Bredli Barkolaning kelajagi: Nosir Al-Xelayfi nima dedi?
PSJ prezidenti Nosir Al-Xelayfi Bredli Barkolaning transfer oynasi yopilguncha jamoada qolish-qolmasligi haqidagi savolga aniq javob bermadi. 23 yoshli futbolchiga Liverpul va Arsenal jamoalari jiddiy qiziqish bildirmoqda, biroq Al-Xelayfi klub shoshilinch qarorlar qabul qilmasligini ta'kidladi. Barkolaning PSJ bilan amaldagi shartnomasi 2028-yilgacha mo'ljallangan, ammo u yangi bitimni imzolashdan bosh tortayotgani aytilmoqda.
Parij Sen-Jermen klubi prezidenti Nosir Al-Xelayfi hujumchi Bredli Barkolaning kelajagi haqidagi soʻnggi savollarga sirli javob qaytardi. Goal.com xabar berishicha, 23 yoshli qanot futbolchisiga Angliya Premyer-ligasining grand klublari jiddiy qiziqish bildirmoqda va bu holat transfer bozoridagi muhim mavzulardan biriga aylanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Fransiya poytaxti jamoasida oʻzining yorqin oʻyinlari bilan eʼtibor qozongan futbolchi ortidan Liverpul va Arsenal jamoalari yaqindan kuzatuv olib bormoqda. Oldinroq Lion safida toʻp surgan oʻyinchi 2023-yilda PSJ safiga kelib qoʻshilganidan buyon oʻz saviyasini sezilarli darajada oshirdi va Yevropaning eng talabgir futbolchilaridan biriga aylandi.
Transfer mish-mishlari va rahbariyat pozitsiyasiPSJ prezidenti Angliya matbuotida avj olib borayotgan xabarlar va ortiqcha shovqinlar klubni shoshilinch qarorlar chiqarishga majbur qilmasligini qat'iy ta'kidladi. Nosir Al-Xelayfi vaziyatga sokinlik bilan yondashayotganini va jamoa ortiqcha gap-soʻzlarsiz oʻz ishini bajarishini maʼlum qildi.
"Biz xotirjam ishlayapmiz, koʻp gapirmaymiz, ishni bajaramiz. Barcha futbolchilarimiz muhim. Ular PSJ bilan shartnoma imzolagach, biz uchun qadrliga aylanadi", — deya qoʻshimcha qildi klub rahbari vaziyatga oydinlik kiritib.
Angliya klublarining qiziqishi va shartnoma holatiHozirgi kunda Liverpul va Arsenal oʻz hujum chizigʻini kuchaytirish choralarini koʻrmoqda. Liverpul yangi bosh murabbiy Andoni Iraola qoʻl ostida Muhammad Salohning ketishidan boʻshagan oʻringa aynan Barkolani munosib voris sifatida koʻrmoqda. Shu bilan birga, Arsenal ham Real Madrid futbolchisi Vinicius Junior uchun qilingan muvaffaqiyatsiz urunishlardan soʻng kuchli qanot futbolchisini izlamoqda.
Shunga qaramay, Bredli Barkola hali Parij klubi bilan uzoq muddatli kelishuvga erishgani yoʻq. Uning amaldagi shartnomasi 2028-yilgacha moʻljallangan boʻlsa-da, futbolchining yangi bitimni imzolashdan bosh tortayotgani klubni noqulay ahvolda qoldirmoqda. Transfer oynasi yopilguncha uning jamoada qolish-qolmasligi haqidagi savolga prezident aniq javob bermadi.
Futbolchining yutuqlari va xalqaro tajribasiBredli Barkola Parijga koʻchib oʻtgandan beri Yevropa futbolidagi eng samarali va ijodkor oʻyinchilardan biriga aylandi. Jamoa safida 152 ta uchrashuvda maydonga tushib, 39 ta gol va 37 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Uning hissasi PSJga 14 ta sovrin, jumladan, uch karra Liga 1 chempionligi va Chempionlar ligasidagi zafarlarni qoʻlga kiritishda muhim rol oʻynadi.
Shuningdek, uning xalqaro maydondagi nufuzi ham oʻsib bormoqda. Fransiya terma jamoasi safida Jahon chempionatida faol qatnashib, Senegal, Shvetsiya va Angliya darvozalariga gol urishga erishdi. Biroq, mavsumdagi yuqori yuklama uning jismoniy holatiga ham oʻz ta'sirini koʻrsatdi, bu esa uning atrofidagi transfer mish-mishlarini yanada kuchaytirdi.
…