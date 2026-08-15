Inter va Real Betis bahsida gollar urilmadi

·28·Sport
Inter va Real Betis bahsida gollar urilmadi
Qisqacha

Inter va Real Betis Bari shahridagi San Nicola stadionida o'tkazilgan nazorat uchrashuvida golsiz durang qayd etdi. Bu bahs Inter uchun yangi mavsum oldidan so'nggi tayyorgarlik o'yini bo'ldi. Cristian Chivu tarkibda tajribalar o'tkazib, Spence, Thuram, Stones va Lautaro kabi futbolchilardan foydalanmadi. Inter ilk rasmiy uchrashuvini kelgusi shanba kuni o'z maydonida Moncaga qarshi o'tkazadi.

Goal.com xabar berishicha, yangi mavsum oldidan soʻnggi nazorat uchrashuvini oʻtkazgan Inter jamoasi Real Betis bilan oʻyinda durang qayd etdi. Bari shahridagi San Nicola stadionida boʻlib oʻtgan bahs jamoalarning rasmiy musobaqalar oldidan oʻz imkoniyatlarini yana bir bor sinovdan oʻtkazishi uchun muhimahamiyat kasb etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Italiya chempionatining yangi mavsumi boshlanishiga sanoqli kunlar qolgani sababli, milanliklar uchun ushbu uchrashuv tayyorgarlikning soʻnggi bosqichi boʻldi. Xususan, Inter oʻzining ilk rasmiy oʻyinini kelgusi shanba kuni oʻz maydonida Moncaga qarshi oʻtkazishi belgilangan va bu bahsga roppa-rosa yetti kun qoldi.

Chivuning tarkib borasidagi izlanishlari

Mavsum debyuti oldidan bosh murabbiy Cristian Chivu hali ham asosiy tarkib borasida tajribalar oʻtkazishda davom etmoqda. Mutaxassis jamoaningoptimal kombinatsiyasini topishga harakat qilayotgani yigʻin davomidagi soʻnggi bellashuvda ham yaqqol sezildi.

Uchrashuv oldidan asosiy eʼtibor yangi futbolchilar va jarohatdan keyin tiklanayotgan oʻyinchilarning holatiga qaratilgandi. Xususan, yaqinda safga qoʻshilgan Spence hamda hali optimal sport formasiga kirib ulgurmagan Thuram mazkur uchrashuvda maydonga tusha olmadi.

Shuningdek, Stones va Lautaro kabi yetakchilar ham zaxirada qoldirildi va dastlabki daqiqalardan maydonga tushirilmadi. Murabbiylar shtabi ularning jismoniy holatini ehtiyotkorlik bilan baholab, asosiy oʻyinlarga asrashni maʼqul koʻrdi.

Maydondagi tarkiblar va oʻyin manzarasi

Ushbu bahsda Cristian Chivu shogirdlarini 3-5-2 taktik sxemasi asosida maydonga boshlab tushdi. Darvozani J. Martinez qoʻriqlagan boʻlsa, himoya chizigʻida Bisseck, Bovio va Bastoni harakat qildi.

Maydon markazida Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski va Carlos Augusto oʻynagan boʻlsa, hujum chizigʻida Esposito hamda Bonny juftligi imkoniyat qidirdi. Zaxiradan esa Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Stones, Sucic, Lautaro, Luis Henrique, Mkhitaryan, Akanji, Pavard, Dimarco va Iddrissou kabi futbolchilar joy oldi.

Manuel Pellegrini boshchiligidagi Real Betis esa 4-2-3-1 sxemasini tanladi. Valles darvozani qoʻriqlagan boʻlsa, Bellerin, Bartra, Natan va Fran García himoyani taʼminladi. Maydon markazida Facundo Bernal va Marc Roca, hujum ortida esa Antony, Fornals va Riquelme harakat qildi. Oldingi chizigʻda esa Hernandez asosiy hujumchi sifatida maydonga tushdi.

InterReal BetisCristian ChivuA SeriyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Markus Tyuram nima uchun Real Betisga qarshi oʻyinga bormadiMarkus Tyuram nima uchun Real Betisga qarshi oʻyinga bormadiBugun, 22:19Milan yozgi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Manchester Yunaytedni magʻlub etdiMilan yozgi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Manchester Yunaytedni magʻlub etdiBugun, 22:14Manchester Siti Rodri oʻrnini egallash uchun yangi muammolarga duch keldiManchester Siti Rodri oʻrnini egallash uchun yangi muammolarga duch keldiBugun, 21:39Inter mavsum oldidan soʻnggi oʻrtoqlik uchrashuvida Real Betis bilan bahslashadiInter mavsum oldidan soʻnggi oʻrtoqlik uchrashuvida Real Betis bilan bahslashadiBugun, 21:30Chelsi mavsumoldi oʻyinda Real Sociedad taslim etdiChelsi mavsumoldi oʻyinda Real Sociedad taslim etdiBugun, 21:16Kristofer Nkunku faoliyatini davom ettirishi mumkin boʻlgan klublar maʼlum boʻldiKristofer Nkunku faoliyatini davom ettirishi mumkin boʻlgan klublar maʼlum boʻldiBugun, 20:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?