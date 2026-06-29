Janubiy Koreyada futbol mojarosi: prezident tergov talab qildi
Janubiy Koreya milliy jamoasining JCH-2026ni guruh bosqichidayoq tark etishi mamlakatda katta norozilikka sabab bo‘ldi. Muvaffaqiyatsiz natijadan so‘ng nafaqat murabbiy iste’foga chiqdi, balki mamlakat prezidenti Li Je Myon ham vaziyatga aralashdi.
Prezident milliy jamoaning mundialdagi omadsiz ishtiroki sabablarini rasman tekshirishni talab qildi va sobiq bosh murabbiy Hon Myon Boni qattiq tanqid qildi.
«Natijadan butunlay lol qoldim»
Li Je Myon milliy jamoaning jahon chempionatidagi natijasini kutilmagan va og‘ir zarba sifatida baholadi.
«Men bu natijadan shunchaki hayratda emasman, balki butunlay lol qoldim», — dedi prezident.
Uning ta’kidlashicha, katta mas’uliyat talab qiladigan lavozimlarga kim tayinlanishi yakuniy natijaga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir qiladi.
Prezident murabbiy tayinlovini tanqid qildi
Li Je Myon o‘z bayonotida kadrlar bo‘yicha qabul qilingan qarorlarga alohida urg‘u berdi.
«Yana bir bor isbotlandiki, kadrlar bo‘yicha qabul qilingan qarorlar hamma narsani hal qiladi. Bunday muhim lavozimga layoqatsiz inson tayinlansa, natija kundek ravshan bo‘ladi», — dedi u.
Bu so‘zlar iste’foga chiqqan bosh murabbiy Hon Myon Boga nisbatan ochiq tanqid sifatida qabul qilindi.
Janubiy Koreyaga nima yetishmadi?
Janubiy Koreya guruh bosqichini 3 ochko bilan yakunlab, o‘z guruhida uchinchi o‘rinni egalladi.
Biroq bu natija pley-offga chiqish uchun yetarli bo‘lmadi. Jamoa uchinchi o‘rinni olgan eng yaxshi termalar qatoriga kira olmadi va musobaqa bilan erta xayrlashdi.
Ko‘rsatkich
Natija
To‘plangan ochko
3
Guruhdagi o‘rin
3-o‘rin
Pley-off
Yo‘llanma olmadi
Yakuniy natija
Turnirni tark etdi
Muvaffaqiyatsizlik sabablari tekshiriladi
Prezident vaziyatni faqat tanqid bilan cheklab qo‘ymadi.
U «Madaniyat, sport va turizm vazirligi»ga quyidagi vazifalarni yukladi:
mundialdagi omadsizlik sabablarini to‘liq o‘rganish;
tayyorgarlik va boshqaruv jarayonlarini tahlil qilish;
kadrlar bo‘yicha qarorlarni qayta ko‘rib chiqish;
kelajakda bunday holat takrorlanmasligi uchun choralar ishlab chiqish.
Shu tariqa, Janubiy Koreya terma jamoasining JCH-2026dagi natijasi endi sport masalasidan chiqib, davlat darajasidagi muhokamaga aylandi.
Koreys futbolida katta o‘zgarishlar bo‘ladimi?
Hon Myon Boning iste’fosi va prezidentning rasmiy tekshiruv haqidagi topshirig‘i koreys futbolida jiddiy islohotlar boshlanishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.
Endi asosiy savol — muammo faqat bosh murabbiyda bo‘lganmi yoki milliy jamoani boshqarish tizimida ham jiddiy kamchiliklar bormi?
Sizningcha, milliy jamoaning omadsizligi uchun asosiy javobgar kim: murabbiymi, federatsiyami yoki futbolchilarmi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.
…