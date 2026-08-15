Inter va Real Betis bahsida gollar urilmadi
Inter va Real Betis Bari shahridagi San Nicola stadionida o'tkazilgan nazorat uchrashuvida golsiz durang qayd etdi. Bu bahs Inter uchun yangi mavsum oldidan so'nggi tayyorgarlik o'yini bo'ldi. Cristian Chivu tarkibda tajribalar o'tkazib, Spence, Thuram, Stones va Lautaro kabi futbolchilardan foydalanmadi. Inter ilk rasmiy uchrashuvini kelgusi shanba kuni o'z maydonida Moncaga qarshi o'tkazadi.
Goal.com xabar berishicha, yangi mavsum oldidan soʻnggi nazorat uchrashuvini oʻtkazgan Inter jamoasi Real Betis bilan oʻyinda durang qayd etdi. Bari shahridagi San Nicola stadionida boʻlib oʻtgan bahs jamoalarning rasmiy musobaqalar oldidan oʻz imkoniyatlarini yana bir bor sinovdan oʻtkazishi uchun muhimahamiyat kasb etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Italiya chempionatining yangi mavsumi boshlanishiga sanoqli kunlar qolgani sababli, milanliklar uchun ushbu uchrashuv tayyorgarlikning soʻnggi bosqichi boʻldi. Xususan, Inter oʻzining ilk rasmiy oʻyinini kelgusi shanba kuni oʻz maydonida Moncaga qarshi oʻtkazishi belgilangan va bu bahsga roppa-rosa yetti kun qoldi.
Chivuning tarkib borasidagi izlanishlariMavsum debyuti oldidan bosh murabbiy Cristian Chivu hali ham asosiy tarkib borasida tajribalar oʻtkazishda davom etmoqda. Mutaxassis jamoaningoptimal kombinatsiyasini topishga harakat qilayotgani yigʻin davomidagi soʻnggi bellashuvda ham yaqqol sezildi.
Uchrashuv oldidan asosiy eʼtibor yangi futbolchilar va jarohatdan keyin tiklanayotgan oʻyinchilarning holatiga qaratilgandi. Xususan, yaqinda safga qoʻshilgan Spence hamda hali optimal sport formasiga kirib ulgurmagan Thuram mazkur uchrashuvda maydonga tusha olmadi.
Shuningdek, Stones va Lautaro kabi yetakchilar ham zaxirada qoldirildi va dastlabki daqiqalardan maydonga tushirilmadi. Murabbiylar shtabi ularning jismoniy holatini ehtiyotkorlik bilan baholab, asosiy oʻyinlarga asrashni maʼqul koʻrdi.
Maydondagi tarkiblar va oʻyin manzarasiUshbu bahsda Cristian Chivu shogirdlarini 3-5-2 taktik sxemasi asosida maydonga boshlab tushdi. Darvozani J. Martinez qoʻriqlagan boʻlsa, himoya chizigʻida Bisseck, Bovio va Bastoni harakat qildi.
Maydon markazida Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski va Carlos Augusto oʻynagan boʻlsa, hujum chizigʻida Esposito hamda Bonny juftligi imkoniyat qidirdi. Zaxiradan esa Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Stones, Sucic, Lautaro, Luis Henrique, Mkhitaryan, Akanji, Pavard, Dimarco va Iddrissou kabi futbolchilar joy oldi.
Manuel Pellegrini boshchiligidagi Real Betis esa 4-2-3-1 sxemasini tanladi. Valles darvozani qoʻriqlagan boʻlsa, Bellerin, Bartra, Natan va Fran García himoyani taʼminladi. Maydon markazida Facundo Bernal va Marc Roca, hujum ortida esa Antony, Fornals va Riquelme harakat qildi. Oldingi chizigʻda esa Hernandez asosiy hujumchi sifatida maydonga tushdi.
…