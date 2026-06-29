Janubiy Koreyada futbol mojarosi: prezident tergov talab qildi

·92·Sport
Janubiy Koreyada futbol mojarosi: prezident tergov talab qildi

Janubiy Koreya milliy jamoasining JCH-2026ni guruh bosqichidayoq tark etishi mamlakatda katta norozilikka sabab bo‘ldi. Muvaffaqiyatsiz natijadan so‘ng nafaqat murabbiy iste’foga chiqdi, balki mamlakat prezidenti Li Je Myon ham vaziyatga aralashdi.

Prezident milliy jamoaning mundialdagi omadsiz ishtiroki sabablarini rasman tekshirishni talab qildi va sobiq bosh murabbiy Hon Myon Boni qattiq tanqid qildi.

«Natijadan butunlay lol qoldim»

Li Je Myon milliy jamoaning jahon chempionatidagi natijasini kutilmagan va og‘ir zarba sifatida baholadi.

«Men bu natijadan shunchaki hayratda emasman, balki butunlay lol qoldim», — dedi prezident.

Uning ta’kidlashicha, katta mas’uliyat talab qiladigan lavozimlarga kim tayinlanishi yakuniy natijaga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir qiladi.

Prezident murabbiy tayinlovini tanqid qildi

Li Je Myon o‘z bayonotida kadrlar bo‘yicha qabul qilingan qarorlarga alohida urg‘u berdi.

«Yana bir bor isbotlandiki, kadrlar bo‘yicha qabul qilingan qarorlar hamma narsani hal qiladi. Bunday muhim lavozimga layoqatsiz inson tayinlansa, natija kundek ravshan bo‘ladi», — dedi u.

Bu so‘zlar iste’foga chiqqan bosh murabbiy Hon Myon Boga nisbatan ochiq tanqid sifatida qabul qilindi.

Janubiy Koreyaga nima yetishmadi?

Janubiy Koreya guruh bosqichini 3 ochko bilan yakunlab, o‘z guruhida uchinchi o‘rinni egalladi.

Biroq bu natija pley-offga chiqish uchun yetarli bo‘lmadi. Jamoa uchinchi o‘rinni olgan eng yaxshi termalar qatoriga kira olmadi va musobaqa bilan erta xayrlashdi.

Ko‘rsatkich

Natija

To‘plangan ochko

3

Guruhdagi o‘rin

3-o‘rin

Pley-off

Yo‘llanma olmadi

Yakuniy natija

Turnirni tark etdi

Muvaffaqiyatsizlik sabablari tekshiriladi

Prezident vaziyatni faqat tanqid bilan cheklab qo‘ymadi.

U «Madaniyat, sport va turizm vazirligi»ga quyidagi vazifalarni yukladi:

  • mundialdagi omadsizlik sabablarini to‘liq o‘rganish;

  • tayyorgarlik va boshqaruv jarayonlarini tahlil qilish;

  • kadrlar bo‘yicha qarorlarni qayta ko‘rib chiqish;

  • kelajakda bunday holat takrorlanmasligi uchun choralar ishlab chiqish.

Shu tariqa, Janubiy Koreya terma jamoasining JCH-2026dagi natijasi endi sport masalasidan chiqib, davlat darajasidagi muhokamaga aylandi.

Koreys futbolida katta o‘zgarishlar bo‘ladimi?

Hon Myon Boning iste’fosi va prezidentning rasmiy tekshiruv haqidagi topshirig‘i koreys futbolida jiddiy islohotlar boshlanishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.

Endi asosiy savol — muammo faqat bosh murabbiyda bo‘lganmi yoki milliy jamoani boshqarish tizimida ham jiddiy kamchiliklar bormi?

Sizningcha, milliy jamoaning omadsizligi uchun asosiy javobgar kim: murabbiymi, federatsiyami yoki futbolchilarmi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.

South KoreaLee Jae-myungHong Myung-bo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiRossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiBugun, 13:31Nepomnyashchiy: «O‘zbekistonni Kapadze boshqarishi kerak edi»Nepomnyashchiy: «O‘zbekistonni Kapadze boshqarishi kerak edi»Bugun, 13:26JCH-2026. FIFA yil goli nomzodlari orasiga Shomurodovni qo‘shdiJCH-2026. FIFA yil goli nomzodlari orasiga Shomurodovni qo‘shdiBugun, 13:17Saudiya futbolida katta iste’fo: federatsiya prezidenti xalqdan uzr so‘radiSaudiya futbolida katta iste’fo: federatsiya prezidenti xalqdan uzr so‘radiBugun, 13:12Lionel Scaloni Argentina terma jamoasida 2031-yilgacha qoladigan boʻldiLionel Scaloni Argentina terma jamoasida 2031-yilgacha qoladigan boʻldiBugun, 12:56Yaponiya murabbiyi Braziliyaga qarshi bahs oldidan dadil gapirdiYaponiya murabbiyi Braziliyaga qarshi bahs oldidan dadil gapirdiBugun, 12:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi