdi. U klub sport direktori Edu va boshqa mutasaddilarga qiyin damlarda ham birdamlikni saqlab qolgani uchun oʻz minnatdorchiligini bildirganini aytdi. Jamoa ketma-ket uch mavsum chempionatni sakkizinchi oʻrinda yakunlagani, shuningdek, Chempionlar ligasiga chiqish imkoniyatini boy berib, beshinchi oʻrinda qolgani qiyin sinov boʻlganiga qaramay, klub oʻz maqsadidan ogʻishmagan edi.

Fabregasning taʼkidlashicha, bugungi kunda koʻplab klublar uchta magʻlubiyatdan keyonoq bosh murabbiyni isteʼfoga chiqarishga odatlangan. Bunday shoshma-shofar qarorlar koʻpincha jamoa oʻyin uslubi va barqarorligiga putur yetkazadi. Sesk aynan shuning uchun ham zamonaviy futboldagi bu xatoni takrorlamasdan, Arsenal bosib oʻtgan yoʻlni oʻrganish muhimligini urgʻuladi.

Komo uchun namuna sifatida

Hozirda Komo jamoasini boshqarayotgan Sesk Fabregas ingliz klubining qadriyatlari va ichki madaniyatini oʻz jamoasiga singdirishga intilmoqda. Garchi Italiya klubining tarixi va imkoniyatlari boshqacha boʻlsa-da, u London jamoasining qiyinchiliklarni yengib oʻtishdagi birdamligini oʻziga xos oʻrnak deb biladi. Mikel Artetaning uzoq yillik mehnati oxir-oqibat oʻz mevasini berib, jamoani Premer-liga yetakchilariga aylantirgani bunga yaqqol misoldir.

Sesk FabregasMikel ArtetaArsenalKomoPremer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bredli Barkolaning kelajagi: Nosir Al-Xelayfi nima dedi?Bredli Barkolaning kelajagi: Nosir Al-Xelayfi nima dedi?Bugun, 14:59Kventin Fortun Denni Uelbekning Chelfiga oʻtganidan afsusdaKventin Fortun Denni Uelbekning Chelfiga oʻtganidan afsusdaBugun, 14:51Kuinton Fortun Chelsiga Andre Onanani sotib olishni maslahat berdiKuinton Fortun Chelsiga Andre Onanani sotib olishni maslahat berdiBugun, 14:38Erling Xolandni toʻxtatish yoʻli bormi?Erling Xolandni toʻxtatish yoʻli bormi?Bugun, 14:19Eliot Anderson nima uchun Manchester Yunayted taklifini rad etganini aytdiEliot Anderson nima uchun Manchester Yunayted taklifini rad etganini aytdiBugun, 13:58Dušan Vlaxovichning Yuventusdagi davri yakunlandi: hujumchi Turkiyaga yoʻl oldiDušan Vlaxovichning Yuventusdagi davri yakunlandi: hujumchi Turkiyaga yoʻl oldiBugun, 13:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha