Markus Tyuram nima uchun Real Betisga qarshi oʻyinga bormadi
Inter hujumchisi Markus Tyuram jismoniy holatini tiklayotgani va eski jarohatlari sababli Real Betisga qarshi o'rtoqlik uchrashuviga bormadi. 1997 yilda tug'ilgan futbolchi o'tgan mavsumning ikkinchi yarmida boldir mushaklaridagi muammolar tufayli qiynalgan va hozircha optimal sport formasiga qaytmagan. Murabbiylar shtabi tavakkal qilmasdan, uni Milanda, Appiano Gentile bazasida alohida dastur asosida shug'ullantirishni ma'qul topdi.
Inter hujumchisi Markus Tyuram jismoniy holatini tiklash jarayonini davom ettirmoqda va mavsumoldi sinov oʻyinlarini oʻtkazib yuborishga majbur boʻlmoqda. Frantsiyalik futbolchi jamoaning soʻnggi oʻrtoqlik uchrashuvi qaydnomasiga kiritilmadi va hatto zaxirada ham qoldirilmadi. Bu holat muxlislar va mutaxassislarda futbolchining sogʻligʻi borasida haqli savollarni tugʻdirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri va FcInter 1908 xabar berishiga koʻra, tajribali hujumchi uchun yozgi taʼtil va musobaqalar davri juda mashaqqatli oʻtdi. Terma jamoa safida harakat qilgan futbolchi jismoniy yuklamalar va eski jarohatlar asorati sababli hozircha optimal sport formasidan ortda qolmoqda. Murabbiylar shtabi uni tavakkal qilmasdan alohida dastur asosida shugʻullantirishni maʼqul topdi.
Jismoniy qiyinchiliklar va jarohat tarixi1997 yilda tugʻilgan frantsuz forvardi oʻtgan mavsumning ikkinchi yarmida boldir mushaklaridagi muammolar tufayli qiynalgan edi. Garchi mavsum yakunida u A Seriya va Italiya kubogini qoʻlga kiritishda oʻz hissasini qoʻshgan boʻlsa-da, bu jarohat keyinchalik ham oʻzini bildirdi. Jahon chempionatida Didier Deschamps boshchiligidagi Frantsiya terma jamoasi safida ham u oʻta ehtiyotkorlik bilan boshqarildi va guruh bosqichida atigi 1 daqiqa harakat qildi.
Avgust oyi oʻrtalarida klub ixtiyoriga qaytgan Tyuram Appiano Gentile qarorgohida tiklanish jarayonini boshladi. Biroq, qatorasiga ikkita yirik musobaqa va davomiy tiklanish jarayoni uning umumiy tayyorgarligiga oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmadi. Hozirda futbolchi oʻzining sobiq portlovchi tezligi va chaqqonligini toʻlaqonli tiklashi talab etiladi.
Murabbiylar shtabining qarori va kelgusi rejalarInter rahbariyati va murabbiylar shtabi futbolchining sogʻligʻiga zid ravishda tavakkal qilmaslikka qaror qildi. Shu boisdan Tyuram Bari shahrida Real Betisga qarshi oʻtadigan oʻrtoqlik uchrashuviga safar qilmadi. Safar davomida mashgʻulotlar oʻtkazish imkoniyati cheklangani va oʻyin amaliyotsiz qolishi mumkinligi inobatga olinib, uning Milanda qolishi maʼqul topildi.
Klub matbuot xizmatining maʼlum qilishicha, futbolchining ahvoli jiddiy emas va u shunchaki bazadagi shart-sharoitlardan foydalanib toʻliq yuklama bilan ishlashi kerak. Sayohat va parvozlar bilan vaqt yoʻqotgandan koʻra, Appiano Gentilening oʻzida mashgʻulot oʻtkazish afzal koʻrildi. Bu esa Tyuramga tezroq asosiy tarkib darajasiga chiqish imkonini beradi.
Borussiya Menxengladbadning sobiq hujumchisi yangi mavsum boshlanishidan oldin oʻzining eng yaxshi konditsiyasini tiklash uchun bor kuchini bermoqda. Inter uchun hujum chizigʻidagi bunday muhim futbolchining sogʻlom va jismonan baquvvat holda safga qaytishi chempionat oldidan hal qiluvchi ahamiyatga ega. Klub mutaxassislari uning tiklanish jarayonini qatʼiy nazorat ostida ushlab turibdi.
…