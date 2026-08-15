«Avval O'zbekiston ta'minlanadi»: Afg'onistonga elektr sotish bo'yicha rasmiy javob

·40·Iqtisodiyot
«Avval O'zbekiston ta'minlanadi»: Afg'onistonga elektr sotish bo'yicha rasmiy javob
Qisqacha

Energetika vaziri Sherzod Xo'jaevning ma'lum qilishicha, Afg'onistonga elektr energiyasi O'zbekistonning ichki ehtiyojlari to'liq qondirilganidan keyin hosil bo'lgan ortiqcha hajm hisobidan yetkazib beriladi. Qiymati 222 million dollar bo'lgan «Surxon – Puli-Xumri» loyihasi to'liq Afg'oniston tomonidan moliyalashtiriladi va O'zbekiston davlat byudjetidan mablag' ajratilmaydi.

Ichki bozorda elektr energiyasi ta'minoti masalasi aholi diqqat markazida bo'lib turgan bir paytda, Energetika vaziri Sherzod Xo'jaev qo'shni Afg'onistonga energiya eksporti qay tartibda amalga oshirilishiga oid muhim bayonot bilan chiqdi.

Vazirning «O'zbekiston 24» telekanaliga ma'lum qilishicha, Afg'onistonga elektr energiyasini yetkazib berish faqat va faqat O'zbekistonning o'z ichki ehtiyojlari to'liq qondirilganidan keyin, hosil bo'lgan ortiqcha hajm hisobidan amalga oshiriladi.

«Surxon – Puli-Xumri» loyihasi: O'zbekiston byudjetidan mablag' sarflanmaydi

Mutaxassislar ishtirokida amalga oshirilayotgan yangi strategik loyiha bir qator iqtisodiy va moliyaviy afzalliklarga ega:

  • Moliyalashtirish manbasi: Loyihaning umumiy qiymati 222 million dollarni tashkil etib, u to'liq Afg'oniston tomonidan moliyalashtirilmoqda. O'zbekiston davlat byudjetidan bunga mablag' ajratilmaydi;

  • Milliy kompaniyalar daromadi: Ajratilayotgan mablag'ning 140 million dollari o'zbekistonlik mutaxassislarning xizmatlari va mahalliy mahsulotlar uchun to'lov sifatida to'g'ridan-to'g'ri milliy kompaniyalarimiz hisobiga yo'naltiriladi;

  • Texnik ko'rsatkichlar: Yangi 500 kV kuchlanishli tarmoqning umumiy uzunligi 245 km (O'zbekiston hududida 45 km, Afg'oniston hududida 200 km) bo'lib, u o'tkazish quvvatini yiliga 6 milliard kVt/soatgacha yetkazish imkoniyatini yaratadi.

2002 yildan buyon davom etayotgan eksport va tranzit salohiyati

O'zbekiston Afg'onistonga elektr energiyasini 2002 yildan beri yetkazib keladi va tegishli shartnomalar har yili yangilanadi:

  • Eksport ko'lami: Ekspertlar hisob-kitobiga ko'ra, yillik eksport hajmi 2 milliard kVt/soatdan oshib, qariyb 100 million dollarlik daromad keltiradi;

  • Mintaqaviy tranzit ko'prigi: Mazkur yangi elektr uzatish liniyasi kelajakda O'zbekiston energetika tarmoqlari orqali Markaziy Osiyo mamlakatlaridan Afg'onistonga yirik tranzit yo'lagini ochishda strategik rol o'ynaydi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

O'zbekistonAfg'onistonSherzod Xo'jaevO'zbekiston 24
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

17 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi17 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 17:5217 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda17 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaKecha, 11:1214 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi14 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi13.08, 17:4114 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda14 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda13.08, 11:2113 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi12.08, 18:0913 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda13 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda12.08, 11:49
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
12 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
Parrandachilikka 10 foizli kredit: yangi tartib joriy etiladi
Parrandachilikka 10 foizli kredit: yangi tartib joriy etiladi