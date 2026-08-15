Markus Tyuram nima uchun Real Betisga qarshi oʻyinga bormadi

·34·Sport
Markus Tyuram nima uchun Real Betisga qarshi oʻyinga bormadi
Qisqacha

Inter hujumchisi Markus Tyuram jismoniy holatini tiklayotgani va eski jarohatlari sababli Real Betisga qarshi o'rtoqlik uchrashuviga bormadi. 1997 yilda tug'ilgan futbolchi o'tgan mavsumning ikkinchi yarmida boldir mushaklaridagi muammolar tufayli qiynalgan va hozircha optimal sport formasiga qaytmagan. Murabbiylar shtabi tavakkal qilmasdan, uni Milanda, Appiano Gentile bazasida alohida dastur asosida shug'ullantirishni ma'qul topdi.

Inter hujumchisi Markus Tyuram jismoniy holatini tiklash jarayonini davom ettirmoqda va mavsumoldi sinov oʻyinlarini oʻtkazib yuborishga majbur boʻlmoqda. Frantsiyalik futbolchi jamoaning soʻnggi oʻrtoqlik uchrashuvi qaydnomasiga kiritilmadi va hatto zaxirada ham qoldirilmadi. Bu holat muxlislar va mutaxassislarda futbolchining sogʻligʻi borasida haqli savollarni tugʻdirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri va FcInter 1908 xabar berishiga koʻra, tajribali hujumchi uchun yozgi taʼtil va musobaqalar davri juda mashaqqatli oʻtdi. Terma jamoa safida harakat qilgan futbolchi jismoniy yuklamalar va eski jarohatlar asorati sababli hozircha optimal sport formasidan ortda qolmoqda. Murabbiylar shtabi uni tavakkal qilmasdan alohida dastur asosida shugʻullantirishni maʼqul topdi.

Jismoniy qiyinchiliklar va jarohat tarixi

1997 yilda tugʻilgan frantsuz forvardi oʻtgan mavsumning ikkinchi yarmida boldir mushaklaridagi muammolar tufayli qiynalgan edi. Garchi mavsum yakunida u A Seriya va Italiya kubogini qoʻlga kiritishda oʻz hissasini qoʻshgan boʻlsa-da, bu jarohat keyinchalik ham oʻzini bildirdi. Jahon chempionatida Didier Deschamps boshchiligidagi Frantsiya terma jamoasi safida ham u oʻta ehtiyotkorlik bilan boshqarildi va guruh bosqichida atigi 1 daqiqa harakat qildi.

Avgust oyi oʻrtalarida klub ixtiyoriga qaytgan Tyuram Appiano Gentile qarorgohida tiklanish jarayonini boshladi. Biroq, qatorasiga ikkita yirik musobaqa va davomiy tiklanish jarayoni uning umumiy tayyorgarligiga oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmadi. Hozirda futbolchi oʻzining sobiq portlovchi tezligi va chaqqonligini toʻlaqonli tiklashi talab etiladi.

Murabbiylar shtabining qarori va kelgusi rejalar

Inter rahbariyati va murabbiylar shtabi futbolchining sogʻligʻiga zid ravishda tavakkal qilmaslikka qaror qildi. Shu boisdan Tyuram Bari shahrida Real Betisga qarshi oʻtadigan oʻrtoqlik uchrashuviga safar qilmadi. Safar davomida mashgʻulotlar oʻtkazish imkoniyati cheklangani va oʻyin amaliyotsiz qolishi mumkinligi inobatga olinib, uning Milanda qolishi maʼqul topildi.

Klub matbuot xizmatining maʼlum qilishicha, futbolchining ahvoli jiddiy emas va u shunchaki bazadagi shart-sharoitlardan foydalanib toʻliq yuklama bilan ishlashi kerak. Sayohat va parvozlar bilan vaqt yoʻqotgandan koʻra, Appiano Gentilening oʻzida mashgʻulot oʻtkazish afzal koʻrildi. Bu esa Tyuramga tezroq asosiy tarkib darajasiga chiqish imkonini beradi.

Borussiya Menxengladbadning sobiq hujumchisi yangi mavsum boshlanishidan oldin oʻzining eng yaxshi konditsiyasini tiklash uchun bor kuchini bermoqda. Inter uchun hujum chizigʻidagi bunday muhim futbolchining sogʻlom va jismonan baquvvat holda safga qaytishi chempionat oldidan hal qiluvchi ahamiyatga ega. Klub mutaxassislari uning tiklanish jarayonini qatʼiy nazorat ostida ushlab turibdi.

InterMarkus TyuramA SeriyaFutbolReal Betis
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Inter va Real Betis bahsida gollar urilmadiInter va Real Betis bahsida gollar urilmadiBugun, 22:39Milan yozgi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Manchester Yunaytedni magʻlub etdiMilan yozgi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Manchester Yunaytedni magʻlub etdiBugun, 22:14Manchester Siti Rodri oʻrnini egallash uchun yangi muammolarga duch keldiManchester Siti Rodri oʻrnini egallash uchun yangi muammolarga duch keldiBugun, 21:39Inter mavsum oldidan soʻnggi oʻrtoqlik uchrashuvida Real Betis bilan bahslashadiInter mavsum oldidan soʻnggi oʻrtoqlik uchrashuvida Real Betis bilan bahslashadiBugun, 21:30Chelsi mavsumoldi oʻyinda Real Sociedad taslim etdiChelsi mavsumoldi oʻyinda Real Sociedad taslim etdiBugun, 21:16Kristofer Nkunku faoliyatini davom ettirishi mumkin boʻlgan klublar maʼlum boʻldiKristofer Nkunku faoliyatini davom ettirishi mumkin boʻlgan klublar maʼlum boʻldiBugun, 20:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?