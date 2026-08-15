«Avval O'zbekiston ta'minlanadi»: Afg'onistonga elektr sotish bo'yicha rasmiy javob
Energetika vaziri Sherzod Xo'jaevning ma'lum qilishicha, Afg'onistonga elektr energiyasi O'zbekistonning ichki ehtiyojlari to'liq qondirilganidan keyin hosil bo'lgan ortiqcha hajm hisobidan yetkazib beriladi. Qiymati 222 million dollar bo'lgan «Surxon – Puli-Xumri» loyihasi to'liq Afg'oniston tomonidan moliyalashtiriladi va O'zbekiston davlat byudjetidan mablag' ajratilmaydi.
Ichki bozorda elektr energiyasi ta'minoti masalasi aholi diqqat markazida bo'lib turgan bir paytda, Energetika vaziri Sherzod Xo'jaev qo'shni Afg'onistonga energiya eksporti qay tartibda amalga oshirilishiga oid muhim bayonot bilan chiqdi.
Vazirning «O'zbekiston 24» telekanaliga ma'lum qilishicha, Afg'onistonga elektr energiyasini yetkazib berish faqat va faqat O'zbekistonning o'z ichki ehtiyojlari to'liq qondirilganidan keyin, hosil bo'lgan ortiqcha hajm hisobidan amalga oshiriladi.
«Surxon – Puli-Xumri» loyihasi: O'zbekiston byudjetidan mablag' sarflanmaydi
Mutaxassislar ishtirokida amalga oshirilayotgan yangi strategik loyiha bir qator iqtisodiy va moliyaviy afzalliklarga ega:
Moliyalashtirish manbasi: Loyihaning umumiy qiymati 222 million dollarni tashkil etib, u to'liq Afg'oniston tomonidan moliyalashtirilmoqda. O'zbekiston davlat byudjetidan bunga mablag' ajratilmaydi;
Milliy kompaniyalar daromadi: Ajratilayotgan mablag'ning 140 million dollari o'zbekistonlik mutaxassislarning xizmatlari va mahalliy mahsulotlar uchun to'lov sifatida to'g'ridan-to'g'ri milliy kompaniyalarimiz hisobiga yo'naltiriladi;
Texnik ko'rsatkichlar: Yangi 500 kV kuchlanishli tarmoqning umumiy uzunligi 245 km (O'zbekiston hududida 45 km, Afg'oniston hududida 200 km) bo'lib, u o'tkazish quvvatini yiliga 6 milliard kVt/soatgacha yetkazish imkoniyatini yaratadi.
2002 yildan buyon davom etayotgan eksport va tranzit salohiyati
O'zbekiston Afg'onistonga elektr energiyasini 2002 yildan beri yetkazib keladi va tegishli shartnomalar har yili yangilanadi:
Eksport ko'lami: Ekspertlar hisob-kitobiga ko'ra, yillik eksport hajmi 2 milliard kVt/soatdan oshib, qariyb 100 million dollarlik daromad keltiradi;
Mintaqaviy tranzit ko'prigi: Mazkur yangi elektr uzatish liniyasi kelajakda O'zbekiston energetika tarmoqlari orqali Markaziy Osiyo mamlakatlaridan Afg'onistonga yirik tranzit yo'lagini ochishda strategik rol o'ynaydi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…