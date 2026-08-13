Bredli Barkolaning kelajagi: Nosir Al-Xelayfi nima dedi?

·36·Sport
Bredli Barkolaning kelajagi: Nosir Al-Xelayfi nima dedi?
Qisqacha

PSJ prezidenti Nosir Al-Xelayfi Bredli Barkolaning transfer oynasi yopilguncha jamoada qolish-qolmasligi haqidagi savolga aniq javob bermadi. 23 yoshli futbolchiga Liverpul va Arsenal jamoalari jiddiy qiziqish bildirmoqda, biroq Al-Xelayfi klub shoshilinch qarorlar qabul qilmasligini ta'kidladi. Barkolaning PSJ bilan amaldagi shartnomasi 2028-yilgacha mo'ljallangan, ammo u yangi bitimni imzolashdan bosh tortayotgani aytilmoqda.

Parij Sen-Jermen klubi prezidenti Nosir Al-Xelayfi hujumchi Bredli Barkolaning kelajagi haqidagi soʻnggi savollarga sirli javob qaytardi. Goal.com xabar berishicha, 23 yoshli qanot futbolchisiga Angliya Premyer-ligasining grand klublari jiddiy qiziqish bildirmoqda va bu holat transfer bozoridagi muhim mavzulardan biriga aylanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Fransiya poytaxti jamoasida oʻzining yorqin oʻyinlari bilan eʼtibor qozongan futbolchi ortidan Liverpul va Arsenal jamoalari yaqindan kuzatuv olib bormoqda. Oldinroq Lion safida toʻp surgan oʻyinchi 2023-yilda PSJ safiga kelib qoʻshilganidan buyon oʻz saviyasini sezilarli darajada oshirdi va Yevropaning eng talabgir futbolchilaridan biriga aylandi.

Transfer mish-mishlari va rahbariyat pozitsiyasi

PSJ prezidenti Angliya matbuotida avj olib borayotgan xabarlar va ortiqcha shovqinlar klubni shoshilinch qarorlar chiqarishga majbur qilmasligini qat'iy ta'kidladi. Nosir Al-Xelayfi vaziyatga sokinlik bilan yondashayotganini va jamoa ortiqcha gap-soʻzlarsiz oʻz ishini bajarishini maʼlum qildi.

"Biz xotirjam ishlayapmiz, koʻp gapirmaymiz, ishni bajaramiz. Barcha futbolchilarimiz muhim. Ular PSJ bilan shartnoma imzolagach, biz uchun qadrliga aylanadi", — deya qoʻshimcha qildi klub rahbari vaziyatga oydinlik kiritib.

Angliya klublarining qiziqishi va shartnoma holati

Hozirgi kunda Liverpul va Arsenal oʻz hujum chizigʻini kuchaytirish choralarini koʻrmoqda. Liverpul yangi bosh murabbiy Andoni Iraola qoʻl ostida Muhammad Salohning ketishidan boʻshagan oʻringa aynan Barkolani munosib voris sifatida koʻrmoqda. Shu bilan birga, Arsenal ham Real Madrid futbolchisi Vinicius Junior uchun qilingan muvaffaqiyatsiz urunishlardan soʻng kuchli qanot futbolchisini izlamoqda.

Shunga qaramay, Bredli Barkola hali Parij klubi bilan uzoq muddatli kelishuvga erishgani yoʻq. Uning amaldagi shartnomasi 2028-yilgacha moʻljallangan boʻlsa-da, futbolchining yangi bitimni imzolashdan bosh tortayotgani klubni noqulay ahvolda qoldirmoqda. Transfer oynasi yopilguncha uning jamoada qolish-qolmasligi haqidagi savolga prezident aniq javob bermadi.

Futbolchining yutuqlari va xalqaro tajribasi

Bredli Barkola Parijga koʻchib oʻtgandan beri Yevropa futbolidagi eng samarali va ijodkor oʻyinchilardan biriga aylandi. Jamoa safida 152 ta uchrashuvda maydonga tushib, 39 ta gol va 37 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Uning hissasi PSJga 14 ta sovrin, jumladan, uch karra Liga 1 chempionligi va Chempionlar ligasidagi zafarlarni qoʻlga kiritishda muhim rol oʻynadi.

Shuningdek, uning xalqaro maydondagi nufuzi ham oʻsib bormoqda. Fransiya terma jamoasi safida Jahon chempionatida faol qatnashib, Senegal, Shvetsiya va Angliya darvozalariga gol urishga erishdi. Biroq, mavsumdagi yuqori yuklama uning jismoniy holatiga ham oʻz ta'sirini koʻrsatdi, bu esa uning atrofidagi transfer mish-mishlarini yanada kuchaytirdi.

Bredli BarkolaPSJLiverpulArsenalTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Niko Gonsales Turiniga qaytdi: Atletiko Madrid va Yuventus muzokaralariNiko Gonsales Turiniga qaytdi: Atletiko Madrid va Yuventus muzokaralariBugun, 15:58Mikel Arteta Bruno Gimaraesning maydonga tushishga boʻlgan ishtiyoqini yuqori baholadiMikel Arteta Bruno Gimaraesning maydonga tushishga boʻlgan ishtiyoqini yuqori baholadiBugun, 15:52Sesk Fabregas Mikel Arteta va Arsenal rahbariyatini yuqori baholadiSesk Fabregas Mikel Arteta va Arsenal rahbariyatini yuqori baholadiBugun, 15:16Kventin Fortun Denni Uelbekning Chelfiga oʻtganidan afsusdaKventin Fortun Denni Uelbekning Chelfiga oʻtganidan afsusdaBugun, 14:51Kuinton Fortun Chelsiga Andre Onanani sotib olishni maslahat berdiKuinton Fortun Chelsiga Andre Onanani sotib olishni maslahat berdiBugun, 14:38Erling Xolandni toʻxtatish yoʻli bormi?Erling Xolandni toʻxtatish yoʻli bormi?Bugun, 14:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha